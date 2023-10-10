Зарядка для двух геймпадов PS5. Обзор DOBE TP5-05103

Продолжая изучение аксессуаров для консоли PlayStation 5 сегодня в центре внимания будет недорогая зарядная станция DOBE TP5-05103 для двух геймпадов DualSense. Контроль зарядки, световая индикация, многоступенчатая защита и низкое энергопотребление в режиме ожидания.

DOBE TP5-05103

Комплектация

Комплект включает USB-C кабель, руководство пользователя. Упаковано в компактную коробку с изображением аксессуара и данными по техническим характеристикам.

DOBE TP5-05103

Внешний вид

Основан корпуса выполнена из пластика черного цвета с матовым покрытием. Края с закругленными белыми панелями.

DOBE TP5-05103

Габариты у зарядной станции компактные. Размещается она на ровной поверхности. На основании есть резиновые накладки, предотвращающие смещение.

DOBE TP5-05103

Сверху два посадочных места для геймпадов DualSense. Зарядка будет идти через контактную группу в основании. Дополнительная устойчивость обеспечивает штырек, фиксируемый в аудиоразъеме.

DOBE TP5-05103

Лицевая панель с двумя индикаторами, каждый из которых соответствует своему посадочному месту. Красная подсветка сигнализирует о проведении сеанса зарядки, синяя о ее завершении или ожидании установки геймпада.

DOBE TP5-05103

В DOBE TP5-05103 применена умная зарядка. До 90% идет быстрое восстановление энергии, оставшиеся 10% восстанавливаются медленнее для продления срока службы аккумулятора. Полный цикл занимает 3 часа.

DOBE TP5-05103

Для подачи энергии используется разъем USB-C, находящийся на тыльной панели. В комплекте идет кабель длиной 50 сантиметров.

Итоги

DOBE TP5-05103 – зарядная станция для двух геймпадов Sony DualSense. Компактный формат исполнения, умная зарядка, световая индикация, съемный кабель питания. Не устроить может отсутствие адаптера питания в комплекте.
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