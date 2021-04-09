Обзор DIGMA Optima 8 X701 4G. Недорогой 8-дюймовый планшет

Сегодня мы детально рассмотрим 8-дюймовый планшет с HD-разрешением. Это DIGMA Optima 8 X701 с 3 Гбайт оперативной памяти. Из его особенностей отмечаются встроенный модуль 4G с поддержкой не только доступа в сеть вне помещений, но и телефонных вызовов, совмещая функции планшета и смартфона.

DIGMA Optima 8 X701 4G обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Его средняя стоимость составляет 8 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из эко-картона. На лицевую сторону нанесена наклейка с описанием преимуществ бонусной подписки Яндекс.Плюс.

Комплект включает зарядное устройство и USB-кабель, окрашенные в оранжевый цвет. Также внутри также покупатель обнаружит с кодом для подписки Яндекс, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен в корпусе с классическим дизайном. Тут есть ряд характерных для смартфонов элементов.

Это решетка дополнительного динамика, выполняющего функцию разговорного. Так можно будет совершать телефонные вызовы без использования дополнительной гарнитуры.

SIM-карта и съемная microSD ставятся в разъемы, скрывающиеся под съемной заглушкой, расположенной в верхней части корпуса.

Тут же по центру находится объектив основной камеры и светодиодная вспышка. Камера есть и с фронтальной стороны.

На верхнем торце у DIGMA Optima 8 X701 аудиоразъем и microUSB, используемый для зарядки и передачи данных.

Задняя крышка с матовой текстурой. Основным материалом выступает пластик. В нижней части корпуса основной динамик.

На правой грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Нажимаются с небольшим усилием.

На лицевую сторону нанесена защитная пленка. Общее качество исполнения высокое.

Экран

Используется 8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1280x800 пикселей. Планшет хорошо себя показал при просмотре роликов и фильмов со стриминговых сервисов, чтение ленты социальных сетей. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

DIGMA Optima 8 X701 построен на базе 8-ядерного процессора Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1.6 ГГц. Графика PowerVR GE8322. Из весомых плюсов 3 Гбайт оперативной памяти, улучшим совместимость с ресурсоемкими приложениями. Под хранение данных выделены 32 Гбайт памяти. Поддерживаются емкие карты памяти.

Аккумулятор

Софт

Итоги по DIGMA Optima 8 X701

4G-модуль за время тестирования продемонстрировал стабильный прием. С этим планшетом можно будет получить стабильный и бесшовный доступ в сеть. Пара встроенных камер пригодится для видео звонков и принять участие в удаленных совещаниях. Wi-Fi и GPS.Установлена батарея с емкостью 3500 мАч. С выставленным на максимальную яркость экраном ее хватает на 4 часа работы в смешанном сценарии. На восстановление заряда с 0% уйдет в последующем 2 часа.Установлена операционная система Android 10. Работает интерфейс стабильно, без видимых зависаний.DIGMA Optima 8 X701 – классический 8-дюймовый планшет с 4G-модулем. Аккуратное исполнение, 3 Гбайт оперативной памяти, 32 Гбайт под хранение данных, разговорная решетка динамика и телефонный модуль, IPS-дисплей.