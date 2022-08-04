iPadOS 16 отложат до октября

Apple, как правило, выпускает свои основные версии программного обеспечения с регулярной периодичностью, а обновления для iPhone и iPad обычно выходят вскоре после крупного ежегодного мероприятия по аппаратному обеспечению в сентябре. Хотя в этом году все может быть иначе. Bloomberg сообщает, что Apple может задержать выпуск iPadOS 16 примерно на месяц. Говорят, что основная проблема связана с многозадачным инструментом Stage Manager, который будет доступен только на iPad с процессором M1. Это позволяет пользователям изменять размер окон и накладывать их друг на друга. Однако те, кто пробовал бета-версию, в целом обнаружили, что функция глючит. «В своей незавершенной форме Stage Manager немного грубовата», — написал Натан Ингрэм из Engadget в своем предварительном просмотре iPadOS 16. «Когда я использовал свой iPad с внешним дисплеем, система давала сбой и нередко возвращала меня на главный экран, что, очевидно, убивало прирост производительности.

Также бывают странности с приложениями, которые ведут себя непредсказуемо при изменении размера своих окон». Предыдущие отчеты указывали, что у Apple есть новые iPad, которые появятся в конце этого года, в том числе усовершенствованная базовая модель с портом USB Type-C и iPad Pro с процессором M2. Задержка iPadOS 16 может означать, что она также появится ближе к появлению новых планшетов. Как отмечает Bloomberg, отсрочка выпуска iPadOS 16 также позволит Apple расставить приоритеты и отшлифовать iOS 16.