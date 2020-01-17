Обзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 Pro

Консоли Xbox и PlayStation отличаются не только доступными играми и сервисами, но и подходом к исполнению геймпадов. В частности, одно из самых заметных отличий касается ассиметричного расположения стиков на Xbox One, а также самой формы корпуса. В новом геймпаде Artplays X4 совместили особенности двух геймпадов в одном корпусе, предложив уникальный опыт управления в играх.

Artplays X4 обзор

К тому же он еще и дешевле, чем оригинальный DualShock 4. Это еще один повод задуматься о выборе второго геймпада в пару к любимой консоли.

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель и подробную инструкцию. Собрано все в коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид геймпада до распаковки.

Внешний вид

Форма корпуса ближе к геймпаду Xbox с широкой центральной частью и укороченными по длине ручками. В основе используется пластик с матовым покрытием, он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Визуально геймпад производит приятное впечатление, как по качеству исполнения, так и внешнему виду.

Наиболее заметное отличие коснулось расположения стиков в Artplays X4, левый поменялся местами с крестовиной. При обычном хвате ассиметричный дизайн улучшает контроль, хотя здесь все зависит от личных предпочтений и опыта.

Поменялся дизайн основных четырех кнопок. Вместо геометрических фигур, тут буквы в стиле Xbox. Кнопкам добавлена подсветка. Также сами кнопки больше по диаметру.

В центре расположена тач-панель, ниже кнопка Home с логотипом производителя. Есть кнопка Turbo с помощью которой можно имитировать непрерывное нажатие клавиши в играх.

На боковой грани зона со световой панелью. Она меняет цвет под каждого игрока и сценария. По краям от нее аналоговые курки.

Есть кнопка для отключения встроенного микрофона. Разъем для подключения проводных наушников через традиционный 3.5 мм аудиоразъем.

На основание добавлены пара мультикнопок, дублирующий. Еще один элемент изменяющий процесс управления в играх.

Зарядка проводится через microUSB разъем. Сохранена вибрация.

Тесты

Мы тестировали Artplays X4 в паре с Sony PlayStation 4 Pro. Он также совместим с Slim и обычной 4. Подключение беспроводное. Радиус стабильного сопряжения до 10 метров. Процесс первого подключения прост, необходимо подключить кабелем геймпад к консоли, зажав кнопку Home он привязывается к консоли. В дальнейшем кабель будет необходим только для зарядки. Он будет общим и для оригинального DualShock 4. Встроенный аккумулятор с емкостью 600 мАч. Дает около 6 часов беспрерывной игры. Этого достаточно, само время сопоставимо с оригинальным геймпадом.

Самое главное касается опыта игр. Ассиметричное расположение стиков нам определенно понравилось. Мы тестировали его в новом «Человеке-пауке», «GTA» и «Mortal Kombat». Кнопки с хорошей тактильной отдачей. Из спорных моментов отметим смену индикации механической группы из 4 основных кнопок, для новичков это может создать трудности с поиском нужной кнопки в игре при выводе подсказок.

Итоги по Artplays X4

Artplays X4 – удачная альтернатива покупке оригинального DualShock для PlayStation. Ниже стоимость, ассиметричное расположение стиков, подсветка основных кнопок, переключатель статуса микрофона, дополнительные кнопки на основании, вибрация, сохранение основного набора элементов, качественное исполнение. К условным минусам отнесем смену индикации основной группы клавиш.