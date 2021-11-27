Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE

Осенью компания Cubot запустила линейку планшетов, выпустив любопытный по оснащению TAB 10. В ценовом сегменте до 12000 рублей он сопровождается защитным чехлом-обложкой, поддерживает LTE с модулем телефонных вызовов, 4 и 64 Гбайт памяти, а также 10-дюймовая IPS-матрица. С учетом того, что обновление Mi Pad 4 перевело эту серию в заметно более высокий ценовой сегмент, в этой нише ощущается нехватка интересных предложений и эта модель вполне может занять долю рынка.

Cubot TAB 10

Но с одной оговоркой, основным каналом выступает площадка Aliexpress и для получения потребуется время на ожидание прохождения этапов доставки. В официальном магазине доступен за 11100 рублей.

Комплектация

Для недорого планшета хорошо укомплектован. Внутри коробки покупатель обнаружит наушники, переходник на USB-OTG, кабель USB-C, чехол-обложку, блок питания и руководство пользователя.

Cubot TAB 10

Cubot TAB 10 обзор

Лучшая цена Cubot TAB 10

Внешний вид

Чехол обложка выполнена из плотной основы, в которую планшет устанавливается жестко, не смещаясь при переноске. Его внешняя часть с тканевой текстурой.

Cubot TAB 10

Он может использоваться как опорная ножка, размещая планшет под углом на ровной поверхности. Для этого крышка складывается в треугольную форму.

Cubot TAB 10

Также ее можно свернуть и при вертикальном размещении. Она даст дополнительную устойчивость и в таком положении можно просматривать социальные сети и браузер.

Cubot TAB 10

В закрытом положении защищает экран от механических повреждений. На общие габариты влияет, но даже с ним он весьма компактен. В целом же наличие такое чехла в комплекте весомый плюс для последующей эксплуатации.

Cubot TAB 10

Задняя крышка планшета выполнена из металла серебристого цвета и по краям пластиковые вставки, судя по всему, используемые под антенны модулей связи. В углу расположена основная камера со светодиодной вспышкой.

Cubot TAB 10

На боковой грани у Cubot TAB 10 кнопка включения и качелька регулировки громкости. И тут же отверстие встроенного микрофона

Cubot TAB 10

Зарядка и перенос данных идет через разъем USB-C, в комплекте предусмотрели переходник на полноразмерный USB. Под защитной заглушкой слот для одной nanoSIM и карты памяти формата microSD. Мы в ходе тестов проверяли корректность работы с накопителем объемом 128 Гбайт.

Cubot TAB 10

Помимо озвученного выше разъема, также есть аудиоразъем. Есть разговорная гарнитура и она может быть актуальна с учетом того, что LTE-модуль работает не только для доступа в сеть, но и телефонных звонков.

Cubot TAB 10

Лицевая часть планшета защищена стеклом. Дополнительно с завода нанесена защитная пленка, которую также первое время можно будет не снимать, но она без олеофобного покрытия в отличие от поверхности дисплея. На верхней рамке фронтальная камера.

Cubot TAB 10

Общее качество сборки на хорошем уровне. Корпус жесткий, небольшие поскрипывания есть по периметру.

Cubot TAB 10

Для разблокировки можно использовать ввод кода или технологию FaceUnlock. Сканера отпечатка пальца нет.

Экран

Оснащен 10.1-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920х1200 пикселей. По углам обзора нареканий нет. Но у него небольшой уровень яркости и за счет глянца под лучами солнца будет бликовать. Как итог в помещении будет хорошо, а на улице изображение читается заметно хуже.

Cubot TAB 10

В типовых сценариях с браузером, Youtube и рабочими приложениями проблем пользователям не доставит. Сенсорный слой распознает до 10 касаний.

Платформа

Для того чтобы уложиться в бюджет, упрощения коснулись платформы. Работает на базе Unisoc SC9863A, выполненного на 28 нм тех процессоре. Несмотря на восемь ядер он не выдает высокий уровень быстродействия. В обычных задачах его достаточно, а вот на сложные игры рассчитывать не приходится.

Cubot TAB 10

А вот с чем хорошо, так это с памятью. Располагает 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти, выделяясь на фоне других недорогих планшетов.

Cubot TAB 10

Cubot TAB 10

При продолжительной работе не перегревается. Работает стабильно. Поддерживает Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц. Также доступен LTE с поддержкой частотных диапазонов российских операторов. Bluetooth 4.2.

Cubot TAB 10

Аккумулятор

Установлена батарейка с емкостью 6000 мАч. С активным LTE-соединением и выставленным на максимальную яркость экраном работает 4.5 часа. Работа в Wi-Fi и средний уровень яркости увеличит время на 6.5 часов. Сопровождается зарядкой с мощностью 10 Вт.

Cubot TAB 10

Cubot TAB 10

Камера

Основная камера 13 Мп, фронтальная 8 Мп. Качество съемки низкое, есть смазанность и проблемы со скоростью фокусировки, особенно при видеосъемке.

Cubot TAB 10

Cubot TAB 10

Cubot TAB 10

Cubot TAB 10

Cubot TAB 10

Cubot TAB 10

Тест камеры Cubot TAB 10

Софт

Работает на базе платформы Android. Производитель, относится к редкому числу тех, кто не нагружает памяти сомнительным софтом и рекламой. Сторонних включений нет.

Итоги

Cubot TAB 10 – недорогой планшет, в котором удалось найти баланс по техническому оснащению. Да с ним нельзя будет поиграть в ресурсоемкие игры, но при этом хорошо работает с рабочим софтом, браузером и повседневными приложениями. Достаточный объем внутренней памяти, IPS-дисплей, встроенный LTE для доступа к сети вне помещения, а также совершения голосовых вызовов. Добротный стартовый набор комплектующих.
Комментарии и отзывы Cubot TAB 10
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