Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией

Вышедшая ранее линейка модульных блоков питания Deepcool DQ с сертификатом 80 Plus Gold получила очередное обновление и сегодня мы ее рассмотрим на примере старшего Deepcool DQ 850-M V2L. Помимо него в линейке представлены решения с мощностью 750 и 650 Вт, это позволит выбрать оптимальный в зависимости от используемых компонентов.

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К моменту публикации этот блок питания уже находится в свободном доступе в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри коробки комплектующие аккуратно распределены по отдельным отсекам, кабели собраны в сумке. Ее же в последствии можно будет использовать для хранения неиспользуемых линий.

Внешний вид

Комплект включает девять кабелей с разным набором разъемов, силовой кабель, набор винтов и инструкцию.В сравнении с первым поколением, изменился внешний вид крышки. Стилизованная схематичная окраска и защитная решетка.

На боковую грань нанесено название модели и полученный сертификат 80 Plus Gold. Данная линейка сопровождается 10-летней гарантией производителя.

Интересное оформление задней стенки. Здесь перфорация в виде логотипа бренда Gamer Storm. Это игровое подразделение Deepcool. Рядом силовое гнездо и тумблер питания.

На внутренней стенке нанесена наклейка с подробным описанием по техническим данным. Тут можно обратить внимание на мощность 846W по линии 12V и еще 110W по линиям 3.3 и 5V.

Deepcool DQ 850-M V2L предлагает полностью модульный кабель-менеджмент. Разъемы распределены группами и все они подписаны. Тут же пометка о необходимости соблюдать соответствие.

Все кабели с сечением 18AWG. Суммарно получаем следующий набор: Материнская плата, 20+4-пин кабель: 55 см; Два кабеля питания процессора, EPS 12V 4+4: 70 см; Две линии с двумя разъемами PCI-E, 6+2: 50+10 см; Кабель с четырьмя SATA: 55+15+15+15 см; Три кабеля с Molex и SATA: 45+15+15+15 см.

Начинка

Таким набором можно будет обеспечить питание сразу двух видеокарт. К плюсам отнесем два EPS разъема под питание старших материнских плат. Ставятся только кабели с нужными разъемами, так упрощается аккуратный монтаж в корпусе.В основе Deepcool DQ 850-M V2L применена топология LLC-преобразователя и синхронного выпрямителя DC-DC. На входе установлен EMI-фильтр, два Y и один X-конденсатор.

Два радиатора с зафиксированными на нем диодными мостиками.

Основной конденсатор Nippon Chemi-Con 680 мКф 400V. Рассчитан он на работу при температуре до 105 градусов. Мосфеты 14N04SA синхронного преобразователя по 14А каждый.

Отдельная плата DC-DC преобразователя. Транзисторы SP N300. В схемотехнике используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Неслучайно производитель сопровождает эту линейку 10-летней гарантией.

Тесты Deepcool DQ 850-M V2L

Уровень шума:

За защиту отвечает супервизор Sitronix ST9S429. Используется 120мм вентилятор с подшипником скольжения HA1225H12S-Z. Поддерживается регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.

Данные Простой 33 Нагрузка 41

КПД

Данные 150W 90 250W 91 350W 92 500W 92 650W 92 750W 91 850W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 500W 12 12,06 12,05 12,03 5 5.03 5.02 5.02 3,33 3.33 3.34 3.33

Итоги по Deepcool DQ 850-M V2L

Deepcool DQ 850-M V2L – блок питания с 10-летней гарантией, построенный на базе высококачественных компонентов и предлагающий полностью модульный кабель-менеджмент. В ходе нагрузочных тестов продемонстрировал стабильное напряжение по линиям и высокий КПД. К плюсам отнесем два разъема питания процессора и четыре под питание видеокарт. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".