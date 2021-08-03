Обзор ANKER PowerPort+ Atom III. Сетевое зарядное устройство для Apple

С недавних пор сам владелец смартфона Apple должен выбрать и приобрести сетевое зарядное устройство. Есть большая вероятность, что это коснется ноутбуков и планшетов. Изучаемое сегодня ANKER PowerPort+ Atom III поддерживает суммарную мощность до 60 Вт, из них 45 Вт для ноутбуков и планшетов, а 15 Вт для смартфонов.

Рассмотрим мы его вместе с кабелем Anker PowerLine Select, оснащенный USB-C и Lightning разъемами. Доступен он в черном и белом вариантах исполнения.

Из его особенностей отмечаются арамидное волокно, повышающее износоустойчивость и долговечность. Устойчив к износу и повреждениям. Срок службы в 1 раз больше, чем у конкурентов. Сертифицирован MFi. Он поддерживает быструю зарядку смартфонов.

В комплекте помимо кабеля и документации, также есть матерчатый мешочек. В нем кабель можно хранить при поездках.

Возвращаясь к зарядному устройству ANKER PowerPort+ Atom III, выполнено оно в компактном корпусе из белого пластика. Она заметно меньше по габаритам, чем комплектное зарядное устройство в ноутбуках.

На его боковой грани USB-C и полноразмерный USB-A. Выше светодиодный индикатор. Это сетевое зарядное устройство поддерживает одновременную зарядку двух устройств.

Применяется технология GaN. Замена кремня на нитрид галия дала возможность уменьшить габариты без ущерба качеству и мощности.

Разъем USB-C поддерживает зарядку с мощностью до 45 Вт с технологией PowerIQ 3.0 и 15 Вт для разъема USB-A и технологией PowerIQ 2.0.

Мы использовали этот блок питания в поездке для зарядки ноутбука MacBook и смартфона iPhone 12 Pro Max. Быстрая зарядка работала корректно, проблем в работе замечено не было.