Обзор Artplays AS355. Беспроводной геймпад для Android, PS3 и Windows

Не так давно мы рассматривали универсальный геймпад Artplays AC55 , поддерживающий, как настольный ПК, так и носимые устройства на базе Android. Продемонстрировавший хорошую функциональность и качество исполнения при не высокой стоимости. Примерно в это же время на российский рынок вышел геймпад Artplays AS355, который обладает схожим функционалом, но со своими уникальными конструктивными особенностями.

Artplays AS355 обзор

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Комплектация

Поставляется Artplays AS355 в коробке из прозрачного пластика, позволяющая оценить внешний вид геймпада. Приведены подробные данные по характеристикам.

Комплект включает USB-кабель, съемный крепеж для смартфона, адаптер подключения, набор технической документации.

Внешний вид

Визуально Artplays AS355 производит приятное впечатление. Визуально он близок к фирменному геймпаду к консоли Xbox One. Сборка проведена качественно.

Лицевая сторона глянцевая, подвержена загрязнению следами пальцев в ходе активной эксплуатации.

Набор кнопок и элементов управления характерный. Прорезиненные стики с оранжевым основанием.

Маркировка на кнопках внутренняя, она не будет стираться в дальнейшем. Шрифты аккуратные. Кнопки с внятным тактильным откликом.

Особенностью этой модели стала съемная верхняя панель, под которой скрывается пенал под беспроводной адаптер. Фиксируется она на нескольких направляющих, самопроизвольно не открывается.

На верхней грани четыре кнопки и microUSB для восстановления заряда аккумулятора. Обратная сторона геймпада матовая.

Для контроля активного режима работы выведено четыре светодиодных индикатора. Комбинации клавиш для синхронизации и изменения режима описаны в комплектной инструкции.

В комплекте с Artplays AS355 идет съемный крепеж под смартфоны. Крепится и фиксируется при помощи фиксатора.

Предусмотрена удобная откидная ножка для устойчивого расположения на ровной поверхности. Смартфон прижимает подпружиненным механизмом.

При резких движениях руками смартфон с крепежа не слетает и не смещается. Есть винты с накатанной головкой для фиксации выбранного положения.

Тесты

Artplays AS355 для работы не требует установки программного обеспечения. Может работать с настольным компьютером, Sony PlayStation 3 и Android. Подключиться к ним можно несколькими способами: Bluetooth, частота 2.4 ГГц с комплектным коннектором, по проводу. Все режимы работы работают стабильно. Поддерживается D-Input и X-Input.

Заряда, встроенного хватает до шести часов автономной работы с беспрерывной эксплуатацией. В обычных сценариях это 1-2 зарядки в течение недели. В руке лежит удобно, основные элементы управления находятся в пределах быстрой доступности. Кнопки отзывчивые с внятным тактильным откликом.

Итоги по Artplays AS355

На смартфоне немалое количество игр уже поддерживает управление с геймпада. Также можно воспользоваться ручной калибровкой и настройкой при помощи мапперов. Есть возможность насладиться эмуляторами консолей. Работает стабильно.Геймпад Artplays AS355 определенно заслуживает внимания. Универсальное решение, позволяющее наслаждаться играми, как дома, так и в дороге. Его конструктивная особенность в виде съемной панели и скрытого пенала, предотвратит от потери беспроводной адаптер подключения. Для работы он не требует программного обеспечения, предлагает съемный крепеж под смартфон, длительное время автономной работы и высокое качество исполнения. Не устроить может маркость лицевой панели.