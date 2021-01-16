Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Продаваться будет эксклюзивно в ДНС. Рекомендованная стоимость составляет 1250 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку с изображением аккумулятора, списком основных особенностей и данными по характеристикам. Стартовый набор включает кабель и документацию.
Внешний видВыполнен в компактном корпусе из темно-серого пластика. Внешний вид аккуратный.
Габариты у портативного аккумулятора компактные. Вышел в двух расцветках: черной и белой.
На боковой грани выведены два полноразмерных USB, коннекторы которых окрашены в красный цвет.
Дополнены они в ADATA AR10KPD одним microUSB и одним USB Type-C. Последний тут поддерживает двухсторонний режим передачи энергии.
В целом же владелец получает возможность выбрать между двумя видами разъемов для зарядки. Комплектуется кабелем microUSB.
ТестыЭтот внешний аккумулятор поддерживает актуальные технологии быстрой зарядки, среди которых есть Quick Charge 3.0 часто встречаемый на Android смартфонах, построенных на платформе Qualcomm. Работает корректно, активируется при зарядке автоматически.
Помимо этого, есть Power Delivery 3.0, актуальный для ноутбуков и устройств Apple. Работал также корректно. При этом при использовании совместимого блока питания заметно сокращается время на зарядку самой внешней батарейки.
Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Как показала серия тестовых сеансов зарядок, эффективный КПД у него высокий. Позволяет провести полных два цикла зарядки современных смартфонов. Также мы использовали его для обеспечения автономной работы ноутбука Lenovo Yoga.