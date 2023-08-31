Недорогой 8-дюймовый планшет с LTE и IPS. Обзор DIGMA CITI 8443E 4G

Изучаемый сегодня планшет DIGMA CITI 8443E 4G оснащен 8-дюймовым экраном IPS с разрешением 1920х1080 пикселей и платформой на базе процессора Unisoc T310. На борту 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Установленный здесь LTE даст возможность оставаться на связи и сохранять доступ к онлайн сервисам вне дома и офиса.

DIGMA CITI 8443E 4G

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Есть буклет с инструкцией по получению 64 Гбайт облачного хранилища от Mail.ru. Упаковано все в коробку с минималистичным оформлением.

DIGMA CITI 8443E 4G

DIGMA CITI 8443E 4G обзор

Внешний вид

Корпус из черного пластика с матовым покрытием. У планшета характерное для смартфонов соотношение сторон.

DIGMA CITI 8443E 4G

Сходство есть и в наличии динамика на фронтальной стороне, который вместе с модулем связи, поддерживающим не только получение текстовых сообщений, но и совершение голосовых вызовов без использования дополнительной гарнитуры.

DIGMA CITI 8443E 4G

При этом можно будет подключить как беспроводные, так и проводные. Разъем находится на верхней грани. Здесь же USB-C, используемый для зарядки

DIGMA CITI 8443E 4G

Слоты под карту памяти и SIM-карту находятся под защитной заглушкой, она дополнительно предотвратит риск потери и попадания в разъемы пыли.

DIGMA CITI 8443E 4G

На задней крышке объектив камеры и светодиодная вспышка. Элементы не выступают за пределы ее плоскости. Проблем с эксплуатацией без установки чехла не будет.

DIGMA CITI 8443E 4G

Механические элементы управления находятся справа. Тут регулятор громкости и кнопка выключения. Основное взаимодействие с интерфейсом в DIGMA CITI 8443E 4G будет проходить с помощью сенсора, здесь он отзывчивый.

Рамки на лицевой стороне с шириной от 0.5 до 1 сантиметра. Дополнительно с завода нанесена транспортировочная пленка. Ее можно не снимать, нанесена очень плотно и без пузырей. Будет как дополнительная защита от появления царапин.

Экран

DIGMA CITI 8443E 4G

Для вывода изображения используется IPS-дисплей с разрешением Full HD. Диагональ его составляет 8-дюймов, с учетом этого и разрешения картинка не выглядит зернистой. На нем смотрели видеоролики, читали и играли.

DIGMA CITI 8443E 4G

Здесь отсутствуют зазоры между защитным стеклом и матрицей. При отклонении углов обзора не бликует и не искажает. Подсветка с яркостью на уровне 250 нит, работает равномерно, без засветов по периметру.

DIGMA CITI 8443E 4G

Платформа

Работает DIGMA CITI 8443E 4G на базе процессора Unisoc T310 с восемью ядрами и тактовой частотой 1.6 ГГц. На борту 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт внутренней памяти. Поддерживается установка объемных карт памяти, а также можно будет задействовать облачное хранилище.

DIGMA CITI 8443E 4G

Приложения работали без видимых зависаний. Можно будет поиграть в простые игры, например Roblox. Проблем с перегревом во время нагрузки не было.

Из модулей связи есть LTE с голосовыми вызовами и доступом в сеть. Прием уверенный. Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с поддержкой диапазона 5 ГГц. Есть GPS, дающий возможность использовать планшет в автомобиле в качестве навигатора с доступом к сервисам с данными по пробкам и камерам.

Аккумулятор

Показатели автономной работы не рекордные. На максимальной яркости дисплея с активными модулями связи хватало на 3.5 часа. За автономную работу в нем отвечает батарея с емкостью 3500 мАч. Зарядка проходит через USB-C.

DIGMA CITI 8443E 4G

Камера

Основная камера с разрешением 5 Мп, фронтальная 2 Мп. Камеры будут полезны для видеосвязи.

DIGMA CITI 8443E 4G

DIGMA CITI 8443E 4G

DIGMA CITI 8443E 4G

Софт

Установлена операционная система Android 11. Система без чистая без сторонних лаунчеров и рекламного софта. Чем будет заполнена память решит сам пользователь.

DIGMA CITI 8443E 4G

Итоги

DIGMA CITI 8443E 4G – 8-дюймовый планшет c IPS-дисплеем, 8-ядерным процессором, 128 Гбайт памяти, LTE модулем и двухдиапазонным Wi-Fi. Подойдет в качестве навигации в автомобиль, как дополнение к смартфону в виде домашнего планшета для просмотра фильмов и роликов со стриминговых сервисов. Не устроить могут скромные показатели автономной работы.
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