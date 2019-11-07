Обзор Candy GVS44 128 TWC3. Умная стиральная машина за доступные деньги

Выбор стиральной машины — не самая простая задача, и в особенности это касается бюджетного сегмента, где все модели сильно похожи друг на друга как внешне, так и своими техническими характеристиками. К нам на тест попала Candy GrandO Vita Smart GVS44 128TWC3-07, которая несмотря на свою невысокую стоимость и скромные габариты в 44 см, обладает вместимостью до 8 кг, отжимом до 1300 об/минут и даже поддерживает работу с умным приложением. Мы тестировали данную модель в течение месяца, и за это время узнали все ее преимущества, а также выяснили, не пошло ли во вред надежности такое обилие технических новшеств.

Обзор Candy GVS44 128 TWC3

Эргономика

Максимальный вес загрузки белья у Candy GrandO Vita Smart GVS44 128TWC3-07 составляет целых 8 кг, что более чем неплохо с учетом ее скромных габаритов в 44 см. (с учетом выступающих частей 47 см)

Люк машины белья находится выше обычного и благодаря этому каждый раз нагибаться приходится не так низко. Сам же диаметр люка составляет около 32,5 см, что так же упрощает процесс загрузки белья. Сама дверца открывается почти на 180 градусов.

Барабан получил название SHIATSU (вид японского массажа) в честь своей рельефной поверхности, которая позволяет более бережно стирать белье, которое вследствие этого меньше изнашивается. Его объем составляет 55 литров.

В целом, внешний вид выглядит достаточно приятно и все выполнено из качественных материалов. Ни один из ее элементов не раздражает. Вес стиральной машины составляет 70 кг, а общие габариты равны 60x44x85 см. Стоит отметить, что глубина в документации указана без учета выступающих частей и шлангов, поэтому при выборе машины стоит учитывать запас в 3-5 см на шланги (всегда) и выступающие части спереди (если планируете устанавливать технику в шкаф).Кстати мы также проводили тестирование сушильной машиной из этой же серии GrandO Vita Smart, которую можно красиво поставить в одну колонну с данной моделью

Управление

Управление стиральной машиной осуществляется с помощью большого дисплея с 7 сенсорными кнопками: выбор времени, отжим, легкая глажка, отложенный старт, быстрая стирка/уровень загрязнения и функции. Логика управления интуитивно понятно, и найти любой из пунктов можно без использования инструкции.

Справа находится переключатель, на который выведено обширное количество режимов: Perfect 20°, Цветные 40°, Гигиеническая 60°, Perfect Rapid 59 мин, Быстрая 14/30/44 мин, ручная/шелк, шерсть, полоскание, слив + отжим, деликатная, смешанные, хлопок, белый хлопок и легкая глажка. Среди прочих стоит выделить быстрый режим, благодаря которому можно за 14/30/44 минуты постирать или освежить не сильно грязное белье за быстрый срок. Также особенно радует наличие режима "Легкая глажка", позволяющего разгладить заломы и тем самым основательно подготовить белье к глажке, что особенно будет кстати для грубых типов ткани.

Умное приложение

Хоть и у данной стиральной машины на переключателе находится целых 16 режимов, всегда хочется еще больше, но проблема в том, что просто физически это реализовать достаточно сложно. А ведь от правильного выбора режима зависит не только качество итоговой стирки, но и то сколько уйдет воды на один цикл.

Candy поступила грамотно, и вынесла многие режимы в приложение simply-Fi. В нем же доступно еще 40 режимов стирки, при этом есть возможность создать свой по собственным пожеланиям. Также через приложение можно провести Smart проверку системы, почистить фильтры, почитать руководство пользователя или получить онлайн помощь.Умное приложение Simply-Fi доступно как в магазине Play Маркет, так и App Store. Проще всего провести подключение к Android смартфону. Для этого нужно ввести серийный номер стиральной машины, дату ее приобретения и приложить устройство к NFC метке. Далее, для того чтобы запустить стиральную машину со специальным режимом, будет достаточно приложить смартфон с выбранным режимом к стиральной машине и затем одновременно зажать кнопки «Функция» и «Старт».

Тестирование

Повседневная стирка

Candy GrandO Vita Smart GVS44 128TWC3-07 функционирует на базе инверторного мотора, который тише работает и более долговечен благодаря отсутствию щеток в механизме, а еще снижает водопотребление. Что еще более важно он достаточно экономичено расходует электроэнергию, поэтому данной модели присвоен уровень энергоэффективности класса А-класса – 30%.Также у этой стиральной машины есть функция автовзвешивания (KG-детектор), позволяющая под каждую стирку с разным весом белья заливать необходимый для этого объем воды. От этого происходит ощутимая экономия воды.Теперь поговорим о нашем реальном опыте эксплуатации. Для начала мы провели стирку обычных вещей для ежедневной носки: футболки, кофты, толстовки, шорты и нижнее белье. Для этого мы выбрали быстрый режим, так как на наша одежда не нуждалась в глубокой очистке. По итогу все отлично постиралось и без каких-либо следов от порошка.

Шерстяные вещи

Стирка шерстяных вещей далеко не простая задача, и неправильно подобранный режим с высокой температурой и сильным отжимом может раз и навсегда испортить вид изделия. Candy GrandO Vita Smart GVS44 128TWC3-07 поддерживает сертифицированную стирку шерстяных вещей. В нашем случае мы стирали джемпер, шапку и носки из шерсти. Итоговый результат более чем достойный, ничего не село и не растянулось.

Постельное белье

Выбор подходящей температуры, силы отжима и времени для стирки постельного белья вызывает сложности у многих людей. Нам же будет достаточно открыть приложение simply-Fi и в разделе «Домашний уход» и выбрать режим «Постельное белье». В результате наше белье из хлопка и синтетики отлично отстиралось.

Пуховик

Стирка пуховика еще более сложная задача, ведь из-за неправильно подобранного режима пух может забиться в большие комочки и утратить свои свойства. Мы же опять просто открываем приложение simply-Fi и в разделе «Специальный уход» ставим подходящий режим «Пуховики». В таком случае во время стирки система стирает изделие с большим количеством воды при температуре в 40° и силой отжима в 700 об/мин.

Итоги

Candy GrandO Vita Smart GVS44 128TWC3-07 показала себя, как надежная стиральная машина с обилием полезных функций, которые положительно сказываются на качестве стирки. К ее преимуществам мы отнесли: красивый дизайн, большая загрузка, удобное управление, большое количество режимов стирки, наличие парового режима, практичное умное приложение Simply-Fi, технология автовзвешивания (KG-детектор) и экономность при стирки. К тому же все это еще предлагается за очень привлекательный ценник.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".