Обзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная память

2019-08-22, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG Spectrix D41; [255]
Объем оперативной памяти в 16 Гбайт является оптимальным по меркам 2019 года. Он обеспечивает достаточный уровень плавности в играх и позволяет решать рабочие задачи, включая монтаж видеороликов и обработку фотографий. Тестируемый сегодня набор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 по заверению производителя сочетают визуальную привлекательность и производительность.

ADATA XPG Spectrix D41

Набор можно приобрести в российских магазинах со средней стоимостью в 7500 рублей.

ADATA XPG Spectrix D41 обзор

Комплектация

Поставляются в пластиковом блистере с изображением планок и список поддерживаемых технологий управления подсветкой.

Внешний вид

ADATA XPG Spectrix D41

Внешний вид серии в этом поколении претерпел ряд положительных изменений. ADATA XPG Spectrix D41 получили полигональная радиатор с зоной многоцветной подсветки.

ADATA XPG Spectrix D41

Доступны они в нескольких вариантах окраски радиатора. Так помимо красного есть еще и черный. Можно будет подобрать под общий сеттинг системы.

ADATA XPG Spectrix D41

Также в серии предлагается выбор между планками с объемом 8 или 16 Гбайт с разными частотами, а также общей комплектностью.

ADATA XPG Spectrix D41

На боковой стороне радиатора красуется вставка с логотипом серии. По краям дополнительные вырезы.

ADATA XPG Spectrix D41

Прозрачная вставка с подсветкой занимает всею площадь верхней грани. По центру название серии.

ADATA XPG Spectrix D41

Работа подсветки и ее управление в этих планках не требуют подключение дополнительных линий к материнской плате или блоку питания.

ADATA XPG Spectrix D41

Поддерживается фирменное программное обеспечение плат всех ключевых производителей. Так поведение подсветки можно будет синхронизировать с остальными компонентами.

ADATA XPG Spectrix D41

Высота планок составляет 46 мм, это не должно создать проблем с большинством башенных систем охлаждения.

ADATA XPG Spectrix D41

В ADATA XPG Spectrix D41 используются чипы памяти Samsung. Контакт чипов с радиатором осуществляется через термопрокладку.

ADATA XPG Spectrix D41

Тесты

ADATA XPG Spectrix D41

Тестирование мы проводили с процессором Intel Core i7 7820X и материнской платой ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE. В XMP 2.0 профиль записана частота 3200 МГц с таймингами 16-18-18-36 и напряжением 1.35V.

ADATA XPG Spectrix D41

ADATA XPG Spectrix D41

ADATA XPG Spectrix D41

Софт

ADATA XPG Spectrix D41

Предлагаются и собственные инструменты для управления подсветкой. Программа выводит список слотов оперативной памяти с выбором типа эффекта.

ADATA XPG Spectrix D41

Сами эффекты выводятся в виде общего списка. Предлагается хороший выбор эффектов.

Настройка подсветки ADATA XPG Spectrix D41

Разгон

При изучении потенциала разгона этой оперативной памяти. Нам удалось, сохранив тайминги повысить частоту до 3466 МГц. Это не потребовало повышения напряжения.

ADATA XPG Spectrix D41

ADATA XPG Spectrix D41

Отдельно также отметим возможность сохранив частоту на отметке 3200 МГц понизить тайминги ADATA XPG Spectrix D41 до 14-17-17-36.

ADATA XPG Spectrix D41

ADATA XPG Spectrix D41

Максимально нам удалось получить частоту 3600МГц с таймингами 17-20-20-40. Но полученные результаты не смогли подтвердить эффективность такого варианта разгона.

Сравнение данных

AIDA64

ADATA XPG Spectrix D41

WinRAR

ADATA XPG Spectrix D41

3DMark 11

ADATA XPG Spectrix D41

Cinebench 15

ADATA XPG Spectrix D41

Итоги по ADATA XPG Spectrix D41

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG Spectrix D41 продемонстрировали высокий уровень быстродействия. Эти планки также дают возможность выжать из них максимум производительности, повысив частоты с сохранением таймингов или снизив тайминги на фоне сохранения частоты. Все это дополнено привлекательной и управляемой RGB-подсветкой. Совместимость с ПО материнских плат и собственные инструменты от ADATA.
ADATA XPG Spectrix D41 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ADATA XPG Spectrix D41
Oppo подтвердил характеристики Reno 2 ...
Oppo подтвердил характеристики Reno 2 Вице-президент Oppo Брайан Шен подтвердил, что предстоящий Reno 2 будет работать на чипсете Snapdragon 73...
Apple TV + позволит загружать контент в ...
Apple TV + позволит загружать контент в Сервис потокового видео Apple появится в ноябре этого года за $ 9,99 в месяц. Информация об особенностях ...
Устройства LG будут работать на чипах Sn...
Устройства LG будут работать на чипах SnЧипмейкер Qualcomm объявила, что достигла нового глобального лицензионного соглашения с производителем, к...
Google Play Store появился новый пользов...
Google Play Store появился новый пользовGoogle выдвигает новый пользовательский интерфейс Material для Play Store. ...
Планшеты Samsung Galaxy Tab S3 и Tab A 2...
Планшеты Samsung Galaxy Tab S3 и Tab A 2Компания Samsung не забыла старые планшеты Android, независимо от того, являются ли они флагманами или бю...
Amazon Music теперь доступно на умных ча...
Amazon Music теперь доступно на умных чаAmazon выпустила свое первое в мире приложение Music для умных часов, но, похоже, на данный момент не все...
Сообщения на YouTube не будут доступны с...
Сообщения на YouTube не будут доступны сКомпания Google подтвердила, что уберет устаревшую службу чата - сообщения YouTube. Это решение связано с...
Радиочастотное излучение iPhone 7 превыс...
Радиочастотное излучение iPhone 7 превысРадиочастотное излучение, исходящее от Apple iPhone 7, не только превысило допустимый предел безопасности...


Обзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная памятьОбзор ADATA XPG Spectrix D41 DDR4-3200 (AX4U320038G16-DR41). Быстрая и эффектная оперативная память
Обзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-CОбзор Philips 349P7FUBEB. Изогнутый дисплей UltraWide с разъемом USB-C
Обзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust. Электронная книга с e-Ink Carta и Wi-Fi
Обзор NETIS N4. Самый доступный двухдиапазонный роутерОбзор NETIS N4. Самый доступный двухдиапазонный роутер
Обзор Corsair Nightsword RGB. Мышка с регулируемым весом и сенсором 18000 DPIОбзор Corsair Nightsword RGB. Мышка с регулируемым весом и сенсором 18000 DPI
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча и...
Обзор Emberlight. Почти как Герои меча иДовольно часто на глаза попадаются интересные игры, которые после определенного времени рекомендовал друг...
Предварительный обзор Alienware Aurora. ...
Предварительный обзор Alienware Aurora. В последнее время крупные производители все больше стали выпускать готовых компьютеров. Это удобно в том ...
Предварительный обзор HP Pavilion Gaming...
Предварительный обзор HP Pavilion GamingКрупные производители уже достаточно давно выпускают на рынок готовые персональные компьютеры, так как эт...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future P...
Грязь, слякоть, или как на Alfa Future PC 16 по 18 августа под Нижним Новгородом прошел главный фестиваль электронной музыки Alfa Future People 2...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронами...
Обзор Drone Strike Force. Воюем дронамиСегодня мы поговорим о крайне уникальной игре, которая смогла удивить меня по всем фронтам. Здесь есть и ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED ...
Предварительный обзор Alienware 55 OLED Если вы давно мечтали о просто идеальном мониторе для виртуальных баталий, то самое время посмотреть в ст...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глаза...
Обзор Rogue Glitch. Берегите глазаНекоторые современные игры выглядят очень круто и привлекают своей реалистичной графикой, некоторые постр...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. Изо...
Предварительный обзор Dell S3220DGF. ИзоСегодня компания Dell анонсировала новый игровой монитор, который идеально впишется в любой дизайн интерь...
Предварительный обзор Logitech MK470 Sli...
Предварительный обзор Logitech MK470 SliОфициально анонсирована новая беспроводная клавиатура под названием Logitech MK470 Slim Wireless Combo, к...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой с...
Обзор Smartphone Tycoon 2. Строим свой сСовременные мобильные игры друг о друга практически не отличаются. Все дело в том, что все интересные иде...
Предварительный обзор Logitech G915 Ligh...
Предварительный обзор Logitech G915 LighСовременные клавиатуры перестали быть просто устройствами ввода — большая часть геймеров покупают перифер...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосе...
Обзор Outpost Zero. Выживалка в космосеДавненько на обзоре не было игр про космос и выживание на безлюдных планетах. Сегодня эту ситуацию мы исп...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor