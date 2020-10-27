Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов

Тетради с рецептами, собираемыми у друзей, родственников и знакомых, книги со сборниками - все это с повсеместным распространением интернета и смартфонов отошло на второй план. Сейчас при поиске нужного рецепта быстрее и проще обратиться к поисковику или Youtube, просмотрев наглядную инструкцию. В тестируемом сегодня встраиваемом духовом шкафу Candy FCP815X E0/E сделали все это еще удобнее и доступнее. Эта модель оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth, предлагая дистанционное управление с экрана смартфона с библиотекой рецептов и готовыми настройками для режимов работы.

Candy FCP815X E0/E обзор

Рекомендованная стоимость составляет 26 990 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Духовой шкаф упакован в пенопласт, обернутый термоусадочной пленкой, предотвращающий получение повреждений при транспортировке. Стартовый набор включает четыре самореза для встраивания, две решетки, один глубокий противень и набор документации.Традиционные габариты для встраивания. Помимо фиксации в кухонном гарнитуре, нужно будет подключить вилку с заземлением. Важно учитывать нагрузочные характеристики при подключении розетки.

Внешний вид с уклоном в практичность. Минимальное количество глянцевых поверхностей и преобладание хрома.

Дизайн у духового шкафа универсальный. Подойдет под разный интерьер кухонного гарнитура, как классический стиль фасадов, так и современный.

В верхней части панель с расположенным по центру дисплеем. Цифровая маркировка и расположенные по краям от нее светодиодные индикаторы.

В Candy FCP815X E0/E используется сочетание механического и сенсорного управления. Три сенсорные кнопки находятся под дисплеем, они переключают пункты меню и изменяют параметры (- или +).

Правый регулятор меняет режимы работы: подсветка, размораживание, нагрев с конвекцией, гриль с периодическим включением конвекции, нижний нагрев с конвекцией, верхний и нижний нагрев без конвекции, гриль, приготовление пиццы, сброс настроек и управление через Wi-Fi.

Левый меняет температуру приготовления: 50, 100, 125, 150, 175, 200 и 250. В отличие от Candy FCPK626XL/E , здесь не цифровое управление температурой через дисплей.

Дверца имеет хромированную ручку, расположенную по всей ширине. Всю площадь дверцы занимает стекло с черной рамкой по краям.

Стекло двойное. Между стеклами есть расстояние. В верхней части дверцы располагается вентиляционная решетка.

Внутренняя часть имеет эмалированную поверхность. Внутри расположены зоны верхнего и нижнего нагрева, вентилятор с защитной решеткой на задней стенке и блок гриля.

В углу за стеклом расположена лампа подсветки, которая включается автоматически во время готовки или вручную.

Софт

Комплектуется духовой шкаф двумя решетками, также в стартовый набор входит глубокий противень черного цвета.Candy FCP815X E0/E оснащен модулями Wi-Fi и Bluetooth. Для управления используется общий центр управления Simply-Fi. Мы уже знакомили вас с ним во время изучения стиральной и сушильной машин, а также микроволновой печи. Добавление духовки в приложение проходит быстро, следуя наглядным инструкциям.

После успешного завершения духовой шкаф отображается в общем списке в виде значка с информацией о статусе подключения. Нажав на значок, появляется возможность управления духовым шкафом через приложение.

Пользователь вручную или с помощью голосового помощника может выбрать режимы работы, отложить запуск, выбрать рецепт и время приготовления.

В приложении можно увидеть список всех доступных режимов с описанием работы и примером популярных блюд, а также выставить таймер.

В память приложения предустановлено 213 рецептов. Они сортируются по времени года, стране происхождения, ограничениям по продуктам (без глютена, яиц…), по ключевому ингредиенту, сложности готовки, типа блюда и средней стоимости.

Найти нужный рецепт будет не сложно, т.к. все рецепты сопровождаются наглядной картинкой.

Для выбранного рецепта задается количество порций. Отображается время на готовку и рекомендуемая программа.

Тесты

Так как управление температурой механическое, то ее нужно будет задать вручную.Управление Candy FCP815X E0/E интуитивно понятно. Им можно полноценно пользоваться, как с помощью встроенных элементов управления, выставляя температуру, режимы, таймеры, так и с помощью смартфона. Также эти способы можно комбинировать. Мы тестировали его длительное время, сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.

Лосось с гребешками и картофелем

Картофель был предварительно отварен для дальнейшей возможности сокращения общего времени готовки. Это молодой картофель, не требующий удаление кожуры.

Нарезан лосось на порционные стейки. Добавлен гребешок. Все это смазано соусом и приправлено специями. По краям распределен картофель. Запекали в режиме с конвекцией при температуре 180 градусов в течение 12 минут.

Сосиски в тесте

Равномерное пропекание. Сочное мясо рыбы и гребешкаТесто для сосисок мы замешивали в хлебопечке. После его поднятия нужно раскатать и нарезать его на полоски. Оборачиваем сосиски. Запекаем при температуре 200 градусов с конвекцией. Получаем румяную корочку.

Пицца моцарелла

Духовка от итальянского производителя и обойтись без готовки любимой пиццы не могли, тем более под нее здесь выделен отдельный режим. Есть рецепты в приложении. Например, указанный для «пицца моцарелла» очень близок к тому, к которому мы сами пришли опытным путем.

Хорошее пропекание корочки, расплавленный и тянущийся сыр и сочные томаты. Пропекание равномерное по всей площади.

Итоги по Candy FCP815X E0/E

Сочетание стоимости, качества исполнения и предлагаемых возможностей делает Candy FCP815X E0/E одним из самых удачных духовых шкафов среди представленных на российском рынке. Две решетки в комплекте, отсутствие проблем с загрязнением внешних поверхностей, привлекательный внешний вид, выбор режимов, дисплей. И, конечно же, отдельным плюсом является Wi-Fi приложение с выводом уведомлений по ключевым изменениям статусов работы и базой из рецептов. В идеале также хотелось бы видеть возможность самостоятельно добавить собственные рецепты с фото.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".