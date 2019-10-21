Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x 8GB DDR4-3000 (AX4U300038G16A-DT60)

Не так давно компания ADATA объявила о выпуске линейки оперативной памяти XPG Spectrix D60G с многоцветной подсветкой и возможностями синхронизации с материнскими платами ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI. Представлены варианты с частотами от 3000 до 4133 МГц. Мы изучать будем на примере комплекта из двух планок по 8 Гбайт, работающими на частоте 3000 МГц.

ADATA XPG Spectrix D60G обзор

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются планки в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри зафиксированы на прозрачном пластике.

Внешний вид

ADATA XPG Spectrix D60G получили радиатор с многоцветной подсветкой, активируемой сразу после подключения.

По умолчанию работает эффект с последовательной сменой палитрой цветов. В последующем пользователь сможет настроить цвет с помощью программного обеспечения материнских плат.

Так можно будет синхронизировать её поведение с остальными компонентами или выбрать необходимый эффект. Работа подсветки не требует подключение дополнительных линий питания.

Сам радиатор сложной полигональной формы. На центральную боковую часть нанесена декоративная накладка с логотипом серии.

Высота выше, чем у печатной платной примерно на 1.5 см. С имеющимися у нас в редакции радиаторами проблем с совместимостью не было, но стоит брать это в расчет.

Тесты

Aida64

Предлагается два XMP профиля: 3000 МГц и 2666 МГц. Для начала проведем замеры уровня быстродействия на частоте 3000 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1.35В. Мы используем материнскую плату ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE с процессором Intel Core i7 7820X.

WinRar

Cinebench15

3DMark

FireStrike Extreme

Aida64

Частота 2666 МГц функционирует при напряжении 1.20В. Этот профиль пригодится для плат с чипсетами H370 и B360.

3DMark

Разгон

Aida64

Мы также проверили потенциал разгона ADATA XPG Spectrix D60G. Сохранив тайминги и напряжения была получена стабильная частота 3466 МГц. Отличный результат.

3DMark

Сравнение

Aida64

3DMark

WinRar

Итоги по ADATA XPG Spectrix D60G

При своей невысокой стоимости ADATA XPG Spectrix D60G предлагает не только привлекательное исполнение и возможность синхронизации поведения подсветки, но и хороший запас по ручному разгону с сохранением напряжения и таймингов, позволяя получить уровень быстродействия заметно более дорогих решений конкурентов. Рекомендовать этот комплект можно в сборки разного уровня и предназначения.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".