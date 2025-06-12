AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G обзор и тесты. Народная видеокарта

Продолжая изучение семейства видеокарт GeForce RTX 50, сегодня рассмотрим самый доступный вариант GeForce RTX 5060. Основана на графическом процессоре GB206 с 30 RT-ядрами, 120 тензорными ядрами, 30 активными блоками SM, 3840 ALU (FP32). Располагает 8 Гбайт графической памяти GDDR7 с 128 битной шиной. В сравнение с протестированной ранее видеокартой GIGABYTE RTX 5060 Ti GAMING OC, объема памяти в два раза меньше, а также ниже тактовые частоты процессора. При этом поддерживает все технологии новой архитектуры Blackwell, включая нейронный рендеринг и многокадровую генерацию DLSS 4.

Внешний вид и особенности

Изучаемая сегодня AORUS GeForce RTX 5060 ELITE оснащена фирменным охлаждением WINDFORCE с тремя вентиляторами HAWK. Его мы рассматривали на старших моделях в семействе и там оно продемонстрировало высокую производительность с низкими рабочими температурами при продолжительной нагрузке.

Здесь такой запас по эффективности отвода тепла даст возможность работы с автоматическим отключением вращения вентиляторов, а также уменьшении скорости вращения.

Под пластиковым кожухом находится двухсекционный габаритный радиатор с четырьмя медными никелированными трубками. Контактная площадка рассчитана на прямой отвод тепла от графического процессора, чипов памяти и силовой обвязки. Применяется теплопроводящий гель серверного класса.

Задняя сторона печатной платы с усиливающей пластиной. Через окошко сразу два вентилятора обеспечивают сквозное движение воздуха через ребра радиатора.

Заявленный TDP для нее составляет 145 Вт. Рекомендован блок питания мощностью 500 Вт. Питание подается через 8-пиновый разъем, в отличие от 12VHPWR в старших моделях. Актуально с учетом того что видеокарта может рассматриваться для недорогих сборок. Разъем смещен относительно привычного расположения ближе к заглушке портов. Он сопровождается индикатором, отображающим текущее состояние качества подачи питания. Удобный и наглядный контроль.

Доступен переключатель режимов работы: производительный и тихий. Тактовая частота у AORUS GeForce RTX 5060 ELITE - 2722 МГц при эталонных 2497 МГц.

Для вывода изображения доступны три DisplayPort и один HDMI. Поддерживает разрешение 8К.

Комплектация

У видеокарты есть зоны с подсветкой. Это радиальная на каждом из вентиляторов и подсвечиваемый логотип бренда на боковой стороне.Коробка с характерным для AORUS оформлением. В комплект входит документация, наклейка с логотипом бренда.

Тесты

TimeSpy Extreme

FireStrike Extreme

Night Raid

Steel Normad

NVIDIA DLSS

Port Royal

Тесты в играх

Wukong

Тесты велись во всех трех разрешениях и для сравнения было проведено тестирование с RTX 4060, имеющейся у нас в редакции.

Assins Creed Shadows

Kingdom Come 2

Hogwards Legacy

God of war Ragnarok

Софт

Видеокарта поддерживает управление с помощью GIGABYTE CONTROL CENTER из под среды WINDOWS. Здесь выбирается цвет и эффект для подсветки RGB FUSION.

Несколько вариантов профилей для вентиляторов. Тут можно выбрать автоматический или ручной режим с выбором скоростей, а также зоны для остановки вращения.

Интерес также представляет вкладка с контролем параметров работы. Инструменты автоматического и ручного разгона.

Итоги

AORUS GeForce RTX 5060 ELITE 8G будет интересна для недорогой игровой сборки под 1080p с максимальными настройками графики. В сравнение с RTX 4060 дает прирост в среднем 20-30% и она имеет все предпосылки стать самой востребованной «народной» видеокартой. К спорному решению отнесем 8 Гбайт памяти, ограничивающему эффективную работу на высоком разрешении.