iPadOS 16 отложат до октября

Apple, как правило, выпускает свои основные версии программного обеспечения с регулярной периодичностью, а обновления для iPhone и iPad обычно выходят вскоре после крупного ежегодного мероприятия по аппаратному обеспечению в сентябре. Хотя в этом году все может быть иначе. Bloomberg сообщает, что Apple может задержать выпуск iPadOS 16 примерно на месяц. Говорят, что основная проблема связана с многозадачным инструментом Stage Manager, который будет доступен только на iPad с процессором M1. Это позволяет пользователям изменять размер окон и накладывать их друг на друга. Однако те, кто пробовал бета-версию, в целом обнаружили, что функция глючит. «В своей незавершенной форме Stage Manager немного грубовата», — написал Натан Ингрэм из Engadget в своем предварительном просмотре iPadOS 16. «Когда я использовал свой iPad с внешним дисплеем, система давала сбой и нередко возвращала меня на главный экран, что, очевидно, убивало прирост производительности.

Также бывают странности с приложениями, которые ведут себя непредсказуемо при изменении размера своих окон». Предыдущие отчеты указывали, что у Apple есть новые iPad, которые появятся в конце этого года, в том числе усовершенствованная базовая модель с портом USB Type-C и iPad Pro с процессором M2. Задержка iPadOS 16 может означать, что она также появится ближе к появлению новых планшетов. Как отмечает Bloomberg, отсрочка выпуска iPadOS 16 также позволит Apple расставить приоритеты и отшлифовать iOS 16.
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition оценен в $42…
Компания Samsung пополнила ассортимент планшетов моделью Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition, которая в числе…
Планшет Oppo Pad Air оснащен процессором Snapdragon 680…
Компания Oppo представила в Индии новый планшет Oppo Pad Air, ранее модель дебютировала в Китае. Новинка …
Основные характеристики Realme Pad X подтверждены перед запу…
Realme представит планшет Realme Pad X 26 мая. Компания еще не предоставила подробную информацию о своих …
Планшет Realme Pad X выпустили в Индии…
Компания Realme дала старт индийским продажам планшета Pad X, который дебютировал в Китае еще в мае этого…
Realme Pad 5G будет оснащен процессором 8 серии…
Дата запуска Realme Pad 5G приближается. Новая утечка утверждает, что планшет может поставляться с двумя …
Новый планшет Google Pixel Tablet получит чип Tensor…
После прекращения выпуска последнего планшета на базе Android, Pixel C, в 2015 году, компания Google стре…
Представлен ридер-планшет Onyx Boox Note Air 2 Plus…
Сетевые источники сообщают о выходе планшета Onyx Boox Note Air 2 Plus, который получил экран на основе э…
Samsung готовит дисплеи для iPad 2024 года…
Сообщается, что Samsung заключила соглашение с японской компанией Ulvac, и, по слухам, обе компании начал…
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor