Обзор ADATA XPG Spectrix D60G 2x16GB DDR4-3000MHz (AX4U3000316G16-DBG)

Общий объем оперативной памяти в 16 Гбайт стал негласным стандартом для игровых сборок и рабочих станций. Этого достаточно для большинства задач и игр, но есть и задачи, когда этого объема недостаточно, например, когда проводится монтаж видео, обработка фотографий в RAW и во время проведения стрим-трансляций. Здесь будет оптимален объем 32 Гбайт, с учетом того, что наибольшее распостранение получили платформы с двухканальным режимом памяти, правильным выбором станут наборы из двух планок по 16 Гбайт каждая.

ADATA XPG Spectrix D60G обзор

Тестируемый сегодня комплект ADATA XPG Spectrix D60G 2x16GB работает на частоте 3000 МГц. К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Поставляется комплект в прозрачном блистере. Предоставляется пожизненная гарантия.

Внешний вид

Планки вышли в черном и красном вариантах исполнения. Установлен радиатор с открытым верхним профилем, обеспечивающим эффективный отвод тепла.

На боковой грани хромированный логотип производителя и пара продольных линий. Нанесена наклейка с техническими данными.

Высота планок в сравнении с открытой печатной платой увеличивается незначительно, не создавая проблем с установкой башенных систем охлаждения.

В линейке ADATA XPG Spectrix D60G доступны планки по 8 и 16 Гбайт с частотами от 2666 до 3600 МГц.

Подсветки здесь нет. Внешний вид строгий и аскетичный. Подойдут под материнские платы с разным оформлением.

Тесты

В XMP 2.0 профиль записана частота 3000 МГц с таймингами 16-18-18 при напряжении 1.35V. Проблем с её запуском на платформах Intel и AMD замечено не было.

Aida64

WinRar

3DMark

FireStrike Extreme

Разгон

Aida64

По сложившейся традиции мы проводим разгон памяти без повышения напряжения и таймингов. Для ADATA XPG Spectrix D60G смогли получить стабильные 3466 МГц. Дальнейшее повышение до 3600 МГц даже с повышением напряжения приводило к вылету системы в «синий экран».

WinRar

3DMark

FireStrike Extreme

Сравнение

Aida64

3DMark

WinRar

FireStrike Extreme

Итоги по ADATA XPG Spectrix D60G

ADATA XPG Spectrix D60G станет отличным выбором для тех кто не хочет ограничиваться 16 Гбайт памяти, получив двухканальный режим работы с высокими тактовыми частотами. Также эти планки позволят, сохранив тайминги и напряжение получить стабильные 3466 МГц. При этом производитель подтверждает надежность предоставлением пожизненной гарантии.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".