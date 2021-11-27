Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE

Но с одной оговоркой, основным каналом выступает площадка Aliexpress и для получения потребуется время на ожидание прохождения этапов доставки. В официальном магазине доступен за 11100 рублей.
Он может использоваться как опорная ножка, размещая планшет под углом на ровной поверхности. Для этого крышка складывается в треугольную форму.
Также ее можно свернуть и при вертикальном размещении. Она даст дополнительную устойчивость и в таком положении можно просматривать социальные сети и браузер.
В закрытом положении защищает экран от механических повреждений. На общие габариты влияет, но даже с ним он весьма компактен. В целом же наличие такое чехла в комплекте весомый плюс для последующей эксплуатации.
Задняя крышка планшета выполнена из металла серебристого цвета и по краям пластиковые вставки, судя по всему, используемые под антенны модулей связи. В углу расположена основная камера со светодиодной вспышкой.
На боковой грани у Cubot TAB 10 кнопка включения и качелька регулировки громкости. И тут же отверстие встроенного микрофона
Зарядка и перенос данных идет через разъем USB-C, в комплекте предусмотрели переходник на полноразмерный USB. Под защитной заглушкой слот для одной nanoSIM и карты памяти формата microSD. Мы в ходе тестов проверяли корректность работы с накопителем объемом 128 Гбайт.
Помимо озвученного выше разъема, также есть аудиоразъем. Есть разговорная гарнитура и она может быть актуальна с учетом того, что LTE-модуль работает не только для доступа в сеть, но и телефонных звонков.
Лицевая часть планшета защищена стеклом. Дополнительно с завода нанесена защитная пленка, которую также первое время можно будет не снимать, но она без олеофобного покрытия в отличие от поверхности дисплея. На верхней рамке фронтальная камера.
Общее качество сборки на хорошем уровне. Корпус жесткий, небольшие поскрипывания есть по периметру.
Для разблокировки можно использовать ввод кода или технологию FaceUnlock. Сканера отпечатка пальца нет.
В типовых сценариях с браузером, Youtube и рабочими приложениями проблем пользователям не доставит. Сенсорный слой распознает до 10 касаний.
А вот с чем хорошо, так это с памятью. Располагает 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти, выделяясь на фоне других недорогих планшетов.
При продолжительной работе не перегревается. Работает стабильно. Поддерживает Wi-Fi только в диапазоне 2.4 ГГц. Также доступен LTE с поддержкой частотных диапазонов российских операторов. Bluetooth 4.2.