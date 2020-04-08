Обзор ADATA XPG Hunter DDR4-3000 2x8GB (AX4U300038G16A-SBHT). Оперативная память с чипами Samsung b-die

В конце прошлого года компания ADATA Technology представила новую линейку оперативной памяти XPG Hunter. Доступны модули как в форм-факторе DIMM, так и SO-DIMM. Версии объемами 8 и 16 Гбайт, а также 32 Гбайт. Частота варьируется в диапазоне от 2666 до 3000 МГц. Мы будем изучать на примере пары планок объемами 8 Гбайт с частотой 3000 МГц.

Комплектация

Доступны они в России в среднем за 4 100 рублей за один модуль, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляются в отдельных пластиковых палетах, перетянутых декоративной наклейкой с подробными данными по частотам и объему, а также логотипом производителя. На них предоставляется пожизненное гарантийное обслуживание.

Внешний вид

Как и в рассмотренных ранее ADATA XPG Gammix D10, тут отсутствует подсветка. Это положительно сказалось на габаритах.

Они не превышают высоту стандартной печатной платы, обеспечивая широкую совместимость с башенными системами охлаждения.

Радиатор в ADATA XPG Hunter DDR4 представляет собой две отдельные металлические пластины, окрашенные в черный цвет.

На них нанесен логотип серии XPG, а также наклейка со спецификациями. Верхний гребень печатной платы остался открытым.

В данных планках используются чипы SAMSUNG B-DIE, любимые многими оверклокерами за потенциал по разгону. Как обстоят дела с этой линейкой, предлагаем разобраться в ходе подробных тестов.

Тесты

CPU-Z

В модули записан XMP-профиль с частотой 3000 МГц, таймингами 16-20-20 и напряжением 1.35V. На плате ASUS TUF X299 MARK 1 с процессором Intel Core i7-7820X. Проблем с запуском ADATA XPG Hunter DDR4 ожидаемо не было.

AIDA64

WinRAR

3DMark11

Firestrike Extreme

Разгон

AIDA64

По традиции мы в качестве основного теста при проверке возможностей ручного разгона, ставим приоритетом получение стабильной повышенной частоты на фоне сохранения таймингов. Так для них получили 3400 МГц с таймингами 16-20-20.

WinRAR

3DMark11

Firestrike Extreme

AIDA64

Дальнейшее повышение частоты до 3733 МГц уже шло с таймингами 19-21-21-42.

WinRAR

3DMark11

Firestrike Extreme

Сравнение

AIDA64

WinRAR

3DMark11

Firestrike Extreme

ADATA XPG Hunter DDR4 обзор

Итоги по ADATA XPG Hunter DDR4-3000

ADATA XPG Hunter DDR4-3000 можно рекомендовать тем, кто находится в поиске недорогих модулей памяти с возможностью дальнейшего повышения частот. Данные модули позволят получить свыше того, что записано в XMP-профиль. Подойдут как для платформ на базе процессоров Intel, так и третьего поколения AMD Ryzen. Отличный вариант для тех, кто не готов переплачивать за подсветку, ставя приоритетом эффективность.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".