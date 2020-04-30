Обзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторами

Не так давно стартовали продажи линейки недорогих блоков питания Aerocool Aero. Она включает Aero и BRONZE. Первая наиболее доступная в вопросе стоимости и предлагает сертификацию 80 PLUS. Вторая более продвинутая, идет с сертификацией 80 PLUS BRONZE. Доступны модели мощностями 500, 550, 600, 650, 700 и 750 Вт. Мы будем изучать на примере AeroCool Aero Bronze 650W. Оптимальный вариант, которого будет достаточно под большинство игровых и рабочих сборок.

AeroCool Aero Bronze 650W

Актуальные предложения в российских магазинах собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется блок питания в коробке со светлым оформлением. На лицевой стороне нанесены его ключевые преимущества и общая информация по характеристикам. Есть таблицы с описанием по линиям и список доступных коннекторов. Комплект включает винты крепления и силовой кабель.

AeroCool Aero Bronze 650W

Внешний вид

Эту линейку отличает интересный внешний вид вентиляционной решетки на крышке. Это штампованная несъемная решетка в виде групп шестиугольников.

AeroCool Aero Bronze 650W

Обеспечивается свободный доступ воздуха к зафиксированному за ней вентилятору. Еще одна решетка на тыльной стороне.

AeroCool Aero Bronze 650W

Здесь же расположено гнездо под силовой кабель. Есть механический тумблер. Традиционное расположение отверстий под крепление в корпусе. Выполнен AeroCool Aero Bronze 650W с несъемным кабель-менеджментом. Собраны они в общий пучок.

Все кабели с плоской оплеткой, что упрощает укладку в корпуса с ограниченным пространством за боковой стенкой. Длина традиционная. Используются кабели с сечением 18AWG.

AeroCool Aero Bronze 650W

Суммарно доступны: один ATX, один кабель питания процессора 4+4, два PCIe, шесть SATA и четыре MOLEX.

С учетом мощности, этого источника питания будет достаточно под все сценарии с одной видеокартой в системе.

На боковую грань нанесена наклейка с подробной технической информацией по линии. Тут можно обратить внимание на выдаваемую по 12V мощность в 648W и силу тока 54А.

Начинка

В AeroCool Aero Bronze 650W используется DC-DC и двухконтактный прямоходовой преобразователи. Установлены мосфеты и конденсаторы с высоким ресурсом службы.

AeroCool Aero Bronze 650W

Два основных Nichicon 180 мКф, рассчитанных на температуру до 105 градусов и напряжение 400В. Корректор мощности CM6800UX.

AeroCool Aero Bronze 650W

Пара алюминиевых радиаторов с дополнительными ребрами. Фильтры и конденсаторы на входе. Есть все распространенные типы защиты с супервизором.

AeroCool Aero Bronze 650W

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор EFS-12E12H. Скорость вращения его регулируется в диапазоне от 700 до 1500 оборотов в минуту.

Тесты AeroCool Aero Bronze 650W

Уровень шума:

AeroCool Aero Bronze 650W

Данные
Простой31
Нагрузка41

КПД

AeroCool Aero Bronze 650W

Данные
150W88
250W89
350W90
500W88
650W85

Уровень напряжения на линиях

AeroCool Aero Bronze 650W

150W350W650W
1212,312,111,96
55.0854.96
3,333.383.343.33

AeroCool Aero Bronze 650W обзор

Итоги по AeroCool Aero Bronze 650W

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool Aero Bronze 650W в ходе тестов с продолжительной нагрузкой продемонстрировал хорошую стабильность напряжений по всем трем линиям, высокую эффективность и низкий уровень шума. Несмотря на невысокую стоимость, тут используется качественная схемотехника с DC-DC преобразователем и японскими конденсаторами.
AeroCool Aero Bronze 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AeroCool Aero Bronze 650W
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