Зарядка для двух геймпадов PS5. Обзор DOBE TP5-05103

Габариты у зарядной станции компактные. Размещается она на ровной поверхности. На основании есть резиновые накладки, предотвращающие смещение.
Сверху два посадочных места для геймпадов DualSense. Зарядка будет идти через контактную группу в основании. Дополнительная устойчивость обеспечивает штырек, фиксируемый в аудиоразъеме.
Лицевая панель с двумя индикаторами, каждый из которых соответствует своему посадочному месту. Красная подсветка сигнализирует о проведении сеанса зарядки, синяя о ее завершении или ожидании установки геймпада.
В DOBE TP5-05103 применена умная зарядка. До 90% идет быстрое восстановление энергии, оставшиеся 10% восстанавливаются медленнее для продления срока службы аккумулятора. Полный цикл занимает 3 часа.
Для подачи энергии используется разъем USB-C, находящийся на тыльной панели. В комплекте идет кабель длиной 50 сантиметров.