Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет

К моменту публикации продажи уже стартовали. Его средняя стоимость составляет 8 990 рублей.
DIGMA Optima 8 X701 4G обзор
КомплектацияУпакован в коробку из эко-картона. На лицевую сторону нанесена наклейка с описанием преимуществ бонусной подписки Яндекс.Плюс.
Комплект включает зарядное устройство и USB-кабель, окрашенные в оранжевый цвет. Также внутри также покупатель обнаружит с кодом для подписки Яндекс, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВыполнен в корпусе с классическим дизайном. Тут есть ряд характерных для смартфонов элементов.
Это решетка дополнительного динамика, выполняющего функцию разговорного. Так можно будет совершать телефонные вызовы без использования дополнительной гарнитуры.
SIM-карта и съемная microSD ставятся в разъемы, скрывающиеся под съемной заглушкой, расположенной в верхней части корпуса.
Тут же по центру находится объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Камера есть и с фронтальной стороны.
На верхнем торце у DIGMA Optima 8 X701 аудиоразъем и microUSB, используемый для зарядки и передачи данных.
Задняя крышка с матовой текстурой. Основным материалом выступает пластик. В нижней части корпуса основной динамик.
На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Нажимаются с небольшим усилием.
На лицевую сторону нанесена защитная пленка. Общее качество исполнения высокое.
Экран
Используется 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280x800 пикселей. Планшет хорошо себя показал при просмотре роликов и фильмов со стриминговых сервисов, чтение ленты социальных сетей. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.
НачинкаDIGMA Optima 8 X701 построен на базе 8-ядерного процессора Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1.6 ГГц. Графика PowerVR GE8322. Из весомых плюсов 3 Гбайт оперативной памяти, улучшим совместимость с ресурсоемкими приложениями. Под хранение данных выделены 32 Гбайт памяти. Поддерживаются емкие карты памяти.
4G-модуль за время тестирования продемонстрировал стабильный прием. С этим планшетом можно будет получить стабильный и бесшовный доступ в сеть. Пара встроенных камер пригодится для видео звонков и принять участие в удаленных совещаниях. Wi-Fi и GPS.