Обзор ASUS RT-AX68U. Роутер с Wi-Fi 6 для дома и офиса

Героем сегодняшнего обзора стал беспроводной маршрутизатор ASUS RT-AX68U, анонсированный в конце прошлого года. В этой новинке применены технологии Ai Mesh и Ai Protection. Одной из ключевых особенностей стала поддержка WiFi 6 (802.11ax), а суммарная скорость для двух диапазонов до 2700 МБит/с.

Комплектация

Заявленная стоимость не будет превышать 100 долларов.

Стартовый набор включает адаптер питания, патч-корд, различную документацию. Собрано все в коробке, на обратной стороне которой описаны основные особенности.

Внешний вид

Для роутера предполагается только вертикальная установка на ровную поверхность. Настенный крепеж конструктивно не предусмотрен.

Выполнен в корпусе из пластика в виде усеченной трапеции с закругленными углами. Выглядит привлекательно.

На крышке находятся три несъемные антенны. Они с поворотным креплением. Здесь же на крышке сосредоточена группа светодиодных индикаторов.

Панель разъемов у ASUS RT-AX68U включает гнездо питания, USB 2.0, USB 3.0, WAN и четыре LAN. Все RJ-45 тут гигабитные. Доступны механический тумблер, кнопки сброса и WPS.

На основание нанесено прорезиненная основа, предотвращающая скольжение по поверхности стола или полки. Наклейка с техническими данными, включающая заводские настройки сети и административной панели.

Если рисунок в виде ряда продольных линий это декоративный элемент, то на задней части это вентиляционная решетка, обеспечивающая пассивный отвод тепла.

Настройка

Для настройки подключения к провайдеру и запуска домашней сети потребуется авторизоваться в веб-панель. Стартовый этап идет в виде быстрого помощника с набором шагов. Отдельная вкладка для технологии WiFi 6 (802.11ax) с описанием основных особенностей и ссылками для загрузки драйверов.

Главное окно панели ASUS RT-AX68U оформлено в виде традиционной древовидной структуры с меню в левой части. В главном окне выводится общая информация по работе системы.

Поддерживается AiMesh. С помощью нее можно будет расширять покрытие сети с помощью ячеек.

Открытие гостевой сети. Включить можно в 2.4 и 5 ГГц диапазонах.

Доступны встроенные инструменты для мониторинга активности вредоносного ПО. здесь же родительский контроль.

Сервис по мониторингу пропускной способности. Анализ активности в сети.

Для USB-разъемов доступны AiDisk, файл-сервер, сервер печати, 4G, Time Machine, Download Master. Закрываются все ключевые сценарии.

Получить доступ к файлам можно удалено. Для этого ведется настройка технологии AiCloud 2.0.

Проводится настройка беспроводной сети. Диапазоны, название и пароль, шифрование, ширина канала, расширение покрытия.

Диапазон для локальной сети.

Доступ к интернет-провайдеру. Поддерживаются распространённые для России варианты.

Голосовое управление с помощью Amazon Alexa для нашего региона не актуально.

IPv6 и VPN. Брандмауэр.

Тесты

Функции администрирования и общие особенности работы.Построен ASUS RT-AX68U на базе двухъядерного процессора с тактовой частотой 1.8 ГГц. Доступны 256 Мбайт флеш-памяти и 512 Мбайт оперативной. За время тестирования он корректно справлялся с нагрузками с большим количеством подключенных устройств. Тест подключения к провайдеру с тарифом 500 Mbs

Обмен в локальной сети:

Итоги по ASUS RT-AX68U

ASUS RT-AX68U – роутер с поддержкой Wi-Fi 6 с протоколом WPA3 для дома и офиса. При большой площади покрытия его можно будет дополнить ячейками на основе технологии Ai Mesh. Есть встроенные инструменты для обеспечения защиты. Аккуратный внешний вид, пара USB, четыре гигабитных LAN. К условным минусам отнесем ограничения по вариантам установки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".