iPadOS будет поддерживать сторонние магазины софта

В начале этой недели Европейская комиссия официально выступила с заявлением о том, что iPadOS должна быть открытой операционной системой в соответствии с Законом о цифровых рынках. Это значит, что на планшетах производителя из Купертино должны поддерживаться сторонние цифровые магазины, платежи через второстепенные платформы и многое другое, что недавно разрешили на iPhone. И по данным источников, компания Apple не собирается бороться с этим решением — гигант действительно планирует открыть операционную систему для сторонних магазинов приложений в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что компания из Купертино не объявила конкретную дату, когда это произойдёт, но у неё есть шестимесячный срок для выполнения требований, который истекает 28 октября. Соответственно, можно предположить, что компания будет тянуть до последнего и только в октябре начнёт развёртывание новой инфраструктуры. При этом нужно понимать, что компания Apple уже открыла iOS для сторонних магазинов приложений во всех 27 странах-членах Европейского союза. Соответственно, в определённом смысле это будет достаточно простая процедура, так как все необходимые механизмы уже отработаны и пользователи получат достаточно приятный бонус в ближайшие полгода. Возможность загружать контент из сторонних магазинов откроет доступ к контенту, который ранее был заблокирован компанией Apple, и для многих разработчиков это было серьёзной проблемой, так как правила в App Store крайне суровы.
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