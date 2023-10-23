Охлаждающая подставка для PS5 с зарядкой и органайзером. Обзор DOBE TP5-0510

Коробка из плотного картона с изображением док-станции и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, крепежный винт и руководство пользователя.
Центральная часть матовая и немного углублена относительно основной плоскости. Консоль дополнительно укрепляется при помощи винта по центру, полностью исключая опрокидывание.
В центре вентиляционный вырез, через который воздух выбрасывается в основании консоли. Сам вентилятор скрыт внутри.
У него в DOBE TP5-0510 есть три режима скорости вращения, переключаемые с помощью кнопки на боковой грани. Внутри фоновая подсветка.
На правой стороне два выступа с нишами под установку контроллеров для зарядки. Для них не требуется установка дополнительных переходных коннекторов, передача энергии через контактную группу в основании.
Используется безопасная зарядка, предотвращающая износ аккумулятора. На полный цикл требуется 3 часа, последний час из которых скорость зарядки замедляется.
Текущий режим работы для зарядки двух контроллеров в отдельности отображается с помощью светодиодных индикаторов со стилизованным изображением.
Слева органайзер для десяти дисков, устанавливаемых в вертикальном положении. Есть пенал для пульта от телевизора.
Питание осуществляется через USB-C с помощью комплектного кабеля, задействующего два разъема на задней панели консоли.
Основание выполнено из цельного листа металла, повышая жесткость конструкции и устойчивость.