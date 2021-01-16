Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой

Не так давно в России стартовали продажи портативного аккумулятора ADATA AR10KPD с емкостью 10000 мАч. Среди его особенностей отмечаются поддержка технологий быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0. Относится к недорогому ценовому сегменту.

ADATA AR10KPD

Продаваться будет эксклюзивно в ДНС. Рекомендованная стоимость составляет 1250 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением аккумулятора, списком основных особенностей и данными по характеристикам. Стартовый набор включает кабель и документацию.

ADATA AR10KPD

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе из темно-серого пластика. Внешний вид аккуратный.

ADATA AR10KPD

Габариты у портативного аккумулятора компактные. Вышел в двух расцветках: черной и белой.

ADATA AR10KPD

На боковой грани выведены два полноразмерных USB, коннекторы которых окрашены в красный цвет.

ADATA AR10KPD

Дополнены они в ADATA AR10KPD одним microUSB и одним USB Type-C. Последний тут поддерживает двухсторонний режим передачи энергии.

ADATA AR10KPD

В целом же владелец получает возможность выбрать между двумя видами разъемов для зарядки. Комплектуется кабелем microUSB.

Тесты

Этот внешний аккумулятор поддерживает актуальные технологии быстрой зарядки, среди которых есть Quick Charge 3.0 часто встречаемый на Android смартфонах, построенных на платформе Qualcomm. Работает корректно, активируется при зарядке автоматически.

ADATA AR10KPD

Помимо этого, есть Power Delivery 3.0, актуальный для ноутбуков и устройств Apple. Работал также корректно. При этом при использовании совместимого блока питания заметно сокращается время на зарядку самой внешней батарейки.

ADATA AR10KPD

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Как показала серия тестовых сеансов зарядок, эффективный КПД у него высокий. Позволяет провести полных два цикла зарядки современных смартфонов. Также мы использовали его для обеспечения автономной работы ноутбука Lenovo Yoga.

Итоги по ADATA AR10KPD

ADATA AR10KPD – недорогой внешний аккумулятор с хорошей эффективностью и поддержкой технологий быстрой зарядки. Аккуратное исполнение, набор портов ввода и вывода, компактные габариты.
Комментарии и отзывы ADATA AR10KPD
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