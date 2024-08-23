Подставка для дисков с зарядкой для DualSense. Обзор DOBE TP5-1545

С учетом роста цен на цифровые копии игр как нельзя актуальны дисковые версии консолей, позволяющие не только дешевле, но и перепродать диск после прохождения игры. А организовать место под диски можно будет с помощью DOBE TP5-1545, а также решить вопросы одновременной зарядки двух геймпадов и хранения гарнитуры.

DOBE TP5-1545

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением аксессуара. Внутри находится в разобранном виде, кронштейн для наушников, USB-кабель, зарядную станцию, руководство пользователя.

DOBE TP5-1545

Перед началом эксплуатации необходимо будет самостоятельно собирать стойку. Для этого не требуются инструменты, состоит из четырех частей которые стыкуются между собой в пазы с прикладыванием усилия. Сама конструкция после сборки достаточно жесткая и ощущается монолитной.

DOBE TP5-1545

Боковые ее части из пластика белого цвета с внешним матовым покрытием, центральные элементы черные. Это общая цветовая схема консоли.

DOBE TP5-1545

Рассчитана стойка на 12 дисков. Ставятся они в направляющие. Доступ к ним удобен. На верхнюю сторону стойки DOBE TP5-1545 устанавливается зарядная станция на два геймпада.

DOBE TP5-1545

Это компактная площадка с двумя разъемами USB-C. Дает ток 5В 1.2А. Цикл полностью разряженного аккумулятора занимает около 4 часов. Это безопасный способ зарядки, сохраняющий емкость аккумулятора для длительной эксплуатации.

DOBE TP5-1545

Из дополнительных комплектных аксессуаров также есть кронштейн для наушников из пластика белого цвета.

DOBE TP5-1545

DOBE TP5-1545 обзор

В итоге за скромную стоимость получаем полезный набор аксессуаров, решающий вопрос хранения дисков, наушников и зарядки двух геймпадов. DOBE TP5-1545 отлично дополнение для PlayStation 5.
DOBE TP5-1545 характеристики и цены
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