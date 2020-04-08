Обзор ADATA XPG Hunter DDR4-3000 2x8GB (AX4U300038G16A-SBHT). Оперативная память с чипами Samsung b-die

2020-04-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA AX4U300038G16A-SBHT; [400]
В конце прошлого года компания ADATA Technology представила новую линейку оперативной памяти XPG Hunter. Доступны модули как в форм-факторе DIMM, так и SO-DIMM. Версии объемами 8 и 16 Гбайт, а также 32 Гбайт. Частота варьируется в диапазоне от 2666 до 3000 МГц. Мы будем изучать на примере пары планок объемами 8 Гбайт с частотой 3000 МГц.

ADATA XPG Hunter DDR4

Доступны они в России в среднем за 4 100 рублей за один модуль, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в отдельных пластиковых палетах, перетянутых декоративной наклейкой с подробными данными по частотам и объему, а также логотипом производителя. На них предоставляется пожизненное гарантийное обслуживание.

ADATA XPG Hunter DDR4

Внешний вид

Как и в рассмотренных ранее ADATA XPG Gammix D10, тут отсутствует подсветка. Это положительно сказалось на габаритах.

ADATA XPG Hunter DDR4

Они не превышают высоту стандартной печатной платы, обеспечивая широкую совместимость с башенными системами охлаждения.

ADATA XPG Hunter DDR4

Радиатор в ADATA XPG Hunter DDR4 представляет собой две отдельные металлические пластины, окрашенные в черный цвет.

ADATA XPG Hunter DDR4

На них нанесен логотип серии XPG, а также наклейка со спецификациями. Верхний гребень печатной платы остался открытым.

ADATA XPG Hunter DDR4

В данных планках используются чипы SAMSUNG B-DIE, любимые многими оверклокерами за потенциал по разгону. Как обстоят дела с этой линейкой, предлагаем разобраться в ходе подробных тестов.

ADATA XPG Hunter DDR4

Тесты

В модули записан XMP-профиль с частотой 3000 МГц, таймингами 16-20-20 и напряжением 1.35V. На плате ASUS TUF X299 MARK 1 с процессором Intel Core i7-7820X. Проблем с запуском ADATA XPG Hunter DDR4 ожидаемо не было.

CPU-Z

ADATA XPG Hunter DDR4

ADATA XPG Hunter DDR4

ADATA XPG Hunter DDR4

AIDA64

ADATA XPG Hunter DDR4

WinRAR

ADATA XPG Hunter DDR4

3DMark11

ADATA XPG Hunter DDR4

Firestrike Extreme

ADATA XPG Hunter DDR4

Разгон

По традиции мы в качестве основного теста при проверке возможностей ручного разгона, ставим приоритетом получение стабильной повышенной частоты на фоне сохранения таймингов. Так для них получили 3400 МГц с таймингами 16-20-20.

AIDA64

ADATA XPG Hunter DDR4

WinRAR

ADATA XPG Hunter DDR4

3DMark11

ADATA XPG Hunter DDR4

Firestrike Extreme

ADATA XPG Hunter DDR4

Дальнейшее повышение частоты до 3733 МГц уже шло с таймингами 19-21-21-42.

AIDA64

ADATA XPG Hunter DDR4

WinRAR

ADATA XPG Hunter DDR4

3DMark11

ADATA XPG Hunter DDR4

Firestrike Extreme

ADATA XPG Hunter DDR4

Сравнение

AIDA64

ADATA XPG Hunter DDR4

WinRAR

ADATA XPG Hunter DDR4

3DMark11

ADATA XPG Hunter DDR4

Firestrike Extreme

ADATA XPG Hunter DDR4

ADATA XPG Hunter DDR4 обзор

Итоги по ADATA XPG Hunter DDR4-3000

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG Hunter DDR4-3000 можно рекомендовать тем, кто находится в поиске недорогих модулей памяти с возможностью дальнейшего повышения частот. Данные модули позволят получить свыше того, что записано в XMP-профиль. Подойдут как для платформ на базе процессоров Intel, так и третьего поколения AMD Ryzen. Отличный вариант для тех, кто не готов переплачивать за подсветку, ставя приоритетом эффективность.
ADATA XPG Hunter DDR4-3000 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ADATA AX4U300038G16A-SBHT
Обзор ADATA XPG Hunter DDR4-3000 2x8GB (AX4U300038G16A-SBHT). Оперативная память с чипами Samsung b-dieОбзор ADATA XPG Hunter DDR4-3000 2x8GB (AX4U300038G16A-SBHT). Оперативная память с чипами Samsung b-die
Первый взгляд на Dyson PH01. Первый увлажнитель-очиститель от DysonПервый взгляд на Dyson PH01. Первый увлажнитель-очиститель от Dyson
Лучшая микроволновая печь. Candy CMW 2070 MЛучшая микроволновая печь. Candy CMW 2070 M
Обзор Garmin Fenix 6X Pro. Самые продвинутые умные часы Обзор Garmin Fenix 6X Pro. Самые продвинутые умные часы
Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5Обзор ASUS VivoBook 15 X512DK-BQ153T. Универсальный ноутбук на AMD Ryzen 5
Топовый смартфон Nubia Red Magic 5G пока...
Топовый смартфон Nubia Red Magic 5G покаАвторитетный инсайдер @AndroidSaint поделился качественными фотографиями только что представленного игров...
Samsung Galaxy Note8 не получит Android ...
Samsung Galaxy Note8 не получит Android В конце прошлого года в сети появилась информация о том, что смартфоны Samsung Galaxy S8 и Note8 получат ...
Видеоигра The Outer Worlds появится на п...
Видеоигра The Outer Worlds появится на пВидеоигра уже стартовала на игровых площадках ПК, Xbox One и PS4. Версия игры для Nintendo Switch находит...
Обзор Roadgid Blick WIFI. Двухканальный ...
Обзор Roadgid Blick WIFI. Двухканальный Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию незаменимого помощника для любого автовладельца. Встреча...
Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получил Andro...
Смартфон Xiaomi Mi A2 Lite получил AndroВладельцы смартфона Xiaomi Mi A2 Lite сообщили о том, что они начали получать обновление до операционной ...
Lenovo анонсирует обновленные ноутбуки L...
Lenovo анонсирует обновленные ноутбуки LНоутбуки Lenovo Legion следующего поколения предлагают более захватывающие игровые возможности для игроко...
Подборка популярных умных смарт-часов на...
Подборка популярных умных смарт-часов наУмные часы существуют уже давно, но вошли в моду относительно недавно. Современные люди предпочитают, что...
Нагрудный ремешок Polar H9 для контроля ...
Нагрудный ремешок Polar H9 для контроля Компания Polar выпустила новый нагрудный ремешок для измерения частоты сердечных сокращений H9. ...
Смартфон OnePlus 8 показали на подробных...
Смартфон OnePlus 8 показали на подробныхСетевые источники поделились качественным рендером смартфона OnePlus 8, на котором он демонстрируется со ...
Раскрыты все характеристики смартфона ZT...
Раскрыты все характеристики смартфона ZTНа официальном сайте ZTE появилась страничка, где была полная информация о новом смартфоне компании - Axo...
Ваши данные защитит SSD накопитель ADATA...
Ваши данные защитит SSD накопитель ADATAКомпания ADATA является вторым в мире поставщиком модулей памяти DRAM. Брэнд производит различные устр...
Производитель масла «Слобода» представил...
Производитель масла «Слобода» представилGoogle Assistant, Siri, Cortana, Alexa, Алиса – каждая уважающая себя IT-компания считает своим долгом вы...
Обзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient ModeОбзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient Mode
Обзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкойОбзор LEXAND LR18 DUAL. Недорогой видеорегистратор с двухканальной съемкой
Обзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонамиОбзор Jabra Elite 75t. Беспроводные TWS-наушники с 4 микрофонами
Обзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображениеОбзор AOC Q27T1. Выглядит также хорошо, как выводит изображение
Обзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стеклаОбзор Thermaltake H550 TG ARGB (CA-1P4-00M1WN-00). Корпус с подсветкой и стенкой из стекла
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor