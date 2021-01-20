Обзор Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi

В конце прошлого года мы провели детальное тестирование стиральной машины Candy RapidO с 9 быстрыми программами стирки и Wi-Fi управлением через приложение hOn. Не так давно обновили еще и популярную линейку Smart, которая ранее предлагала соединение с мобильным устройством через NFC, что было не очень удобно и решало лишь ряд задач (например, через приложение было доступно большее количество программ стирки). Сейчас же даже недорогие Candy Smart Pro оснащаются модулями Wi-Fi и Bluetooth для возможности дистанционного управления, получения расширенных возможностей по управлению, мониторингу и получению важной информации о своевременном обслуживании машины). В рамках обновленной серии Smart Pro предлагаются решения с разной глубиной корпуса от 33 до 44 см, а также загрузкой от 5 до 8 килограммов. Мы поделимся опытом эксплуатации старшей версии с загрузкой в 8 килограммов.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

К моменту публикации она уже появилась в российских магазинах. Рекомендованная стоимость составляет 23 990 рублей.

Комплектация

Машина упакована в пенопласт, обтянутого транспортировочной пленкой. В комплектацию входит шланг подачи воды, сливной шланг, пластиковые заглушки отверстий для транспортировочных болтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Перед первым циклом стирки, напомним, обязательно необходимо снять четыре транспортировочных болта на тыльной стороне корпуса. После переноса на место проводится установка по уровню с помощью регулировки ножек. Подключение шлангов производится в соответствии с инструкцией (обратите особое внимание на положение сливного шланга).

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Внешний вид

Несмотря на то, что это недорогой ценовой сегменте, машину отличает элегантный дизайн: Интересное сочетание черного загрузочного люка с белоснежным корпусом.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Диаметр загрузочного люка (35 см) обеспечивает удобную загрузку и выгрузку белья. Ручка для открытия расположена в верхней части.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Верхняя часть корпуса традиционно содержит информационный дисплей и элементы управления. Здесь используется символьный LED-дисплей с красной подсветкой.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Под ним находится группа из пяти сенсорных кнопок, отвечающих за изменение дополнительных параметров стирки: отложенный старт, функции, ускоренная стирка, температура и скорость отжима. На нажатия даже влажных пальцев реагируют корректно.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Справа у Candy Smart Pro селектор для выбора режимов стирки. Доступно сразу 16 различных режимов. Они визуально разделены на те, что нанесены серым цветом и на те, что синим. Синие это быстрые режимы, тут таких сразу девять.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Отдельно расположен режим стрики с помощью приложения, при его выборе активируется Wi-Fi соединение.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Слева трехсекционный отсек для моющих средств. Выдвигается и задвигается по направляющим.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Сам корпус стиральной машины выполнен из окрашенной в белый цвет стали. Глубина корпуса с учетом всем выступающих частей составляет 47 сантиметров (строго по корпусу – 44 см), высота около 85 сантиметров (можно регулировать на 1-2 см с помощью выкручивающихся ножек).

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Задняя стенка с традиционной компоновкой. Сливной шланг сопровождается группой фиксаторов на корпусе.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Снизу на лицевой панели скрывается заглушка с лючком выпускного фильтра.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Софт

Для дистанционного управления используется приложение Candy SimplyFi. В рамках него объединяются разные типы устройств от этого производителя, включая посудомоечные машины, микроволновые печи, вытяжки и духовые шкафы. Процесс добавления заметно упростился в сравнении с предыдущим поколением.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

После добавления в Приложение стиральная машина Candy Smart Pro выводится в виде плитки в общем списке устройств.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Экран управления выводит выбранную программу, кнопки отложенного старта и просмотра избранных программ. Внизу расположены дополнительные иконки с помощью, советами и инструкцией.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

При выборе программы можно выставить температуру, скорость отжима. При этом на экран выводятся рекомендации по дозировке моющего средства и информация о продолжительности стирки.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

В разделе с выбором программ для удобства они разделены по отдельным вкладкам.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Каждая сопровождается подсказкой по особенностям и рекомендации.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Выбор очень широкий. В дальнейшем для удобства часто используемые программы можно добавлять в избранное. В настройках можно выбрать уровень жесткости воды. Запустить самодиагностику стиральной машины. В Приложении также появляются напоминания по очистке известкового налета и чистки фильтра.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Приложение умеет даже подбирать стирку под тип одежды или предмета, ткани или специального ухода.

Тесты

Управление Candy Smart Pro интуитивное. Полноценно работать с ней можно как без приложения, так и с его помощью. В комплекте идет подробная инструкция на русском языке. Для удобства контролировать ключевые параметры стирки, включая время на завершение можно с помощью LED-дисплея.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Объем максимальной загрузки 8 килограммов (хлопок). Скорость отжима до 1200 оборотов в минуту. На тестах даже полностью загруженная стиральная машина демонстрировала низкий уровень шума при стрике и отсутствие ощутимой вибрации.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Класс энергопотребления – А. Класс отжима – B. Расходы воды за цикл стирки составляет 55 литров.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Как упоминали ранее, на селекторе расположены 16 программ, дополнительные программы доступны через приложение, например, специальные режимы для стирки современных курток с мембранной, многоразовых защитных масок, детской одежды, деликатных тканей, спортивной одежды и смешанных типов тканей. В данной модели также доступен режим обработки белья паром.

Стирка постельного белья

Большой объем загрузки позволяет за один раз стирать несколько комплектов постельного белья. Также за время тестирования мы проводили стирку одеяла и подушек с синтепоновым наполнителем. Отстирывает безупречно с приемлемым уровнем влажности после завершения стирки.

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Мембранная куртка

С помощью отдельной программы провели стирку детской и взрослой зимней курток с мембраной. Такие куртки требуют особого подхода к стирке во избежание ухудшения свойств мембраны. После завершения цикла куртки развесили для естественного высыхания.

Шерстяные изделия

Провели стирку нескольких шерстяных кофт и шапок. Под такой тип тканей предусмотрен отдельный режим. Усадки после высыхания замечено не было.

Спортивная одежда

Одежду после тренировки можно постирать на быстрой программе «Спорт+» за 39 минут. Эффективно убирает запах пота и освежает. Хотя, как показал опыт проведения тестов, с ней справлялась и 14-минутная программа стирки «Эко».

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Повседневная стирка

В повседневной эксплуатации Candy Smart Pro мы чаще всего использовали быстрый режим «Ежедневная 49», он позволял в течение 49 минут провести стирку смешанных типов тканей и одежды. Результат стирки отличный.

Быстрые программы

Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07

Сама стиральная машина предлагает следующие быстрые программы:
  • ежедневная 49 минут,
  • идеальная 59 минут,
  • смешанные и цветные 59 минут,
  • эко 14, 30 и 44 минуты,
  • гигиена+ 59 минут,
  • спорт+ 39 минут,
  • деликатная 59 минут.

Итоги по Candy Smart Pro

Золото. Выбор редакции MegaObzorCandy Smart Pro стала лучше по всем параметрам в сравнении с прошлым поколением, предложив стабильное дистанционное управление с помощью приложения Wi-Fi, простой процесс сопряжения, выбор из 16 программ, включая целых 9 быстрых, и привлекательный внешний вид. Поддержка стирки разных типов тканей и вещей, высокий класс энергоэффективности, детальные настройки параметров стирки, девять быстрых программ от 14 до 59 минут.
Candy Smart Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07
Обзоры:
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Лучшие вафельницы. Kitfort KT-1646Лучшие вафельницы. Kitfort KT-1646
Новости:
LG представит новые холодильники InstaView на CES 2021

В следующем месяце на виртуальной выставке CES 2021, компания LG покажет инновационный холодильник InstaV...
Лучший аккумуляторный пылесос. Wollmer D705 silver

Выбрать любой вид бытовой техники достаточно тяжело по той причине, что есть множество тонкостей и параме...
Обзор AirFree A9. Вакуумный блендер для смузи, коктейлей, соков, десертов и супов

Тестируемый сегодня стационарный блендер AirFree A9 заметно отличается от всех протестированных ранее под...
Обзор Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-FiОбзор Candy SmartPro CSO44128TB1/2-07. Стиральная машина с Wi-Fi
Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCWИдеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCW
Обзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.АлисаОбзор TP-LINK Tapo L510E, TP-LINK Tapo P100 и TP-LINK Tapo C200. Умный дом с интеграцией Яндекс.Алиса
Обзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-CОбзор AOC 24P2C. 24-дюймовый монитор для ноутбука с USB Type-C
Лучшие TWS-наушники. LG TONE Free FN6Лучшие TWS-наушники. LG TONE Free FN6
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор...
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумуляторНе так давно в России стартовали продажи портативного аккумулятора ADATA AR10KPD с емкостью 10 000 мАч. С...
Samsung Galaxy A32 показали на рендерах...
Samsung Galaxy A32 показали на рендерахПрофильный ресурс Slashleaks поделился качественными изображениями еще не представленного смартфона Samsu...
Apple пострадала от Huawei...
Apple пострадала от HuaweiСлучилась весьма странная ситуация на рынке смартфонов — из-за постоянных колебаний спроса крупные произв...
В сети появились рендеры Huawei Mate 40 ...
В сети появились рендеры Huawei Mate 40 Серия Huawei Mate 40 была запущена совсем недавно. Теперь в сети также появились рендеры чехлов для смарт...
98-дюймовый Redmi Smart TV Max...
98-дюймовый Redmi Smart TV MaxXiaomi анонсировала 98-дюймовый Redmi Smart TV MAX в Китае. Это самый крупный телевизор компании в стране...
Запасы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti радуют...
Запасы NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti радуютНа момент релиза флагманских видеокарт компании NVIDIA многие геймеры были разочарованы тем, что производ...
Samsung Galaxy Note20 на Exynos получил ...
Samsung Galaxy Note20 на Exynos получил Недавно компания Samsung выпустила обновление фирменной надстройки One UI 3.0 для смартфонов серии Galaxy...
Бюджетный смартфон Nokia 4.3 получит тро...
Бюджетный смартфон Nokia 4.3 получит троПрофильное издание 91mobiles поделилось подробностями о доступном смартфоне Nokia 4.3, который еще не был...
GELID представила кабели-удлинители Astr...
GELID представила кабели-удлинители AstrGELID анонсировала кабели-удлинители в оплетке Astra ARGB, они очень похожи на представленные недавно каб...
Смартфон LG Q52 получит крупную квадрока...
Смартфон LG Q52 получит крупную квадрокаВ сети обнаружились качественные фотографии смартфона LG Q52, который еще не был представлен официально. ...
Nokia C1 Plus доступен для предварительн...
Nokia C1 Plus доступен для предварительнКомпания HMD Global представила на китайском рынке смартфон Nokia C1 Plus, и теперь на устройство можно о...
Очиститель воздуха Huawei Smart Selectio...
Очиститель воздуха Huawei Smart SelectioКомпания Huawei стремится захватить долю на рынке очистителей воздуха, выпустив новый очиститель воздуха ...
Обзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGBОбзор INWIN Jupiter AJ120 (IW-FN-AJ120-3PK). Комплект вентиляторов ARGB
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Обзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDKОбзор Nanoleaf Light Panels, Twinkly Strings 2000 см, Philips Hue Play и другие устройства в Razer Chroma SDK
Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7Обзор HARPER PSP-065. Беспроводная колонка с IPX7
Обзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешениемОбзор DUNOBIL SOL DUO. Двухканальный видеорегистратор с высоким разрешением
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor