Зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-18125

Несмотря на то что с момента выхода PlayStation 5 прошло уже несколько лет, актуальность PlayStation 4 и модификации не растеряли, активная база остается даже больше, чем у некстгена. Изучаемая сегодня зарядная станция DOBE TP4-18125 используется для зарядки контроллеров DualShock 4.

Комплектация Компактная коробка из плотного картона на гранях которой приведены технические данные и особенности исполнения. Комплект включает четыре коннектора, USB-кабель и руководство пользователя.

DOBE TP4-18125

Внешний вид

Выполнена зарядная станция из пластика черного цвета с матовым покрытием. У нее компактные габариты, позволяющие разместить ее рядом с консолью в ограниченном пространстве.

DOBE TP4-18125

На верхней грани две ниши для установки контроллеров с медными контактами в каждой из них. Для проведения зарядки в DualShock 4 необходимо будет установить комплектный коннектор, который дополнительно будет фиксироваться при помощи магнитов.

DOBE TP4-18125

На лицевой стороне DOBE TP4-18125под полупрозрачным пластиком находятся подсвечиваемый логотип бренда и два индикатора в виде силуэта контроллеров. Синий цвет подсветки сигнализирует о завершении зарядки, красный – идет зарядка.

DOBE TP4-18125

Помимо оригинальных DualShock 4 здесь можно будет также ставить сторонние варианты, которые повторяют форму оригинала. Как пример, DOBE TP4-883, которые мы рассмотрим уже в ближайшее время.

DOBE TP4-18125

Полный цикл зарядки двух одновременно установленных контроллеров на этой зарядной станции занимает 3 часа.
Питание подается через microUSB, расположенный на тыльной стороне. Комплектный кабель длиной 80 сантиметров.

DOBE TP4-18125 обзор

Итоги

DOBE TP4-18125 – зарядная станция для одновременной зарядки двух контроллеров DualShock 4 с светодиодной индикацией режимов работы. Комплектный набор коннекторов при этом рассчитан сразу на четыре геймпада.
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