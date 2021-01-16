Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Не так давно в России стартовали продажи портативного аккумулятора ADATA AR10KPD с емкостью 10000 мАч. Среди его особенностей отмечаются поддержка технологий быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0. Относится к недорогому ценовому сегменту.

Комплектация

Продаваться будет эксклюзивно в ДНС. Рекомендованная стоимость составляет 1250 рублей.Упакован в коробку с изображением аккумулятора, списком основных особенностей и данными по характеристикам. Стартовый набор включает кабель и документацию.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из темно-серого пластика. Внешний вид аккуратный.

Габариты у портативного аккумулятора компактные. Вышел в двух расцветках: черной и белой.

На боковой грани выведены два полноразмерных USB, коннекторы которых окрашены в красный цвет.

Дополнены они в ADATA AR10KPD одним microUSB и одним USB Type-C. Последний тут поддерживает двухсторонний режим передачи энергии.

Тесты

В целом же владелец получает возможность выбрать между двумя видами разъемов для зарядки. Комплектуется кабелем microUSB.Этот внешний аккумулятор поддерживает актуальные технологии быстрой зарядки, среди которых есть Quick Charge 3.0 часто встречаемый на Android смартфонах, построенных на платформе Qualcomm. Работает корректно, активируется при зарядке автоматически.

Помимо этого, есть Power Delivery 3.0, актуальный для ноутбуков и устройств Apple. Работал также корректно. При этом при использовании совместимого блока питания заметно сокращается время на зарядку самой внешней батарейки.

Итоги по ADATA AR10KPD

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Как показала серия тестовых сеансов зарядок, эффективный КПД у него высокий. Позволяет провести полных два цикла зарядки современных смартфонов. Также мы использовали его для обеспечения автономной работы ноутбука Lenovo Yoga.ADATA AR10KPD – недорогой внешний аккумулятор с хорошей эффективностью и поддержкой технологий быстрой зарядки. Аккуратное исполнение, набор портов ввода и вывода, компактные габариты.