Обзор Candy FCP625WXL/E. Духовой шкаф с восемью режимами работы

На прошлой неделе мы проводили тестирование духового шкафа Candy FCP615X/E1 с конвекцией, сегодня же продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет Candy FCP625WXL/E. Из ее особенностей отмечены телескопические направляющие, восемь режимов работы, очистка духовки AquActiva и двойное остекление дверцы.

Candy FCP625WXL/E обзор

Комплектация

Приобрести можно в крупных российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 27 690 рублей.Духовой шкаф поставляется в упаковке из картона и пенопласта, обтянутого плотной полиэтиленовой пленкой, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает в себя различную документацию, противень, решетку.

Внешний вид

В отличие от протестированных ранее моделей фронтальная поверхность этого шкафа выполнена из белого стекла. Шкаф гармонично впишется в интерьер современной кухни со светлыми фасадами.

Сразу отметим, что проблем с загрязнением следами пальцев и пылью в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.

Дверца духового шкафа имеет двойное остекление, на которой расположена хромированная ручка с широким хватом. Открывать и закрывать дверь удобно.

Центральная часть дверцы прозрачная, что позволят пользователю контролировать процесс готовки.

Управление Candy FCP625WXL/E интуитивное. В центре верхней панели находится цифровой LED-дисплей. С помощью него ведется контроль оставшегося времени готовки и проводится корректировка настроек приготовления. По его краям расположены сенсорные кнопки. На касания реагирует точно.

Выбор режимов и температуры проводится с помощью утапливаемых ручек. Правая ручка отвечает за выбор режимов готовки. Тут их восемь, нанесены в виде наглядных иконок.

Левая ручка меняет температуру. Здесь же находится отдельный режим AquActiva для паровой очистки камеры духового шкафа. На панель также выведен светодиодный индикатор, он загорается, когда температура в камере достигает заданной.

Камера духового шкафа имеет покрытие из прочной пиролитической эмали. В данной модели используются универсальные телескопические направляющие, которые можно установить на любой уровень, что заметно упрощает использование противня и решетки.

Внутренняя площадь камеры подсвечивается. Подсветка активируется автоматически во время готовки.

Тесты

Несмотря на простоту установки, в очередной раз напомним, что для подключения и монтажа к электросети необходимо обратиться к профессионалу. Подключение Candy FCP625WXL/E возможно к розетке или монтажной коробке.

Класс энергопотребления - А+. Максимальная температура - 250 градусов. Тепло за счет конвекции равномерно распределяется по всей площади, что позволяет получить выпечку хорошего качества.

Как и на рассмотренной ранее модели, для пиццы доступен отдельный режим. Помимо него есть режим размораживания, верхний и нижний нагрев с конвекцией, режим COOK LIGHT для приготовления с минимальным количеством масел и жиров, конвекция с нижним нагревом, верхний и нижний нагрев без конвекции, гриль.

В комплекте идет не только решетка, но и глубокий противень хорошего качества. Мы выпекали на нем треугольники. Пропеклись равномерно. Мы получили румяную корочку и сочную начинку.

Для очистки после нескольких сеансов готовки можно будет использовать технологию AquActiva. Вода наливается на дно камеры, устанавливается режим очистки. После окончания жир можно будет удалить мягкой тряпкой.

Итоги

Духовой шкаф Candy FCP625WXL/E станет хорошим выбором для кухни со светлым интерьером. Широкий температурный диапазон, таймер, конвекция, выбор режимов готовки, равномерный и быстрый нагрев, точное поддержание температуры, решетка и противень в комплекте, высокий класс энергопотребления (А+), информативный цифровой дисплей. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".