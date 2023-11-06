Практичная зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-19012

Изучаемый сегодня аксессуар DOBE TP4-19012 проводит зарядку двух геймпадов DualShock 4, используя проприетарный разъем в основании, без использования оригинального кабеля от консоли. Из особенностей отмечается экран с отображением режима зарядки с помощью светодиодной индикации.

DOBE TP4-19012

Комплектация

Компактная коробка из плотного картона. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

DOBE TP4-19012

Внешний вид и особенности

Выполнена в виде усеченной пирамиды. Используемая здесь компоновка посадочных мест под зарядку геймпадов сделана с учетом уменьшения габаритов и занимаемым аксессуаром места под размещение.

DOBE TP4-19012

Для зарядки задействуется проприетарный разъем и для дополнительной устойчивости также фиксация идет с помощью пластикового штекера в аудиоразъеме. Ставить и снимать удобно, при этом нет риска повреждения USB.

DOBE TP4-19012

На лицевой стороне под глянцевым черным пластиком скрываются два подсвечиваемых индикатора геймпадов, которые в зависимости от режима зарядки меняют цвет с красного во время передачи энергии на зеленый при ее завершении.

DOBE TP4-19012

На основании у DOBE TP4-19012 две прорезиненные накладки, предотвращающие смещение при размещении на ровной поверхности. В центре нанесена техническая информация.

DOBE TP4-19012

Питание на зарядную станцию подается через microUSB, расположенную на тыльной стороне. В комплекте идет кабель длиной 50 сантиметров.

DOBE TP4-19012

Входное напряжение 5В 2А. Обеспечивается безопасная зарядка двух геймпадов одновременно. После завершения автоматически отключается.

DOBE TP4-19012 обзор

Итоги

DOBE TP4-19012 – удобная и практичная зарядная станция для DualShock 4 с небольшой стоимостью и поддерживающая индикацию режима работы.
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