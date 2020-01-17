Обзор Artplays X4 (P4J-387b). Геймпад с ассиметричными стиками для Sony PlayStation 4 Pro

2020-01-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Artplays X4; [279]
Консоли Xbox и PlayStation отличаются не только доступными играми и сервисами, но и подходом к исполнению геймпадов. В частности, одно из самых заметных отличий касается ассиметричного расположения стиков на Xbox One, а также самой формы корпуса. В новом геймпаде Artplays X4 совместили особенности двух геймпадов в одном корпусе, предложив уникальный опыт управления в играх.

Artplays X4

К тому же он еще и дешевле, чем оригинальный DualShock 4. Это еще один повод задуматься о выборе второго геймпада в пару к любимой консоли.

Artplays X4 обзор

Комплектация

В комплекте покупатель получает USB-кабель и подробную инструкцию. Собрано все в коробке с прозрачным окошком, позволяющем оценить внешний вид геймпада до распаковки.

Artplays X4

Внешний вид

Форма корпуса ближе к геймпаду Xbox с широкой центральной частью и укороченными по длине ручками. В основе используется пластик с матовым покрытием, он не подвержен загрязнению следами пальцев.

Artplays X4

Визуально геймпад производит приятное впечатление, как по качеству исполнения, так и внешнему виду.

Artplays X4

Наиболее заметное отличие коснулось расположения стиков в Artplays X4, левый поменялся местами с крестовиной. При обычном хвате ассиметричный дизайн улучшает контроль, хотя здесь все зависит от личных предпочтений и опыта.

Artplays X4

Поменялся дизайн основных четырех кнопок. Вместо геометрических фигур, тут буквы в стиле Xbox. Кнопкам добавлена подсветка. Также сами кнопки больше по диаметру.

Artplays X4

В центре расположена тач-панель, ниже кнопка Home с логотипом производителя. Есть кнопка Turbo с помощью которой можно имитировать непрерывное нажатие клавиши в играх.

Artplays X4

На боковой грани зона со световой панелью. Она меняет цвет под каждого игрока и сценария. По краям от нее аналоговые курки.

Artplays X4

Есть кнопка для отключения встроенного микрофона. Разъем для подключения проводных наушников через традиционный 3.5 мм аудиоразъем.

Artplays X4

На основание добавлены пара мультикнопок, дублирующий. Еще один элемент изменяющий процесс управления в играх.

Artplays X4

Зарядка проводится через microUSB разъем. Сохранена вибрация.

Artplays X4

Тесты

Мы тестировали Artplays X4 в паре с Sony PlayStation 4 Pro. Он также совместим с Slim и обычной 4. Подключение беспроводное. Радиус стабильного сопряжения до 10 метров. Процесс первого подключения прост, необходимо подключить кабелем геймпад к консоли, зажав кнопку Home он привязывается к консоли. В дальнейшем кабель будет необходим только для зарядки. Он будет общим и для оригинального DualShock 4. Встроенный аккумулятор с емкостью 600 мАч. Дает около 6 часов беспрерывной игры. Этого достаточно, само время сопоставимо с оригинальным геймпадом.

Artplays X4

Самое главное касается опыта игр. Ассиметричное расположение стиков нам определенно понравилось. Мы тестировали его в новом «Человеке-пауке», «GTA» и «Mortal Kombat». Кнопки с хорошей тактильной отдачей. Из спорных моментов отметим смену индикации механической группы из 4 основных кнопок, для новичков это может создать трудности с поиском нужной кнопки в игре при выводе подсказок.

Artplays X4

Итоги по Artplays X4

Artplays X4 – удачная альтернатива покупке оригинального DualShock для PlayStation. Ниже стоимость, ассиметричное расположение стиков, подсветка основных кнопок, переключатель статуса микрофона, дополнительные кнопки на основании, вибрация, сохранение основного набора элементов, качественное исполнение. К условным минусам отнесем смену индикации основной группы клавиш.

Комментарии и отзывы Artplays X4
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