iPadOS будет поддерживать сторонние магазины софта

Стоит отметить, что компания из Купертино не объявила конкретную дату, когда это произойдёт, но у неё есть шестимесячный срок для выполнения требований, который истекает 28 октября. Соответственно, можно предположить, что компания будет тянуть до последнего и только в октябре начнёт развёртывание новой инфраструктуры. При этом нужно понимать, что компания Apple уже открыла iOS для сторонних магазинов приложений во всех 27 странах-членах Европейского союза. Соответственно, в определённом смысле это будет достаточно простая процедура, так как все необходимые механизмы уже отработаны и пользователи получат достаточно приятный бонус в ближайшие полгода. Возможность загружать контент из сторонних магазинов откроет доступ к контенту, который ранее был заблокирован компанией Apple, и для многих разработчиков это было серьёзной проблемой, так как правила в App Store крайне суровы.