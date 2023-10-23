Охлаждающая подставка для PS5 с зарядкой и органайзером. Обзор DOBE TP5-0510

Изучаемая сегодня многофункциональная подставка DOBE TP5-0510 поддерживает обе версии консоли PlayStation 5, улучшая работу системы охлаждения с регулируемой скоростью вращения выпускного вентилятора. На ней же есть два посадочных места под контроллеры, органайзер для десяти дисков и нишу для хранения пульта от телевизора.

DOBE TP5-0510

Комплектация

DOBE TP5-0510

Коробка из плотного картона с изображением док-станции и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель, крепежный винт и руководство пользователя.

DOBE TP5-0510

Внешний вид и особенности

Подставка выполнена с сочетанием пластика черного и белого цвета, повторяя сочетание материалов на самой консоли. На нее можно установить дисковую и бездисковую версию исполнения.

DOBE TP5-0510

Центральная часть матовая и немного углублена относительно основной плоскости. Консоль дополнительно укрепляется при помощи винта по центру, полностью исключая опрокидывание.

DOBE TP5-0510

В центре вентиляционный вырез, через который воздух выбрасывается в основании консоли. Сам вентилятор скрыт внутри.

DOBE TP5-0510

У него в DOBE TP5-0510 есть три режима скорости вращения, переключаемые с помощью кнопки на боковой грани. Внутри фоновая подсветка.

DOBE TP5-0510

На правой стороне два выступа с нишами под установку контроллеров для зарядки. Для них не требуется установка дополнительных переходных коннекторов, передача энергии через контактную группу в основании.

DOBE TP5-0510

Используется безопасная зарядка, предотвращающая износ аккумулятора. На полный цикл требуется 3 часа, последний час из которых скорость зарядки замедляется.

DOBE TP5-0510

Текущий режим работы для зарядки двух контроллеров в отдельности отображается с помощью светодиодных индикаторов со стилизованным изображением.

DOBE TP5-0510

Слева органайзер для десяти дисков, устанавливаемых в вертикальном положении. Есть пенал для пульта от телевизора.

DOBE TP5-0510

Питание осуществляется через USB-C с помощью комплектного кабеля, задействующего два разъема на задней панели консоли.

DOBE TP5-0510

Основание выполнено из цельного листа металла, повышая жесткость конструкции и устойчивость.

DOBE TP5-0510 обзор

Итоги

DOBE TP5-0510 – охлаждающая подставка с одновременной зарядкой двух контроллеров, органайзером для дисков и пеналом для пульта. Привлекательное внешнее исполнение, общие компактные габариты, регулируемая скорость вращения вентиляторов, подача питания через USB-C.
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