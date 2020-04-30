Обзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторами

Не так давно стартовали продажи линейки недорогих блоков питания Aerocool Aero. Она включает Aero и BRONZE. Первая наиболее доступная в вопросе стоимости и предлагает сертификацию 80 PLUS. Вторая более продвинутая, идет с сертификацией 80 PLUS BRONZE. Доступны модели мощностями 500, 550, 600, 650, 700 и 750 Вт. Мы будем изучать на примере AeroCool Aero Bronze 650W. Оптимальный вариант, которого будет достаточно под большинство игровых и рабочих сборок.
Все кабели с плоской оплеткой, что упрощает укладку в корпуса с ограниченным пространством за боковой стенкой. Длина традиционная. Используются кабели с сечением 18AWG.
С учетом мощности, этого источника питания будет достаточно под все сценарии с одной видеокартой в системе.
На боковую грань нанесена наклейка с подробной технической информацией по линии. Тут можно обратить внимание на выдаваемую по 12V мощность в 648W и силу тока 54А.
AeroCool Aero Bronze 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Актуальные предложения в российских магазинах собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется блок питания в коробке со светлым оформлением. На лицевой стороне нанесены его ключевые преимущества и общая информация по характеристикам. Есть таблицы с описанием по линиям и список доступных коннекторов. Комплект включает винты крепления и силовой кабель.
Внешний видЭту линейку отличает интересный внешний вид вентиляционной решетки на крышке. Это штампованная несъемная решетка в виде групп шестиугольников.
Обеспечивается свободный доступ воздуха к зафиксированному за ней вентилятору. Еще одна решетка на тыльной стороне.
Здесь же расположено гнездо под силовой кабель. Есть механический тумблер. Традиционное расположение отверстий под крепление в корпусе. Выполнен AeroCool Aero Bronze 650W с несъемным кабель-менеджментом. Собраны они в общий пучок.
Все кабели с плоской оплеткой, что упрощает укладку в корпуса с ограниченным пространством за боковой стенкой. Длина традиционная. Используются кабели с сечением 18AWG.
Суммарно доступны: один ATX, один кабель питания процессора 4+4, два PCIe, шесть SATA и четыре MOLEX.
С учетом мощности, этого источника питания будет достаточно под все сценарии с одной видеокартой в системе.
На боковую грань нанесена наклейка с подробной технической информацией по линии. Тут можно обратить внимание на выдаваемую по 12V мощность в 648W и силу тока 54А.
НачинкаВ AeroCool Aero Bronze 650W используется DC-DC и двухконтактный прямоходовой преобразователи. Установлены мосфеты и конденсаторы с высоким ресурсом службы.
Два основных Nichicon 180 мКф, рассчитанных на температуру до 105 градусов и напряжение 400В. Корректор мощности CM6800UX.
Пара алюминиевых радиаторов с дополнительными ребрами. Фильтры и конденсаторы на входе. Есть все распространенные типы защиты с супервизором.
За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор EFS-12E12H. Скорость вращения его регулируется в диапазоне от 700 до 1500 оборотов в минуту.
Тесты AeroCool Aero Bronze 650W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|41
КПД
|Данные
|150W
|88
|250W
|89
|350W
|90
|500W
|88
|650W
|85
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|650W
|12
|12,3
|12,1
|11,96
|5
|5.08
|5
|4.96
|3,33
|3.38
|3.34
|3.33
AeroCool Aero Bronze 650W обзор
Итоги по AeroCool Aero Bronze 650WAeroCool Aero Bronze 650W в ходе тестов с продолжительной нагрузкой продемонстрировал хорошую стабильность напряжений по всем трем линиям, высокую эффективность и низкий уровень шума. Несмотря на невысокую стоимость, тут используется качественная схемотехника с DC-DC преобразователем и японскими конденсаторами.
AeroCool Aero Bronze 650W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".