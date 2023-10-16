Вертикальная зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0557S

Сегодня мы рассмотрим вертикальную зарядную станцию DOBE TP5-0557S для двух геймпадов DualSense. Защита от перегрузки по току, перегрева, фоновая подсветка и удобное расположение контроллеров, звуковые эффекты.

DOBE TP5-0557S

Комплектация Коробка из плотного картона с изображением док-станции и информацией по техническим характеристикам. Комплект включает две боковые панели, USB-кабель, руководство пользователя.

DOBE TP5-0557S

Внешний вид Перед эксплуатацией необходимо будет провести сборку, которая здесь заключается в установке в пазы боковых панелей. По сочетанию цветов хорошо дополняет саму консоль.

DOBE TP5-0557S

Напоминают панели крылья космического корабля с расширением в основании, обеспечивающим устойчивое размещение на ровной поверхности и предотвращает опрокидывание.

DOBE TP5-0557S

Основа же корпуса выполнена из затемненного пластика, через который распространяется подсветка и за счет того что между панелями присутствует зазор, создаётся интересный эффект.

DOBE TP5-0557S

На лицевой панели два посадочных места для геймпадов DualSense с USB-C коннектором. Контроллеры ставятся в них горизонтально. Стоят устойчиво.

DOBE TP5-0557S

На верхней грани у DOBE TP5-0557S сенсорная кнопка управление, при коротком касании к которой включается или выключается подсветка.

DOBE TP5-0557S

Есть встроенный динамик, который используется для вывода звука с рыком дракона.

DOBE TP5-0557S

С внутренней стороны в основании разъем USB-C через который подается питание. В качестве источника можно использовать разъем на обратной стороне консоли.

DOBE TP5-0557S

Итоги DOBE TP5-0557S – зарядная станция с вертикальным исполнением для одновременной зарядки двух геймпадов DualSense и их аккуратного хранения. Световые и звуковые эффекты, привлекательное внешнее исполнение, съемный кабель USB.
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