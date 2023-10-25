Зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-18125

Комплектация Компактная коробка из плотного картона на гранях которой приведены технические данные и особенности исполнения. Комплект включает четыре коннектора, USB-кабель и руководство пользователя.
На верхней грани две ниши для установки контроллеров с медными контактами в каждой из них. Для проведения зарядки в DualShock 4 необходимо будет установить комплектный коннектор, который дополнительно будет фиксироваться при помощи магнитов.
На лицевой стороне DOBE TP4-18125под полупрозрачным пластиком находятся подсвечиваемый логотип бренда и два индикатора в виде силуэта контроллеров. Синий цвет подсветки сигнализирует о завершении зарядки, красный – идет зарядка.
Помимо оригинальных DualShock 4 здесь можно будет также ставить сторонние варианты, которые повторяют форму оригинала. Как пример, DOBE TP4-883, которые мы рассмотрим уже в ближайшее время.
Полный цикл зарядки двух одновременно установленных контроллеров на этой зарядной станции занимает 3 часа.