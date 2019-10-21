Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x 8GB DDR4-3000 (AX4U300038G16A-DT60)

2019-10-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG Spectrix D60G; [193]
Не так давно компания ADATA объявила о выпуске линейки оперативной памяти XPG Spectrix D60G с многоцветной подсветкой и возможностями синхронизации с материнскими платами ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI. Представлены варианты с частотами от 3000 до 4133 МГц. Мы изучать будем на примере комплекта из двух планок по 8 Гбайт, работающими на частоте 3000 МГц.

ADATA XPG Spectrix D60G

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ADATA XPG Spectrix D60G обзор

Комплектация

Поставляются планки в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксированы на прозрачном пластике.

ADATA XPG Spectrix D60G

Внешний вид

ADATA XPG Spectrix D60G получили радиатор с многоцветной подсветкой, активируемой сразу после подключения.

ADATA XPG Spectrix D60G

По умолчанию работает эффект с последовательной сменой палитрой цветов. В последующем пользователь сможет настроить цвет с помощью программного обеспечения материнских плат.

ADATA XPG Spectrix D60G

Так можно будет синхронизировать её поведение с остальными компонентами или выбрать необходимый эффект. Работа подсветки не требует подключение дополнительных линий питания.

ADATA XPG Spectrix D60G

Сам радиатор сложной полигональной формы. На центральную боковую часть нанесена декоративная накладка с логотипом серии.

ADATA XPG Spectrix D60G

Высота выше, чем у печатной платной примерно на 1.5 см. С имеющимися у нас в редакции радиаторами проблем с совместимостью не было, но стоит брать это в расчет.

ADATA XPG Spectrix D60G

Тесты

ADATA XPG Spectrix D60G

ADATA XPG Spectrix D60G

Предлагается два XMP профиля: 3000 МГц и 2666 МГц. Для начала проведем замеры уровня быстродействия на частоте 3000 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1.35В. Мы используем материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X.

Aida64

ADATA XPG Spectrix D60G

WinRar

ADATA XPG Spectrix D60G

Cinebench15

ADATA XPG Spectrix D60G

3DMark

ADATA XPG Spectrix D60G

FireStrike Extreme

ADATA XPG Spectrix D60G

Частота 2666 МГц функционирует при напряжении 1.20В. Этот профиль пригодится для плат с чипсетами H370 и B360.

Aida64

ADATA XPG Spectrix D60G

3DMark

ADATA XPG Spectrix D60G

Разгон

Мы также проверили потенциал разгона ADATA XPG Spectrix D60G. Сохранив тайминги и напряжения была получена стабильная частота 3466 МГц. Отличный результат.

Aida64

ADATA XPG Spectrix D60G

3DMark

ADATA XPG Spectrix D60G

Сравнение

Aida64

ADATA XPG Spectrix D60G

3DMark

ADATA XPG Spectrix D60G

WinRar

ADATA XPG Spectrix D60G

Итоги по ADATA XPG Spectrix D60G

Золото. Выбор редакции MegaObzorПри своей невысокой стоимости ADATA XPG Spectrix D60G предлагает не только привлекательное исполнение и возможность синхронизации поведения подсветки, но и хороший запас по ручному разгону с сохранением напряжения и таймингов, позволяя получить уровень быстродействия заметно более дорогих решений конкурентов. Рекомендовать этот комплект можно в сборки разного уровня и предназначения.
ADATA XPG Spectrix D60G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ADATA XPG Spectrix D60G
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Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x 8GB DDR4-3000 (AX4U300038G16A-DT60)Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x 8GB DDR4-3000 (AX4U300038G16A-DT60)
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