Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x16GB DDR4-3000MHz (AX4U3000316G16-DBG)

2019-10-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG Spectrix D60G; [318]
Общий объем оперативной памяти в 16 Гбайт стал негласным стандартом для игровых сборок и рабочих станций. Этого достаточно для большинства задач и игр, но есть и задачи, когда этого объема недостаточно, например, когда проводится монтаж видео, обработка фотографий в RAW и во время проведения стрим-трансляций. Здесь будет оптимален объем 32 Гбайт, с учетом того, что наибольшее распостранение получили платформы с двухканальным режимом памяти, правильным выбором станут наборы из двух планок по 16 Гбайт каждая.

ADATA XPG Spectrix D60G

Тестируемый сегодня комплект ADATA XPG Spectrix D60G 2x16GB работает на частоте 3000 МГц. К моменту публикации его продажи уже стартовали.

ADATA XPG Spectrix D60G обзор

Комплектация

Поставляется комплект в прозрачном блистере. Предоставляется пожизненная гарантия.

ADATA XPG Spectrix D60G

Внешний вид

Планки вышли в черном и красном вариантах исполнения. Установлен радиатор с открытым верхним профилем, обеспечивающим эффективный отвод тепла.

ADATA XPG Spectrix D60G

На боковой грани хромированный логотип производителя и пара продольных линий. Нанесена наклейка с техническими данными.

ADATA XPG Spectrix D60G

Высота планок в сравнении с открытой печатной платой увеличивается незначительно, не создавая проблем с установкой башенных систем охлаждения.

ADATA XPG Spectrix D60G

В линейке ADATA XPG Spectrix D60G доступны планки по 8 и 16 Гбайт с частотами от 2666 до 3600 МГц.

ADATA XPG Spectrix D60G

Подсветки здесь нет. Внешний вид строгий и аскетичный. Подойдут под материнские платы с разным оформлением.

ADATA XPG Spectrix D60G

Тесты

ADATA XPG Spectrix D60G

В XMP 2.0 профиль записана частота 3000 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1.35V. Проблем с её запуском на платформах Intel и AMD замечено не было.

ADATA XPG Spectrix D60G

Aida64

ADATA XPG Spectrix D60G

WinRar

ADATA XPG Spectrix D60G

3DMark

ADATA XPG Spectrix D60G

FireStrike Extreme

ADATA XPG Spectrix D60G

Разгон

По сложившейся традиции мы проводим разгон памяти без повышения напряжения и таймингов. Для ADATA XPG Spectrix D60G смогли получить стабильные 3466 МГц. Дальнейшее повышение до 3600 МГц даже с повышением напряжения приводило к вылету системы в «синий экран».

Aida64

ADATA XPG Spectrix D60G

WinRar

ADATA XPG Spectrix D60G

3DMark

ADATA XPG Spectrix D60G

FireStrike Extreme

ADATA XPG Spectrix D60G

Сравнение

Aida64

ADATA XPG Spectrix D60G

3DMark

ADATA XPG Spectrix D60G

WinRar

ADATA XPG Spectrix D60G

FireStrike Extreme

ADATA XPG Spectrix D60G

Итоги по ADATA XPG Spectrix D60G

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG Spectrix D60G станет отличным выбором для тех кто не хочет ограничиваться 16 Гбайт памяти, получив двухканальный режим работы с высокими тактовыми частотами. Также эти планки позволят, сохранив тайминги и напряжение получить стабильные 3466 МГц. При этом производитель подтверждает надежность предоставлением пожизненной гарантии.
ADATA XPG Spectrix D60G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы ADATA XPG Spectrix D60G
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