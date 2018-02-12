Обзор Artplays AS355. Беспроводной геймпад для Android, PS3 и Windows

2018-02-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Artplays AS355; [224]
Не так давно мы рассматривали универсальный геймпад Artplays AC55, поддерживающий, как настольный ПК, так и носимые устройства на базе Android. Продемонстрировавший хорошую функциональность и качество исполнения при не высокой стоимости. Примерно в это же время на российский рынок вышел геймпад Artplays AS355, который обладает схожим функционалом, но со своими уникальными конструктивными особенностями.

Artplays AS355

Подобрать оптимальные предложения в вашем регионе можно в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Artplays AS355 обзор

Комплектация

Поставляется Artplays AS355 в коробке из прозрачного пластика, позволяющая оценить внешний вид геймпада. Приведены подробные данные по характеристикам.

Artplays AS355

Комплект включает USB-кабель, съемный крепеж для смартфона, адаптер подключения, набор технической документации.

Artplays AS355

Внешний вид

Визуально Artplays AS355 производит приятное впечатление. Визуально он близок к фирменному геймпаду к консоли Xbox One. Сборка проведена качественно.

Artplays AS355

Лицевая сторона глянцевая, подвержена загрязнению следами пальцев в ходе активной эксплуатации.

Artplays AS355

Набор кнопок и элементов управления характерный. Прорезиненные стики с оранжевым основанием.

Artplays AS355

Маркировка на кнопках внутренняя, она не будет стираться в дальнейшем. Шрифты аккуратные. Кнопки с внятным тактильным откликом.

Artplays AS355

Особенностью этой модели стала съемная верхняя панель, под которой скрывается пенал под беспроводной адаптер. Фиксируется она на нескольких направляющих, самопроизвольно не открывается.

Artplays AS355

На верхней грани четыре кнопки и microUSB для восстановления заряда аккумулятора. Обратная сторона геймпада матовая.

Artplays AS355

Для контроля активного режима работы выведено четыре светодиодных индикатора. Комбинации клавиш для синхронизации и изменения режима описаны в комплектной инструкции.

Artplays AS355

В комплекте с Artplays AS355 идет съемный крепеж под смартфоны. Крепится и фиксируется при помощи фиксатора.

Artplays AS355

Предусмотрена удобная откидная ножка для устойчивого расположения на ровной поверхности. Смартфон прижимает подпружиненным механизмом.

Artplays AS355

При резких движениях руками смартфон с крепежа не слетает и не смещается. Есть винты с накатанной головкой для фиксации выбранного положения.

Artplays AS355

Тесты

Artplays AS355 для работы не требует установки программного обеспечения. Может работать с настольным компьютером, Sony PlayStation 3 и Android. Подключиться к ним можно несколькими способами: Bluetooth, частота 2.4 ГГц с комплектным коннектором, по проводу. Все режимы работы работают стабильно. Поддерживается D-Input и X-Input.

Artplays AS355

Заряда, встроенного хватает до шести часов автономной работы с беспрерывной эксплуатацией. В обычных сценариях это 1-2 зарядки в течение недели. В руке лежит удобно, основные элементы управления находятся в пределах быстрой доступности. Кнопки отзывчивые с внятным тактильным откликом.

Artplays AS355

На смартфоне немалое количество игр уже поддерживает управление с геймпада. Также можно воспользоваться ручной калибровкой и настройкой при помощи мапперов. Есть возможность насладиться эмуляторами консолей. Работает стабильно.

Итоги по Artplays AS355

Геймпад Artplays AS355 определенно заслуживает внимания. Универсальное решение, позволяющее наслаждаться играми, как дома, так и в дороге. Его конструктивная особенность в виде съемной панели и скрытого пенала, предотвратит от потери беспроводной адаптер подключения. Для работы он не требует программного обеспечения, предлагает съемный крепеж под смартфон, длительное время автономной работы и высокое качество исполнения. Не устроить может маркость лицевой панели.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Solowheel Hovertrax B2. Гироскутер с танцующим роботомОбзор Solowheel Hovertrax B2. Гироскутер с танцующим роботом
Обзор Artplays AS355. Беспроводной геймпад для Android, PS3 и WindowsОбзор Artplays AS355. Беспроводной геймпад для Android, PS3 и Windows
Обзор Rapoo 3920P. Недорогая беспроводная мышкаОбзор Rapoo 3920P. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Deppa 73120. Адаптер для подключения мобильных устройств к телевизоруОбзор Deppa 73120. Адаптер для подключения мобильных устройств к телевизору
Обзор HARPER PB-20002. Внешний аккумулятор мощностью 20000 мАч. Обзор HARPER PB-20002. Внешний аккумулятор мощностью 20000 мАч.
Обзор PNY QI Wireless Charging Base. Бес...
Обзор PNY QI Wireless Charging Base. БесСовременные смартфоны все дальше движутся вперед и получают под свое управление множество интересных функ...
Предварительный обзор Ash of Gods. Игра,...
Предварительный обзор Ash of Gods. Игра,Попробуйте вспомнить, когда вы играли в полноценный проект от отечественного производителя. Думаю, даже с...
Обзор PNY The Family Car Charger. Автомо...
Обзор PNY The Family Car Charger. АвтомоЧастенько автовладельцы сталкиваются с проблемой нехватки USB-портов для зарядки мобильных устройств. Мно...
BQ выпустила смартфон совместно с ФК Спа...
BQ выпустила смартфон совместно с ФК Спа7 февраля состоялась пресс-конференция BQ и Спартак, где рассказали о планах на будущее компаний и подроб...
Предварительный обзор Antec DF500. Недор...
Предварительный обзор Antec DF500. НедорМы привыкли к тому, что современные корпуса для компьютеров с красивой подсветкой и большим боком окном с...
Fearea — MOBA игра из Сочи...
Fearea — MOBA игра из Сочи2 февраля состоялась презентация игры FeArea. Ее разработкой занимается компания Muvgames из Сочи, в кото...
Предварительный обзор MSI Optix MPG27CQ....
Предварительный обзор MSI Optix MPG27CQ.Компания MSI официально показала монитор Optix MPG27CQ, который получился весьма неплохим решением и даже...
Обзор Mahjong. Интересный вариант...
Обзор Mahjong. Интересный вариантЯ постоянно говорю о том, чт осовремените мобильные игры стали скучными и весьма однообразными. Все дело ...
Обзор Deppa USB Type-C. Многопортовый ха...
Обзор Deppa USB Type-C. Многопортовый хаВ современных устройствах становится все меньше разъемов для подключения устройств, не достаточно USB-пор...
Обзор Space Cats Evolution. Это очень ми...
Обзор Space Cats Evolution. Это очень миВ большинстве ситуаций казуальные игры оказываются весьма страшными, странными и неуклюжими - играть в та...
Обзор PNY USB-C Card Reader. Универсальн...
Обзор PNY USB-C Card Reader. УниверсальнПосле обновления линейки MacBook Pro, которые получили только разъемы USB Type-C, передача файлов с внешн...
Обзор Keelo. Спорт за деньги...
Обзор Keelo. Спорт за деньгиСегодня разговор вновь пойдет о здоровье и вашем теле.Сейчас очень много пользователей стали задумываться...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor