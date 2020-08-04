Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией

К моменту публикации этот блок питания уже находится в свободном доступе в российских магазинах.
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Комплектация
Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Внутри коробки комплектующие аккуратно распределены по отдельным отсекам, кабели собраны в сумке. Ее же в последствии можно будет использовать для хранения неиспользуемых линий.
Комплект включает девять кабелей с разным набором разъемов, силовой кабель, набор винтов и инструкцию.
Внешний видВ сравнении с первым поколением, изменился внешний вид крышки. Стилизованная схематичная окраска и защитная решетка.
На боковую грань нанесено название модели и полученный сертификат 80 Plus Gold. Данная линейка сопровождается 10-летней гарантией производителя.
Интересное оформление задней стенки. Здесь перфорация в виде логотипа бренда Gamer Storm. Это игровое подразделение Deepcool. Рядом силовое гнездо и тумблер питания.
На внутренней стенке нанесена наклейка с подробным описанием по техническим данным. Тут можно обратить внимание на мощность 846W по линии 12V и еще 110W по линиям 3.3 и 5V.
Deepcool DQ 850-M V2L предлагает полностью модульный кабель-менеджмент. Разъемы распределены группами и все они подписаны. Тут же пометка о необходимости соблюдать соответствие.
Все кабели с сечением 18AWG. Суммарно получаем следующий набор: Материнская плата, 20+4-пин кабель: 55 см; Два кабеля питания процессора, EPS 12V 4+4: 70 см; Две линии с двумя разъемами PCI-E, 6+2: 50+10 см; Кабель с четырьмя SATA: 55+15+15+15 см; Три кабеля с Molex и SATA: 45+15+15+15 см.
Таким набором можно будет обеспечить питание сразу двух видеокарт. К плюсам отнесем два EPS разъема под питание старших материнских плат. Ставятся только кабели с нужными разъемами, так упрощается аккуратный монтаж в корпусе.
НачинкаВ основе Deepcool DQ 850-M V2L применена топология LLC-преобразователя и синхронного выпрямителя DC-DC. На входе установлен EMI-фильтр, два Y и один X-конденсатор.
Два радиатора с зафиксированными на нем диодными мостиками.
Основной конденсатор Nippon Chemi-Con 680 мКф 400V. Рассчитан он на работу при температуре до 105 градусов. Мосфеты 14N04SA синхронного преобразователя по 14А каждый.
Отдельная плата DC-DC преобразователя. Транзисторы SP N300. В схемотехнике используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Неслучайно производитель сопровождает эту линейку 10-летней гарантией.
За защиту отвечает супервизор Sitronix ST9S429. Используется 120мм вентилятор с подшипником скольжения HA1225H12S-Z. Поддерживается регулировка оборотов в зависимости от нагрузки.
Тесты Deepcool DQ 850-M V2L
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|33
|Нагрузка
|41
КПД
|Данные
|150W
|90
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|92
|650W
|92
|750W
|91
|850W
|89
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|500W
|12
|12,06
|12,05
|12,03
|5
|5.03
|5.02
|5.02
|3,33
|3.33
|3.34
|3.33
Итоги по Deepcool DQ 850-M V2LDeepcool DQ 850-M V2L – блок питания с 10-летней гарантией, построенный на базе высококачественных компонентов и предлагающий полностью модульный кабель-менеджмент. В ходе нагрузочных тестов продемонстрировал стабильное напряжение по линиям и высокий КПД. К плюсам отнесем два разъема питания процессора и четыре под питание видеокарт. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
Deepcool DQ 850-M V2L получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".