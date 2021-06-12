Планшет iPad mini 6 показали на рендерах

Известный достоверными утечками информатор Джон Проссер поделился изображениями планшета Apple iPad mini 6, который еще не был представлен официально. Источник отмечает дизайн в духе iPad Air 2020, размеры 206,3:137,8:6,1 мм, уменьшенные рамки и увеличенный дисплей, Touch ID в кнопке включения, улучшенное качество громкоговорителей, симметричный порт USB-C вместо старого Lightning, поддержку компактного и немного упрощенного стилуса, фирменную платформу Apple A14 и поддержку сотовых сетей пятого поколения. Презентация планшета должна состояться в конце года, однако ориентировочная цена пока не сообщается.

Комментарии и отзывы iPad mini 6
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