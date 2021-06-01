Обзор Candy FCP625WXL/E. Духовой шкаф с восемью режимами работы

На прошлой неделе мы проводили тестирование духового шкафа Candy FCP615X/E1 с конвекцией, сегодня же продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет Candy FCP625WXL/E. Из ее особенностей отмечены телескопические направляющие, восемь режимов работы, очистка духовки AquActiva и двойное остекление дверцы.

Candy FCP625WXL/E

Приобрести можно в крупных российских магазинах. Средняя стоимость на момент публикации составляет 27 690 рублей.

Candy FCP625WXL/E обзор

Комплектация

Духовой шкаф поставляется в упаковке из картона и пенопласта, обтянутого плотной полиэтиленовой пленкой, предотвращающей получение повреждений при транспортировке. Комплект включает в себя различную документацию, противень, решетку.

Candy FCP625WXL/E

Внешний вид

В отличие от протестированных ранее моделей фронтальная поверхность этого шкафа выполнена из белого стекла. Шкаф гармонично впишется в интерьер современной кухни со светлыми фасадами.

Candy FCP625WXL/E

Сразу отметим, что проблем с загрязнением следами пальцев и пылью в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.

Candy FCP625WXL/E

Дверца духового шкафа имеет двойное остекление, на которой расположена хромированная ручка с широким хватом. Открывать и закрывать дверь удобно.

Candy FCP625WXL/E

Центральная часть дверцы прозрачная, что позволят пользователю контролировать процесс готовки.

Candy FCP625WXL/E

Управление Candy FCP625WXL/E интуитивное. В центре верхней панели находится цифровой LED-дисплей. С помощью него ведется контроль оставшегося времени готовки и проводится корректировка настроек приготовления. По его краям расположены сенсорные кнопки. На касания реагирует точно.

Candy FCP625WXL/E

Выбор режимов и температуры проводится с помощью утапливаемых ручек. Правая ручка отвечает за выбор режимов готовки. Тут их восемь, нанесены в виде наглядных иконок.

Candy FCP625WXL/E

Левая ручка меняет температуру. Здесь же находится отдельный режим AquActiva для паровой очистки камеры духового шкафа. На панель также выведен светодиодный индикатор, он загорается, когда температура в камере достигает заданной.

Candy FCP625WXL/E

Камера духового шкафа имеет покрытие из прочной пиролитической эмали. В данной модели используются универсальные телескопические направляющие, которые можно установить на любой уровень, что заметно упрощает использование противня и решетки.

Candy FCP625WXL/E

Внутренняя площадь камеры подсвечивается. Подсветка активируется автоматически во время готовки.

Candy FCP625WXL/E

Тесты

Candy FCP625WXL/E

Несмотря на простоту установки, в очередной раз напомним, что для подключения и монтажа к электросети необходимо обратиться к профессионалу. Подключение Candy FCP625WXL/E возможно к розетке или монтажной коробке.

Candy FCP625WXL/E

Класс энергопотребления - А+. Максимальная температура - 250 градусов. Тепло за счет конвекции равномерно распределяется по всей площади, что позволяет получить выпечку хорошего качества.

Candy FCP625WXL/E

Как и на рассмотренной ранее модели, для пиццы доступен отдельный режим. Помимо него есть режим размораживания, верхний и нижний нагрев с конвекцией, режим COOK LIGHT для приготовления с минимальным количеством масел и жиров, конвекция с нижним нагревом, верхний и нижний нагрев без конвекции, гриль.

Candy FCP625WXL/E

В комплекте идет не только решетка, но и глубокий противень хорошего качества. Мы выпекали на нем треугольники. Пропеклись равномерно. Мы получили румяную корочку и сочную начинку.

Candy FCP625WXL/E

Для очистки после нескольких сеансов готовки можно будет использовать технологию AquActiva. Вода наливается на дно камеры, устанавливается режим очистки. После окончания жир можно будет удалить мягкой тряпкой.

Candy FCP625WXL/E

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorДуховой шкаф Candy FCP625WXL/E станет хорошим выбором для кухни со светлым интерьером. Широкий температурный диапазон, таймер, конвекция, выбор режимов готовки, равномерный и быстрый нагрев, точное поддержание температуры, решетка и противень в комплекте, высокий класс энергопотребления (А+), информативный цифровой дисплей. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
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