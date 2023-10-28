Зарядка для двух геймпадов PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-0417

Продолжая изучение способов зарядки контроллеров DualShock рассмотрим станцию DOBE TP4-0417, рассчитанную на одновременную и безопасную зарядку сразу двух одновременно. Отличительной особенностью является использование коннектора в основании и светодиодная индикация режимов работы.

DOBE TP4-0417

Комплектация

Упакована док-станция в коробку из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид и особенности

Стилистика исполнения док-станции характерна для нового поколения консоли с сочетанием белого и черного. Смотрится отлично и технологично.

DOBE TP4-0417

По краям это панели белого цвета с матовым покрытием. Центральная часть – черная. На верхней грани под углом расположены ниши для установки контроллеров.

DOBE TP4-0417

Как отмечали вначале, тут используется для соединения коннектор в основании. Не требуется установка коннекторов и в целом это удобнее, чем microUSB.

DOBE TP4-0417

Контроль режимов работы в DOBE TP4-0417 ведутся раздельно для двух каналов через светодиодные индикаторы. Красный – идет зарядка, синий – завершена.

DOBE TP4-0417

На обратной стороне разъем USB-C и механический тумблер питания. В комплекте есть кабель, который можно будет подключить к разъему на консоли или к адаптеру от смартфона. Отметим важный момент, подойдет не каждый кабель, работало только с комплектным, при этом три сторонних не подошли, вероятно изменена распиновка USB-C.

DOBE TP4-0417

На основание нанесены прорезиненные накладки. В центре нанесена техническая информация.

DOBE TP4-0417

DOBE TP4-0417 обзор

Итоги

DOBE TP4-0417 – недорогая зарядная станция для одновременной зарядки двух контроллеров PlayStation 4. Световая маркировка режимов работы, стильное внешнее исполнение, тумблер питание, использование коннектора в основании.
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