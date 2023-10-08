Охлаждающая подставка для PlayStation 5 с зарядкой для двух геймпадов. Обзор DOBE TP5-0599

Изучаемая сегодня док-станция поддерживает установку и охлаждение цифровой и бездисковой версий PlayStation 5, а также одновременную зарядку двух геймпадов. DOBE TP5-0599 оснащена местом для хранения внешнего жесткого диска, использует болт для дополнительной фиксации и поддерживает интеллектуальную индикацию зарядки.

DOBE TP5-0599

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с иллюстрированной инструкцией по установке консоли и зарядке аксессуаров. Комплект включает USB-кабель, крепежный винт, руководство пользователя.

DOBE TP5-0599

Внешний вид

Выполнена охлаждающая подставка из белого пластика с практичным матовым покрытием. После монтажа выглядит как родной элемент конструкции консоли.

DOBE TP5-0599

По центру ниша в которую ставится дисковая или бездисковая версия, дополнительно фиксируется при помощи винта в штатное отверстия консоли.

DOBE TP5-0599

Вдоль всей длины вентиляционная решетка, через которую нагоняют холодный воздух вентиляторы. Которые здесь находится на тыльной грани.

DOBE TP5-0599

Это два вентилятора с диаметром 35 мм. При работе светятся синим цветом, которую можно отключить. Дает она фоновое свечение и помимо нее подсвечивается логотип бренда.

DOBE TP5-0599

На тыльной стороне есть ниша в которой можно хранить внешний жесткий диск. Напомним, что владельцы PlayStation 5 его могут использовать для установки игр версии PS4, хранить отснятые видеофайлы и другие данные. Помимо диска тут помещается пульт управления телевизора.

DOBE TP5-0599

Лицевая сторона DOBE TP5-0599 с двумя зонами для установки на зарядку геймпадов с магнитными коннекторами, устанавливаемыми в USB-разъем. После установки меняется цвет индикации, красный сигнализирует о том что идет зарядка, синий – аккумулятор заряжен.

DOBE TP5-0599

На полный цикл требуется 2.5 часа. Есть многоступенчатая защита, которая предотвратит нарушение работы геймпадов и не сократит срок службы аккумулятора.

DOBE TP5-0599

С помощью кнопки на лицевой панели можно регулировать скорость вращения вентилятора в нескольких диапазонах. Одно из положений полностью останавливает вращение.

DOBE TP5-0599

Для питания используется подача питания через USB-C разъем. Штатным комплектом можно запитать от двух разъемов на тыльной стороне консоли. Альтернативным вариантом можно использовать адаптер питания от планшета или смартфона с кабелем.

Итоги

DOBE TP5-0599 – полезное дополнение для консоли PlayStation 5, решающая задачу одновременной зарядки двух геймпадов, улучшения работы встроенной системы охлаждения. Отсек для жесткого диска или пульта, управляемые вентиляторы, подсветка синего цвета.
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