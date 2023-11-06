Практичная зарядная станция для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-19012

Для зарядки задействуется проприетарный разъем и для дополнительной устойчивости также фиксация идет с помощью пластикового штекера в аудиоразъеме. Ставить и снимать удобно, при этом нет риска повреждения USB.
На лицевой стороне под глянцевым черным пластиком скрываются два подсвечиваемых индикатора геймпадов, которые в зависимости от режима зарядки меняют цвет с красного во время передачи энергии на зеленый при ее завершении.
На основании у DOBE TP4-19012 две прорезиненные накладки, предотвращающие смещение при размещении на ровной поверхности. В центре нанесена техническая информация.
Питание на зарядную станцию подается через microUSB, расположенную на тыльной стороне. В комплекте идет кабель длиной 50 сантиметров.
Входное напряжение 5В 2А. Обеспечивается безопасная зарядка двух геймпадов одновременно. После завершения автоматически отключается.