Обзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторами

Не так давно стартовали продажи линейки недорогих блоков питания Aerocool Aero. Она включает Aero и BRONZE. Первая наиболее доступная в вопросе стоимости и предлагает сертификацию 80 PLUS. Вторая более продвинутая, идет с сертификацией 80 PLUS BRONZE. Доступны модели мощностями 500, 550, 600, 650, 700 и 750 Вт. Мы будем изучать на примере AeroCool Aero Bronze 650W. Оптимальный вариант, которого будет достаточно под большинство игровых и рабочих сборок.

Комплектация

Актуальные предложения в российских магазинах собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется блок питания в коробке со светлым оформлением. На лицевой стороне нанесены его ключевые преимущества и общая информация по характеристикам. Есть таблицы с описанием по линиям и список доступных коннекторов. Комплект включает винты крепления и силовой кабель.

Внешний вид

Эту линейку отличает интересный внешний вид вентиляционной решетки на крышке. Это штампованная несъемная решетка в виде групп шестиугольников.

Обеспечивается свободный доступ воздуха к зафиксированному за ней вентилятору. Еще одна решетка на тыльной стороне.

Здесь же расположено гнездо под силовой кабель. Есть механический тумблер. Традиционное расположение отверстий под крепление в корпусе. Выполнен AeroCool Aero Bronze 650W с несъемным кабель-менеджментом. Собраны они в общий пучок.Все кабели с плоской оплеткой, что упрощает укладку в корпуса с ограниченным пространством за боковой стенкой. Длина традиционная. Используются кабели с сечением 18AWG.

Начинка

Суммарно доступны: один ATX, один кабель питания процессора 4+4, два PCIe, шесть SATA и четыре MOLEX.С учетом мощности, этого источника питания будет достаточно под все сценарии с одной видеокартой в системе.На боковую грань нанесена наклейка с подробной технической информацией по линии. Тут можно обратить внимание на выдаваемую по 12V мощность в 648W и силу тока 54А.В AeroCool Aero Bronze 650W используется DC-DC и двухконтактный прямоходовой преобразователи. Установлены мосфеты и конденсаторы с высоким ресурсом службы.

Два основных Nichicon 180 мКф, рассчитанных на температуру до 105 градусов и напряжение 400В. Корректор мощности CM6800UX.

Пара алюминиевых радиаторов с дополнительными ребрами. Фильтры и конденсаторы на входе. Есть все распространенные типы защиты с супервизором.

Тесты AeroCool Aero Bronze 650W

Уровень шума:

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор EFS-12E12H. Скорость вращения его регулируется в диапазоне от 700 до 1500 оборотов в минуту.

Данные Простой 31 Нагрузка 41

КПД

Данные 150W 88 250W 89 350W 90 500W 88 650W 85

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,3 12,1 11,96 5 5.08 5 4.96 3,33 3.38 3.34 3.33

AeroCool Aero Bronze 650W обзор

Итоги по AeroCool Aero Bronze 650W

AeroCool Aero Bronze 650W в ходе тестов с продолжительной нагрузкой продемонстрировал хорошую стабильность напряжений по всем трем линиям, высокую эффективность и низкий уровень шума. Несмотря на невысокую стоимость, тут используется качественная схемотехника с DC-DC преобразователем и японскими конденсаторами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".