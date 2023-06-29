iPhone 15 Pro получил совершенно новый дизайн корпуса

Изначально по сети ходили слухи о том, что модели iPhone 15 Pro и Max получат значительные изменения в дизайне. Тогда инсайдеры сообщали, что устройство будет оснащено кнопками на тактильной основе с дополнительными моторами Taptic Engine и множествами сценариев задействования этой кнопки в зависимости от силы и длительности нажатия. Позднее стало известно, что Apple оставила кнопки на тактильной основе для моделей iPhone 16 Pro, поскольку предстоящие модели были запланированы в роли минорного изменения текущей линейки. К счастью, гадать о дизайне нового продукта больше нет необходимости, потому что свежая утечка фотографий проливает свет на дизайн iPhone 15 Pro. Дело в том, что в сети появились изображения чехлов, которые позволяют более детально рассмотреть дизайн предстоящего iPhone 15 Pro.

На них видно, что кнопки уровня громкости и кнопка включения или боковая кнопка блокировка дисплея на устройстве будут немного ниже. Как видно на изображениях, кнопки на iPhone 14 Pro расположены немного выше, но нельзя сказать, что это серьёзное изменение в дизайне гаджета. Утечка изображения чехла также подчёркивает более крупное отверстие внизу для порта USB Type-C. Ранее сообщалось, что вся линейка iPhone 15 будет иметь порт USB Type-C вместо порта Lightning, чтобы соответствовать законам Евросоюза. Отверстие, как видно на изображении, немного больше по сравнению с текущими чехлами, так как порт USB Type-C имеет больший размер, чем порт Lightning.
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