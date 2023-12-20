Защитный бокс для Nintendo SWITCH. Обзор DOBE TY-2846

Сегодня у нас в центре внимания у нас интересно исполненный защитный бокс DOBE TY-2846, который позволит обеспечить удобное и безопасное хранение аксессуаров, зарядника и док-станции консоли Nintendo SWITCH. Вариант для того чтобы собрать с собой самое необходимое в поездку.

Комплектация

Внешний вид и особенности

Поставляется упакованным в транспортировочный пакет. Общая информация нанесена на декоративную картонную вставку.

Выполнен бокс из пластика в традиционных для консоли цветах. Это светло-красное основание и синяя крышка. Свежее и яркое внешнее исполнение.

Крышка фиксируется с помощью двух механических замков, исключающих случайное открытие крышки. На тыльной стороне складываемая ручка с помощью которой бокс можно будет носить.

Также по краям есть ушки, в которых с помощью карабинов зафиксировать наплечный ремень желтого цвета.

На внутренней стороне крышки бокса DOBE TY-2846 губка с пирамидками. Основание также с пенным наполнителем с вырезанными нишами, рассчитанными под определенный тип аксессуара.

Предусмотрена ниша для установки консоли Nintendo SWITCH с джойконами. По краям органайзер на восемь картриджей. Отсеки для PRO геймпада, грипа джойконов, док-станции, зарядника.

Внутреннее пространство организовано так чтобы размещенные внутри девайсы не будут хаотично перемещаться внутри бокса.

DOBE TY-2846 обзор

Итоги

DOBE TY-2846 – защитный кейс для консоли и набора аксессуаров, позволяющий безопасно перевозить все это на большие расстояние. Внешнее исполнение под стилистику консоли, продуманная организация внешнего пространства, складываемая ручка, ремень на плечо.