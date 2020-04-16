Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с гидролизной и пиролитической очисткой

«На рестораны и кафе надейся, а сам не плошай». Перефразированная фраза, как нельзя актуальна сейчас в вопросе питания. Если совсем недавно готовить можно было только завтрак перед выходом на работу и учебу, а также ужин вечером. То сейчас, когда вся семья находится дома, вопрос готовки как нельзя актуален. И здесь на помощь нам приходит крупная бытовая техника: варочные панели, духовки и плиты. Мы со своей стороны продолжаем изучать актуальные модели и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации электрического духового шкафа Candy FCPK626XL/E, поддерживающего функции «Cook Light» - приготовление легкой еды и двойную систему очистки. Помимо паровой, есть пиролитическая очистка.

Внешний вид

Она широко представлена в российских магазинах, включая бесконтактную доставку. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется упакованным в контейнер из пенопласта, снижающего риск повреждения при транспортировке. В комплекте с духовым шкафом глубокий противень, решетка, резиновый уплотнитель, набор саморезов и подробная документация на русском языке.

Подключается к сети 220 В в стандартную розетку с заземлением. На тыльной стороне расположен трехжильный кабель. Концы его пропаяны и оголены. Для подключения потребуется фиксация вилки типа SHUKO или установка напрямую в сеть с установкой отдельного автомата. Проводка должна быть рассчитана на 3.5 кВт. Рекомендуем доверить этот процесс профессионалам.

Выполнен в той же стилистике с сочетанием хромированного металла и стекла, как и рассмотренные ранее индукционная варочная панель Candy CIS642SCTT и газовая Candy CHG6D4WX . Так вся встроенная техника на кухне будет визуально дополнять друг друга.

Выглядит духовка симпатично и современно. В верхней части у Candy FCPK626XL/E расположены пара утапливаемых барабанов регулировки.

Левый отвечает за установку таймера, времени, автоматического выключения и защиты от детей. Правый за режимы, включающий восемь разных опций готовки и один ручной. Отдельно выведен режим с подсветкой.

Каждый из режимов представлен наглядной иконкой. Управление интуитивно понятное. Температура регулируется шагом в 5 градусов. Она точно соблюдается с помощью установленной в духовом шкафу электроники.

При выборе режимов автоматически выставляется оптимальная температура. При желании она может быть откорректирована в большую или меньшую сторону. Контролировать время, таймер можно с помощью цифрового экрана в центральной части. Под ним пара сенсорных кнопок управления.

Дверца с широкой хромированной ручкой. Остальную площадь занимает стекло. Внешние поверхности духовки не подвержены загрязнению.

Внутреннее пространство представляет собой эмалированную емкость с тэном сверху, углублением под воду снизу и вентилятором на задней стенке.

Справа и слева съемные направляющие для противня и решетки. В последующем при очистке они могут быть сняты и промыты в раковине или посудомоечной машине.

Решетка ставится на выдвижной фурнитуре, предотвращающей провисание при выдвижении и упрощающей установку на нее посуды на этапе загрузки.

Внутреннее пространство во время работы подсвечивается, позволяя контролировать процесс готовки.

Тесты

Candy FCPK626XL/E соответствует классу энергоэффективности А с подключением 3 кВт. Максимальная температура 275 градусов. Корпус духовки качественно термоизолирован, окружающее пространство ниши, в которую была установлена, не нагревается даже при длительной готовке. Поддерживается вывод звукового уведомления при достижении выбранной температуры. Также сигналы выдаются при завершении таймера. Прогревает внутреннее пространство равномерно.

Перед тем, как поговорить про результаты тестов во время практики эксплуатации, уделим внимание процессу очистки. Как говорили выше, боковые направляющие крепятся с помощью накатанных винтов, они могут быть сняты и очищены отдельно. Внешние поверхности протираются влажной тряпкой. Для внутреннего отсека предлагается система AquActiva. Заключается она в паровой очистке. Проводится следующим образом: заливается вода в углубление на дне, далее выбирается режим «с помощью барабана».

1. ЭКО – для средних загрязнений

2. Интенсивная – глубокая очистка

Лосось с картофелем

В течение примерно получаса пригоревшая внутри грязь и жир размягчаются и могут быть просто удалены. Пиролитическая очистка выбирается как программа и имеет 2 варианта:Естественно, что во время пиролиза дверца блокируется. Также из-за пиролиза у духовки тройное остекление (2 закаленных стекла + 1 рефлекторное).На дно стеклянной посуды раскладываем очищенный и нарезанный дольками картофель, лук и морковь. Добавляем соль по вкусу. В верхней части располагаем куски лосося.

Ставим в предварительно нагретую духовку с режимом Super Grill на температуре 200 градусов в течение 40 минут.

Примерно этот же состав мы попробовали приготовить в режиме с обдувом. Но закрыв верхнюю часть фольгой.

Здесь уже не будет красивой корочки, но сама рыба получается сочнее. Температура и время были схожи.

Треугольники (Эчпочмак)

Мы живем в Казани и пройти мимо местной кухни не могли. Приготовим треугольники (эчпочмак). Для них нам понадобятся: тесто, говяжья вырезка, картофель, лук, соль и перец. Тесто раскатываем в виде круга.

В центре укладывается предварительно нарезанная начинка. Здесь главное соблюсти баланс и оставить место с учетом последующего защипывания краев в форме треугольника.

Для красивой корочки смазываем растопленным сливочным маслом. Выбираем режим «с обдувом», оптимальная температура будет 200 градусов. Через полчаса открываем крышку и смазываем повторно растопленным маслом.

Candy FCPK 626 XL позволила нам приготовить румяный и сочный эчпочмак, даже не имея профессиональных навыков готовки.

Детские треугольники (Нани эчпочмак)

И немного импровизации по предыдущему рецепту будет интересно для тех, у кого в семье есть дети. Мы уменьшили размер эчпочмака и исключили из него перец, а в качестве мяса выбрали индейку.

Сочные и компактные треугольники, которые удобно брать рукой. К тому же и диетический, если в качестве теста использовать бездрожжевой тип. Необычно и вкусно.

Губадия

Еще одно блюдо, которое будет интересно разновозрастной аудитории, и оно тоже относится к национальной кухне. Для начала нам понадобится отварить яйца вкрутую и рис. Раскатываем тесто в виде круга. Также нужен будет корт, это приготовленный особым образом творог цвета топленого молока. Можно приобрести готовый или сделать самостоятельно. Готовим его на сковородке, смешав творог, ряженку и сахар. Томим на медленном огне до получения темной однородной массы.

Пицца четыре сыра (Pizza Quattro Formaggio)

Раскатываем в виде круга тесто. Раскладываем послойно корт, рис, изюм и накрошенное яйцо. Делаем форму с открытым верхом. Далее закрываем кругом из теста меньшего диаметра, прищипывая края.Ну и, конечно, классика – пицца. Здесь мы выбрали итальянский рецепт «четыре сыра» (Pizza Quattro Formaggio). Сразу отметим, что здесь не требуется каких-либо серьезных финансовых затрат, сыры для готовки были выбраны в обычном российском магазине. Нам понадобится: мука грубого помола, томатная паста, масло оливковое, соль и сахар, сыр пармезан, сыр моцарелла, сыр чеддер и сыр с голубой плесенью. Подготовив тесто, растягиваем его руками до получения нужного диаметра и толщины. Вкуснее, на наш вкус, на тонком тесте. Мы использовали комплектный глубокий противень в Candy FCPK 626 XL, добавив подложку из бумаги для запекания.

Смазываем основание томатной пастой, оставив свободный бортик. Вместо томатной пасты можно использовать смесь из оливкового масла с орегано. Дело вкуса. Сыры нарезаем ломтиками или натираем на терке. Далее слоями распределяем сыр, опять же не заступая за бортик, чтобы избежать его подгорания. Сыр с плесенью просто разламываем на небольшие ломтики.

Духовку разогреваем на максимальную температуру в 240 градусов в режиме обдува. Противень с пиццей будем ставить в самую верхнюю направляющую. Так она будет находиться рядом с теном. 10 минут достаточно. Сверху можно будет посыпать натертым пармезаном. Поверьте, долго такая пицца не простоит на столе и даст фору любым сервисам доставки.

Candy FCPK626XL/E обзор

Итоги по Candy FCPK626XL/E

Электрический духовой шкаф Candy FCPK626XL/E справился со всеми поставленными задачами. Современный и стильный дизайн, информативный дисплей с сенсорными кнопками, утапливаемые барабаны регулировки, блокировка от детей, подсветка, наличие в комплекте решетки и противня, звуковые уведомления, тонкая настройка готовки по таймеру и температуре, несколько режимов, очистка паром, функция разморозки. Каких-либо проблем и сбоев в ходе теста выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".