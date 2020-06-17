Обзор ASUS ZenWiFi AX. Роутер MESH с Wi-Fi 6

С преимуществом и особенностей MESH мы уже детально знакомились в ходе нескольких тестов. Тестируемая же сегодня система ASUS ZenWiFi AX, будет первой с поддержкой актуального Wi-Fi 6. Как уверяет производитель помимо высоких скоростей обмена данными, эта пара способно обеспечить надежное соединение на площади до 510 квадратных метров.

Комплектация

На момент выхода теста продажи в России еще не стартовали. На Amazon комплект из двух модулей обойдется в 529 долларов.Упакованы в массивную коробку с откидной крышкой. На обратной стороне на английском языке приведены основные его особенности и используемые технологии.

Внешний вид

Комплект включает два блока питания, патч-корд, гарантийный талон и руководство пользователя.Вышли в двух вариантах расцветки: темной (Charcoal) и белой. Судя по информации с зарубежных магазинов, белые будут заметно дороже.

С учетом технического оснащения выполнены они в компактном корпусе. В основе используется пластик с текстурой под шлифованный металл. Внешние поверхности не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

Боковые грани представляет собой ряд вентиляционных вырезов. Они же есть на основании и крышке.

Антенны у роутера внутренние. В каждом модуле по 6 антенн. Две на диапазон 2.4 ГГц и две группы на 5 ГГц.

В отличие от MESH роутеров, изученных ранее, ASUS ZenWiFi AX оснащаются тремя гигабитными LAN. Разъем WAN поддерживает сети со скоростью до 2.5G, его опционально можно перевести в LAN. Будет актуально для дополнительного модуля.

Из нехарактерных особенностей есть еще и скоростной USB 3.0, расширяя функциональность беспроводной сети.

Питание осуществляется с помощью внешнего блока питания. Есть механический тумблер.

Начинка

2.4 ГГц: Broadcom BCM6755 (Wi-Fi AX 2T2R, 574 Мбит/с);

5GHz-1: Broadcom BCM6755 (Wi-Fi AC 2T2R, 1201 Мбит/с);

Wireless 5GHz-2: Broadcom BCM43684KRFBG (Wi-Fi AX 4T4R, 4804 Мбит/с).

Настройка

Кнопки WPS и сброса настроек перемещены на основании. По всему периметру резиновый уплотнитель, предотвращающий скольжение при размещении на ровной поверхности. Предполагается только вертикальное размещение.За работу роутера отвечает четырехъядерный процессор Broadcom BCM6755 с тактовой частотой 1.5 ГГц. На плате установлено два массивных радиатора. 512 Мбайт оперативной памяти Nanya NT5CC256M16ER-EK. Под хранение данных и прошивку выделено 256 Мбайт. Связка из трех чипов:Провести первичную настройку ASUS ZenWiFi AX удобнее с приложения ASUS Router. После подключения к кабелю провайдера, проводится автоматический поиск роутера. Вносятся при необходимости данные по логину и паролю для подключения.

В ходе следующего шага задается имя и пароль беспроводной сети. Создать можно общую сеть для двух диапазонов, выбирать оптимальную будет автоматически для каждого устройства в отдельности.

При выборе простого пароля система выдает предупреждение. Также задается логин и пароль для доступа к панели администратора.

В последующем приложение используется для мониторинга и проведения тонких настроек. В главном окне выводится схема подключения.

Вкладка со списком подключенных устройств. Здесь они выводятся в виде списка с иконами и данными по IP-адресу. Перейдя в выбранное, выводятся его детальные настройки. С этого окна можно будет ограничить скорость подключения или полностью заблокировать устройство.

Список рекомендованных действия для оптимальных настроек домашней сети.

Функция семьи с выбором расписания для устройств дома. Так можно будет ограничить время активности детей на смартфонах и планшетах. Приведен список детальных настроек. Как результат приложение полноценно заменяет веб-панель. Веб-панель Но и сохранен традиционный способ управления. В главном окне управления ASUS ZenWiFi AX выводится сводная информация и состояние системы.

Настройка функции AiMesh. Здесь можно распределить между собой несколько роутеров в единую бесшовную сеть.

Функция гостевой сети. Под нее можно задействовать одну из полос 5 ГГц или 2.4 ГГц. Задается ограниченное время по доступу в сеть. Ресурсы в локальной сети будут ограничены от доступа третьими лицами.

AiProtection проводит мониторинг активности в сети. Распознается вредоносное программное обеспечение. Здесь же представлены функции родительского контроля.

QoS - Мониторинг пропускной способности.

Анализатор трафика.

Для USB-разъема: общий доступ к файлам на накопителе, файловый сервер UPnP, сервер печати, модем 4G, Time Machine и менеджер загрузки.

ASUS AiCloud 2.0 позволяет иметь доступ к вашим данным из любого места, где есть подключение к сети Интернет.

Детальные настройки по беспроводной сети.

Параметры локальной сети.

Настройка доступа к интернет провайдеру.

Функция голосового управления с Alexa.

Настройки IPv6 для ZenWiFi AX.

VPN сервер – PPTP.

Брандмауэр для защиты локальной сети от внешнего вторжения.

Общие функции администрирования.

Тесты

Логи и активность. Сетевые утилиты.После обновления прошивки было добавлено шифрование WPA3. Мы проводили тестирование ASUS ZenWiFi AX в трехкомнатной квартире. Интернет провайдер УФАНЕТ со скоростью 300 Мб. Роутеры устанавливались на удалении друг от друга.

Отдельно замерили скорость обмена данными с материнской платой ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI), оснащенной актуальным модулем беспроводного подключения.

Итоги по ASUS ZenWiFi AX

Использование пары таких роутеров в трехкомнатной квартире обеспечило равномерное покрытие по всей площади и высокие скорости обмена данными.ASUS ZenWiFi AX – MESH-система флагманского уровня с поддержкой Wi-FI 6. Мобильное приложение с детальными настройками, полноценная веб-панель, привлекательный внешний вид, 2.5G WAN и три гигабитных LAN, скоростной USB на каждой точке, поддержка 4G, простой и быстрый запуск, высокие скорости обмена данными, мощный процессор и отсутствие зависания при большом количестве подключенных клиентов. Связки из двух таких точек будет достаточно для многокомнатной квартиры или одноэтажного частного дома. При необходимости можно будет расширить, добавив дополнительные модули.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".