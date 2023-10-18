Зарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515B

Вчера мы проводили изучение недорогой зарядной станции DOBE TP5-0507, использующей для зарядки разъем USB-C, сегодня в центре внимания DOBE TP5-0515B в похожем исполнении, но задействующая контакты в основании контроллера.

DOBE TP5-0515B

Комплектация

В коробке из плотного картона покупатель обнаружит двухсторонний USB-C кабель и руководство пользователя.

DOBE TP5-0515B

Внешний вид

Компактный корпус с закругленными боковым гранями из пластика белого цвета с матовым покрытием, не подверженным загрязнению пылью и следами пальцев.

DOBE TP5-0515B

На верхней грани под углом расположены ниши для установки двух геймпадов DualSense с четырьмя медными контактами в каждом.

DOBE TP5-0515B

Для зарядки достаточно просто разместить DualSense в нише, соединение проходит автоматически.

DOBE TP5-0515B

DOBE TP5-0515B поддерживает умную зарядку, 90% восстанавливается в течение 2 часов и 10% медленнее в течение часа.

DOBE TP5-0515B

Контролировать процесс зарядки можно с помощью индикаторов на лицевой панели, оформленных в виде силуэта геймпада. Красная подсветка во время зарядки и зеленая после завершения.

DOBE TP5-0515B

На обратной стороне корпуса зарядной станции разъем USB-C, используемый для подключения комплектного кабеля, вторую сторону которого подключаем к разъему на лицевой панели консоли.

DOBE TP5-0515B обзор

Итоги

DOBE TP5-0515B – компактная зарядная станция для геймпадов PS5 с интеллектуальной технологией зарядки, дисплей с цветовой маркировкой режимов работы, низкое энергопотребление в режиме ожидания, двухсторонний USB-C в комплекте.
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