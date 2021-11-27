Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE

Осенью компания Cubot запустила линейку планшетов, выпустив любопытный по оснащению TAB 10. В ценовом сегменте до 12000 рублей он сопровождается защитным чехлом-обложкой, поддерживает LTE с модулем телефонных вызовов, 4 и 64 Гбайт памяти, а также 10-дюймовая IPS-матрица. С учетом того, что обновление Mi Pad 4 перевело эту серию в заметно более высокий ценовой сегмент, в этой нише ощущается нехватка интересных предложений и эта модель вполне может занять долю рынка.

Комплектация

Но с одной оговоркой, основным каналом выступает площадка Aliexpress и для получения потребуется время на ожидание прохождения этапов доставки. В официальном магазине доступен за 11100 рублей.Для недорого планшета хорошо укомплектован. Внутри коробки покупатель обнаружит наушники, переходник на USB-OTG, кабель USB-C, чехол-обложку, блок питания и руководство пользователя.

Cubot TAB 10 обзор

Внешний вид

Чехол обложка выполнена из плотной основы, в которую планшет устанавливается жестко, не смещаясь при переноске. Его внешняя часть с тканевой текстурой.

Он может использоваться как опорная ножка, размещая планшет под углом на ровной поверхности. Для этого крышка складывается в треугольную форму.

Также ее можно свернуть и при вертикальном размещении. Она даст дополнительную устойчивость и в таком положении можно просматривать социальные сети и браузер.

В закрытом положении защищает экран от механических повреждений. На общие габариты влияет, но даже с ним он весьма компактен. В целом же наличие такое чехла в комплекте весомый плюс для последующей эксплуатации.

Задняя крышка планшета выполнена из металла серебристого цвета и по краям пластиковые вставки, судя по всему, используемые под антенны модулей связи. В углу расположена основная камера со светодиодной вспышкой.

На боковой грани у Cubot TAB 10 кнопка включения и качелька регулировки громкости. И тут же отверстие встроенного микрофона

Зарядка и перенос данных идет через разъем USB-C, в комплекте предусмотрели переходник на полноразмерный USB. Под защитной заглушкой слот для одной nanoSIM и карты памяти формата microSD. Мы в ходе тестов проверяли корректность работы с накопителем объемом 128 Гбайт.

Помимо озвученного выше разъема, также есть аудиоразъем. Есть разговорная гарнитура и она может быть актуальна с учетом того, что LTE-модуль работает не только для доступа в сеть, но и телефонных звонков.

Лицевая часть планшета защищена стеклом. Дополнительно с завода нанесена защитная пленка, которую также первое время можно будет не снимать, но она без олеофобного покрытия в отличие от поверхности дисплея. На верхней рамке фронтальная камера.

Общее качество сборки на хорошем уровне. Корпус жесткий, небольшие поскрипывания есть по периметру.

Экран

Для разблокировки можно использовать ввод кода или технологию FaceUnlock. Сканера отпечатка пальца нет.Оснащен 10.1-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1920х1200 пикселей. По углам обзора нареканий нет. Но у него небольшой уровень яркости и за счет глянца под лучами солнца будет бликовать. Как итог в помещении будет хорошо, а на улице изображение читается заметно хуже.

Платформа

В типовых сценариях с браузером, Youtube и рабочими приложениями проблем пользователям не доставит. Сенсорный слой распознает до 10 касаний.Для того чтобы уложиться в бюджет, упрощения коснулись платформы. Работает на базе Unisoc SC9863A, выполненного на 28 нм тех процессоре. Несмотря на восемь ядер он не выдает высокий уровень быстродействия. В обычных задачах его достаточно, а вот на сложные игры рассчитывать не приходится.

А вот с чем хорошо, так это с памятью. Располагает 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти, выделяясь на фоне других недорогих планшетов.

При продолжительной работе не перегревается. Работает стабильно. Поддерживает Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц. Также доступен LTE с поддержкой частотных диапазонов российских операторов. Bluetooth 4.2.

Аккумулятор

Установлена батарейка с емкостью 6000 мАч. С активным LTE-соединением и выставленным на максимальную яркость экраном работает 4.5 часа. Работа в Wi-Fi и средний уровень яркости увеличит время на 6.5 часов. Сопровождается зарядкой с мощностью 10 Вт.

Камера

Основная камера 13 Мп, фронтальная 8 Мп. Качество съемки низкое, есть смазанность и проблемы со скоростью фокусировки, особенно при видеосъемке.

Тест камеры Cubot TAB 10

Софт

Итоги

Работает на базе платформы Android. Производитель, относится к редкому числу тех, кто не нагружает памяти сомнительным софтом и рекламой. Сторонних включений нет.Cubot TAB 10 – недорогой планшет, в котором удалось найти баланс по техническому оснащению. Да с ним нельзя будет поиграть в ресурсоемкие игры, но при этом хорошо работает с рабочим софтом, браузером и повседневными приложениями. Достаточный объем внутренней памяти, IPS-дисплей, встроенный LTE для доступа к сети вне помещения, а также совершения голосовых вызовов. Добротный стартовый набор комплектующих.