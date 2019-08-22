Обзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная память

Объем оперативной памяти в 16 Гбайт является оптимальным по меркам 2019 года. Он обеспечивает достаточный уровень плавности в играх и позволяет решать рабочие задачи, включая монтаж видеороликов и обработку фотографий. Тестируемый сегодня набор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 по заверению производителя сочетают визуальную привлекательность и производительность.

ADATA XPG Spectrix D41 обзор

Набор можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью в 7500 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Поставляются в пластиковом блистере с изображением планок и список поддерживаемых технологий управления подсветкой.

Внешний вид серии в этом поколении претерпел ряд положительных изменений. ADATA XPG Spectrix D41 получили полигональная радиатор с зоной многоцветной подсветки.

Доступны они в нескольких вариантах окраски радиатора. Так помимо красного есть еще и черный. Можно будет подобрать под общий сеттинг системы.

Также в серии предлагается выбор между планками с объемом 8 или 16 Гбайт с разными частотами, а также общей комплектностью.

На боковой стороне радиатора красуется вставка с логотипом серии. По краям дополнительные вырезы.

Прозрачная вставка с подсветкой занимает всею площадь верхней грани. По центру название серии.

Работа подсветки и ее управление в этих планках не требуют подключение дополнительных линий к материнской плате или блоку питания.

Поддерживается фирменное программное обеспечение плат всех ключевых производителей. Так поведение подсветки можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

Высота планок составляет 46 мм, это не должно создать проблем с большинством башенных систем охлаждения.

В ADATA XPG Spectrix D41 используются чипы памяти Samsung. Контакт чипов с радиатором осуществляется через термопрокладку.

Тесты

Тестирование мы проводили с процессором Intel Core i7 7820X и материнской платой ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. В XMP 2.0 профиль записана частота 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36 и напряжением 1.35V.

Софт

Предлагаются и собственные инструменты для управления подсветкой. Программа выводит список слотов оперативной памяти с выбором типа эффекта.

Настройка подсветки ADATA XPG Spectrix D41

Сами эффекты выводятся в виде общего списка. Предлагается хороший выбор эффектов.

Разгон

При изучении потенциала разгона этой оперативной памяти. Нам удалось, сохранив тайминги повысить частоту до 3466 МГц. Это не потребовало повышения напряжения.

Отдельно также отметим возможность сохранив частоту на отметке 3200 МГц понизить тайминги ADATA XPG Spectrix D41 до 14-17-17-36.

Максимально нам удалось получить частоту 3600МГц с таймингами 17-20-20-40. Но полученные результаты не смогли подтвердить эффективность такого варианта разгона.

Сравнение данных

AIDA64

WinRAR

3DMark 11

Cinebench 15

Итоги по ADATA XPG Spectrix D41

ADATA XPG Spectrix D41 продемонстрировали высокий уровень быстродействия. Эти планки также дают возможность выжать из них максимум производительности, повысив частоты с сохранением таймингов или снизив тайминги на фоне сохранения частоты. Все это дополнено привлекательной и управляемой RGB-подсветкой. Совместимость с ПО материнских плат и собственные инструменты от ADATA.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".