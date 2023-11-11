Подставки для дисков PlayStation. Обзор DOBE TP5-0519 и TP-0520

За последние пару лет возросла актуальность дисковой версии консоли PlayStation, позволяя приобретать диски и продавать после прохождения. Да и не удивительно, даже при коллекционировании цифровая библиотека, как показала практика поведений издателей, рискованный актив, диски же с большинством игр можно запускать даже без доступа в сеть. Подставки DOBE TP5-0519 и TP-0520 позволяют организовать хранение своей библиотеки.

Комплектация

Поставляются они в разобранном виде в коробке из картона. Внутри нее все составные элементы дополнительно упакованы и защищены от повреждений при перевозке.

Внешний вид

Процесс сборки прост и он представлен в виде иллюстраций на обратной стороне коробки. Для этого не понадобятся дополнительные инструменты.

Состоят они из боковых панелей, которые выполнены из пластика белого цвета с матовым покрытием, и соединительные элементы из черного пластика.

DOBE TP-0520 рассчитана на размещение 12 дисков. У нее оптимальные габариты для того чтобы разместить рядом с консолью, получая быстрый доступ к играм которые регулярно запускаются на консоли.

Вторая же подставка уже для коллекционеров, DOBE TP5-0519 дает возможность хранить 36 дисков. По стилю исполнения они схожие, но есть и отличия помимо габаритов. В отличие от компактной версии, эту можно наращивать, устанавливая такую же подставку в пазы выше. Так можно обеспечить зону хранения даже большой коллекции дисков.

DOBE TP5-0519 обзор

Итоги

Сами диски в двух вариантах размещаются горизонтально и немного под углом. Извлекаются и ставятся удобно, за счет наклона самопроизвольно не выезжают.DOBE TP5-0519 и TP-0520 позволят как хранить большую коллекцию дисков, так и предоставлять быстрый доступ к часто запускаемым тайтлам. Стиль исполнения хорошо сочетается с консолью PlayStation 5.