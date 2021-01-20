Обзор Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi

К моменту публикации она уже появилась в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 23 990 рублей.
КомплектацияМашина упакована в пенопласт, обтянутого транспортировочной пленкой. В комплектацию входит шланг подачи воды, сливной шланг, пластиковые заглушки отверстий для транспортировочных болтов, руководство пользователя и гарантийный талон.
Перед первым циклом стирки, напомним, обязательно необходимо снять четыре транспортировочных болта на тыльной стороне корпуса. После переноса на место проводится установка по уровню с помощью регулировки ножек. Подключение шлангов производится в соответствии с инструкцией (обратите особое внимание на положение сливного шланга).
Внешний видНесмотря на то, что это недорогой ценовой сегменте, машину отличает элегантный дизайн: Интересное сочетание черного загрузочного люка с белоснежным корпусом.
Диаметр загрузочного люка (35 см) обеспечивает удобную загрузку и выгрузку белья. Ручка для открытия расположена в верхней части.
Верхняя часть корпуса традиционно содержит информационный дисплей и элементы управления. Здесь используется символьный LED-дисплей с красной подсветкой.
Под ним находится группа из пяти сенсорных кнопок, отвечающих за изменение дополнительных параметров стирки: отложенный старт, функции, ускоренная стирка, температура и скорость отжима. На нажатия даже влажных пальцев реагируют корректно.
Справа у Candy Smart Pro селектор для выбора режимов стирки. Доступно сразу 16 различных режимов. Они визуально разделены на те, что нанесены серым цветом и на те, что синим. Синие это быстрые режимы, тут таких сразу девять.
Отдельно расположен режим стрики с помощью приложения, при его выборе активируется Wi-Fi соединение.
Слева трехсекционный отсек для моющих средств. Выдвигается и задвигается по направляющим.
Сам корпус стиральной машины выполнен из окрашенной в белый цвет стали. Глубина корпуса с учетом всем выступающих частей составляет 47 сантиметров (строго по корпусу – 44 см), высота около 85 сантиметров (можно регулировать на 1-2 см с помощью выкручивающихся ножек).
Задняя стенка с традиционной компоновкой. Сливной шланг сопровождается группой фиксаторов на корпусе.
Снизу на лицевой панели скрывается заглушка с лючком выпускного фильтра.
СофтДля дистанционного управления используется приложение Candy SimplyFi. В рамках него объединяются разные типы устройств от этого производителя, включая посудомоечные машины, микроволновые печи, вытяжки и духовые шкафы. Процесс добавления заметно упростился в сравнении с предыдущим поколением.
После добавления в Приложение стиральная машина Candy Smart Pro выводится в виде плитки в общем списке устройств.
Экран управления выводит выбранную программу, кнопки отложенного старта и просмотра избранных программ. Внизу расположены дополнительные иконки с помощью, советами и инструкцией.
При выборе программы можно выставить температуру, скорость отжима. При этом на экран выводятся рекомендации по дозировке моющего средства и информация о продолжительности стирки.
В разделе с выбором программ для удобства они разделены по отдельным вкладкам.
Каждая сопровождается подсказкой по особенностям и рекомендации.
Выбор очень широкий. В дальнейшем для удобства часто используемые программы можно добавлять в избранное. В настройках можно выбрать уровень жесткости воды. Запустить самодиагностику стиральной машины. В Приложении также появляются напоминания по очистке известкового налета и чистки фильтра.
Приложение умеет даже подбирать стирку под тип одежды или предмета, ткани или специального ухода.
ТестыУправление Candy Smart Pro интуитивное. Полноценно работать с ней можно как без приложения, так и с его помощью. В комплекте идет подробная инструкция на русском языке. Для удобства контролировать ключевые параметры стирки, включая время на завершение можно с помощью LED-дисплея.
Объем максимальной загрузки 8 килограммов (хлопок). Скорость отжима до 1200 оборотов в минуту. На тестах даже полностью загруженная стиральная машина демонстрировала низкий уровень шума при стрике и отсутствие ощутимой вибрации.
Класс энергопотребления – А. Класс отжима – B. Расходы воды за цикл стирки составляет 55 литров.
Как упоминали ранее, на селекторе расположены 16 программ, дополнительные программы доступны через приложение, например, специальные режимы для стирки современных курток с мембранной, многоразовых защитных масок, детской одежды, деликатных тканей, спортивной одежды и смешанных типов тканей. В данной модели также доступен режим обработки белья паром.
Стирка постельного бельяБольшой объем загрузки позволяет за один раз стирать несколько комплектов постельного белья. Также за время тестирования мы проводили стирку одеяла и подушек с синтепоновым наполнителем. Отстирывает безупречно с приемлемым уровнем влажности после завершения стирки.
Мембранная курткаС помощью отдельной программы провели стирку детской и взрослой зимней курток с мембраной. Такие куртки требуют особого подхода к стирке во избежание ухудшения свойств мембраны. После завершения цикла куртки развесили для естественного высыхания.
Шерстяные изделияПровели стирку нескольких шерстяных кофт и шапок. Под такой тип тканей предусмотрен отдельный режим. Усадки после высыхания замечено не было.
Спортивная одеждаОдежду после тренировки можно постирать на быстрой программе «Спорт+» за 39 минут. Эффективно убирает запах пота и освежает. Хотя, как показал опыт проведения тестов, с ней справлялась и 14-минутная программа стирки «Эко».
Повседневная стиркаВ повседневной эксплуатации Candy Smart Pro мы чаще всего использовали быстрый режим «Ежедневная 49», он позволял в течение 49 минут провести стирку смешанных типов тканей и одежды. Результат стирки отличный.
Быстрые программы
Сама стиральная машина предлагает следующие быстрые программы:
- ежедневная 49 минут,
- идеальная 59 минут,
- смешанные и цветные 59 минут,
- эко 14, 30 и 44 минуты,
- гигиена+ 59 минут,
- спорт+ 39 минут,
- деликатная 59 минут.
Итоги по Candy Smart ProCandy Smart Pro стала лучше по всем параметрам в сравнении с прошлым поколением, предложив стабильное дистанционное управление с помощью приложения Wi-Fi, простой процесс сопряжения, выбор из 16 программ, включая целых 9 быстрых, и привлекательный внешний вид. Поддержка стирки разных типов тканей и вещей, высокий класс энергоэффективности, детальные настройки параметров стирки, девять быстрых программ от 14 до 59 минут.
Candy Smart Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".