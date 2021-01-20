Обзор Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi

В конце прошлого года мы провели детальное тестирование стиральной машины Candy RapidO с 9 быстрыми программами стирки и Wi-Fi управлением через приложение hOn. Не так давно обновили еще и популярную линейку Smart, которая ранее предлагала соединение с мобильным устройством через NFC, что было не очень удобно и решало лишь ряд задач (например, через приложение было доступно большее количество программ стирки). Сейчас же даже недорогие Candy Smart Pro оснащаются модулями Wi-Fi и Bluetooth для возможности дистанционного управления, получения расширенных возможностей по управлению, мониторингу и получению важной информации о своевременном обслуживании машины). В рамках обновленной серии Smart Pro предлагаются решения с разной глубиной корпуса от 33 до 44 см, а также загрузкой от 5 до 8 килограммов. Мы поделимся опытом эксплуатации старшей версии с загрузкой в 8 килограммов.

Комплектация

К моменту публикации она уже появилась в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 23 990 рублей.Машина упакована в пенопласт, обтянутого транспортировочной пленкой. В комплектацию входит шланг подачи воды, сливной шланг, пластиковые заглушки отверстий для транспортировочных болтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Перед первым циклом стирки, напомним, обязательно необходимо снять четыре транспортировочных болта на тыльной стороне корпуса. После переноса на место проводится установка по уровню с помощью регулировки ножек. Подключение шлангов производится в соответствии с инструкцией (обратите особое внимание на положение сливного шланга).

Внешний вид

Несмотря на то, что это недорогой ценовой сегменте, машину отличает элегантный дизайн: Интересное сочетание черного загрузочного люка с белоснежным корпусом.

Диаметр загрузочного люка (35 см) обеспечивает удобную загрузку и выгрузку белья. Ручка для открытия расположена в верхней части.

Верхняя часть корпуса традиционно содержит информационный дисплей и элементы управления. Здесь используется символьный LED-дисплей с красной подсветкой.

Под ним находится группа из пяти сенсорных кнопок, отвечающих за изменение дополнительных параметров стирки: отложенный старт, функции, ускоренная стирка, температура и скорость отжима. На нажатия даже влажных пальцев реагируют корректно.

Справа у Candy Smart Pro селектор для выбора режимов стирки. Доступно сразу 16 различных режимов. Они визуально разделены на те, что нанесены серым цветом и на те, что синим. Синие это быстрые режимы, тут таких сразу девять.

Отдельно расположен режим стрики с помощью приложения, при его выборе активируется Wi-Fi соединение.

Слева трехсекционный отсек для моющих средств. Выдвигается и задвигается по направляющим.

Сам корпус стиральной машины выполнен из окрашенной в белый цвет стали. Глубина корпуса с учетом всем выступающих частей составляет 47 сантиметров (строго по корпусу – 44 см), высота около 85 сантиметров (можно регулировать на 1-2 см с помощью выкручивающихся ножек).

Задняя стенка с традиционной компоновкой. Сливной шланг сопровождается группой фиксаторов на корпусе.

Снизу на лицевой панели скрывается заглушка с лючком выпускного фильтра.

Софт

Для дистанционного управления используется приложение Candy SimplyFi. В рамках него объединяются разные типы устройств от этого производителя, включая посудомоечные машины, микроволновые печи, вытяжки и духовые шкафы. Процесс добавления заметно упростился в сравнении с предыдущим поколением.

После добавления в Приложение стиральная машина Candy Smart Pro выводится в виде плитки в общем списке устройств.

Экран управления выводит выбранную программу, кнопки отложенного старта и просмотра избранных программ. Внизу расположены дополнительные иконки с помощью, советами и инструкцией.

При выборе программы можно выставить температуру, скорость отжима. При этом на экран выводятся рекомендации по дозировке моющего средства и информация о продолжительности стирки.

В разделе с выбором программ для удобства они разделены по отдельным вкладкам.

Каждая сопровождается подсказкой по особенностям и рекомендации.

Выбор очень широкий. В дальнейшем для удобства часто используемые программы можно добавлять в избранное. В настройках можно выбрать уровень жесткости воды. Запустить самодиагностику стиральной машины. В Приложении также появляются напоминания по очистке известкового налета и чистки фильтра.

Тесты

Приложение умеет даже подбирать стирку под тип одежды или предмета, ткани или специального ухода.Управление Candy Smart Pro интуитивное. Полноценно работать с ней можно как без приложения, так и с его помощью. В комплекте идет подробная инструкция на русском языке. Для удобства контролировать ключевые параметры стирки, включая время на завершение можно с помощью LED-дисплея.

Объем максимальной загрузки 8 килограммов (хлопок). Скорость отжима до 1200 оборотов в минуту. На тестах даже полностью загруженная стиральная машина демонстрировала низкий уровень шума при стрике и отсутствие ощутимой вибрации.

Класс энергопотребления – А. Класс отжима – B. Расходы воды за цикл стирки составляет 55 литров.

Стирка постельного белья

Как упоминали ранее, на селекторе расположены 16 программ, дополнительные программы доступны через приложение, например, специальные режимы для стирки современных курток с мембранной, многоразовых защитных масок, детской одежды, деликатных тканей, спортивной одежды и смешанных типов тканей. В данной модели также доступен режим обработки белья паром.Большой объем загрузки позволяет за один раз стирать несколько комплектов постельного белья. Также за время тестирования мы проводили стирку одеяла и подушек с синтепоновым наполнителем. Отстирывает безупречно с приемлемым уровнем влажности после завершения стирки.

Мембранная куртка

Шерстяные изделия

Спортивная одежда

С помощью отдельной программы провели стирку детской и взрослой зимней курток с мембраной. Такие куртки требуют особого подхода к стирке во избежание ухудшения свойств мембраны. После завершения цикла куртки развесили для естественного высыхания.Провели стирку нескольких шерстяных кофт и шапок. Под такой тип тканей предусмотрен отдельный режим. Усадки после высыхания замечено не было.Одежду после тренировки можно постирать на быстрой программе «Спорт+» за 39 минут. Эффективно убирает запах пота и освежает. Хотя, как показал опыт проведения тестов, с ней справлялась и 14-минутная программа стирки «Эко».

Повседневная стирка

Быстрые программы

В повседневной эксплуатации Candy Smart Pro мы чаще всего использовали быстрый режим «Ежедневная 49», он позволял в течение 49 минут провести стирку смешанных типов тканей и одежды. Результат стирки отличный.

ежедневная 49 минут,

идеальная 59 минут,

смешанные и цветные 59 минут,

эко 14, 30 и 44 минуты,

гигиена+ 59 минут,

спорт+ 39 минут,

деликатная 59 минут.

Итоги по Candy Smart Pro

Сама стиральная машина предлагает следующие быстрые программы:Candy Smart Pro стала лучше по всем параметрам в сравнении с прошлым поколением, предложив стабильное дистанционное управление с помощью приложения Wi-Fi, простой процесс сопряжения, выбор из 16 программ, включая целых 9 быстрых, и привлекательный внешний вид. Поддержка стирки разных типов тканей и вещей, высокий класс энергоэффективности, детальные настройки параметров стирки, девять быстрых программ от 14 до 59 минут.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".