Защитный бокс для Nintendo SWITCH. Обзор DOBE TY-2846

Выполнен бокс из пластика в традиционных для консоли цветах. Это светло-красное основание и синяя крышка. Свежее и яркое внешнее исполнение.
Крышка фиксируется с помощью двух механических замков, исключающих случайное открытие крышки. На тыльной стороне складываемая ручка с помощью которой бокс можно будет носить.
Также по краям есть ушки, в которых с помощью карабинов зафиксировать наплечный ремень желтого цвета.
На внутренней стороне крышки бокса DOBE TY-2846 губка с пирамидками. Основание также с пенным наполнителем с вырезанными нишами, рассчитанными под определенный тип аксессуара.
Предусмотрена ниша для установки консоли Nintendo SWITCH с джойконами. По краям органайзер на восемь картриджей. Отсеки для PRO геймпада, грипа джойконов, док-станции, зарядника.
Внутреннее пространство организовано так чтобы размещенные внутри девайсы не будут хаотично перемещаться внутри бокса.