Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы

Изучаемый сегодня планшет Digma CITI Octa 10 оснащен встроенной поддержкой 4G, используемой как для доступа в сеть, так и голосовых вызовов и отправки сообщений как на смартфонах. Ориентирован он на выполнение задач связанных с учебой, работой и творчеством.

Digma CITI Octa 10

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на которой помимо изображения планшета есть пометка по бонусной подписке Яндекс.Плюс на 90 дней.

Digma CITI Octa 10

Комплект включает кабель и адаптер питания в ярко-оранжевом исполнении, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma CITI Octa 10

Digma CITI Octa 10 обзор

Внешний вид

Выполнен в традиционном формате для Android планшетов в корпусе из пластика черного цвета. Задняя крышка у него глянцевая с логотипом бренда в центре.

Digma CITI Octa 10

Не самый практичный в эксплуатации. Крышка собирает следы пальцев и пыль, при этом выглядит за счет блеска лучше.

Digma CITI Octa 10

В верхней части съемный элемент, скрывающий отсек с раздельными слотами под две SIM и карту памяти. Как и отмечали, здесь можно использовать его для связи, например, для дополнительных номеров. Проблем с качеством приема замечено не было.

Digma CITI Octa 10

В центре блок основной камеры со светодиодной вспышкой, не выступающий над ее поверхностью.

Digma CITI Octa 10

Боковая грань Digma CITI Octa 10 закруглена. Справа кнопка включения и регулятор громкости, а также аудиоразъем. Планшет оснащен микрофоном и динамиком.

Digma CITI Octa 10

Зарядка и передача данных проходит через разъем microUSB. В комплекте есть и кабель и адаптер.

Экран

Digma CITI Octa 10

Оснащен S-IPS дисплеем с диагональю 10.1 дюйма. Рамки вокруг экрана со средней шириной в 1 сантиметр, при хвате руке не будет ложных нажатий. Разрешение составляет 1920х1200 пикселей.

Digma CITI Octa 10

Детализация и насыщенность высокие, удобно читать и смотреть фильмы. Углы обзора у него широкие, отсутствуют блики при наклоне. Сенсорный слой поддерживает 5 одновременных касаний.

Digma CITI Octa 10

Платформа

Построен Digma CITI Octa 10 на базе процессора Spreadtrum SC9863 с тактовой частотой 1.6 ГГц. Располагает 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Под хранение файлов можно установить карту памяти. Производительности хватало для стабильной работы игры Roblox.

Digma CITI Octa 10

На борту базовый набор модулей связи, состоящий из Bluetooth 4.2 и однодиапазонный Wi-Fi. Скромно по современным меркам, но есть полноценный 4G-модуль для доступа в интернет и телефонных звонков.

Аккумулятор

Установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч, который с максимальной яркостью экрана и активным использованием LTE дал 4 часа работы в смешанной нагрузке. В обычном сценарии со средней яркостью это полдня эксплуатации. Зарядка комплектным адаптером займет 2.5 часа.

Digma CITI Octa 10

Камеры

Основная камера с разрешением 5 Мп, как у большинства планшетов она уступает качеству предлагаемому смартфонами, но как вариант чтобы снять документ или переслать изображение в мессенджерах задачу решает.

Digma CITI Octa 10

Digma CITI Octa 10

Digma CITI Octa 10

Digma CITI Octa 10

Фронтальная камера 2 Мп. Без автофокусировки.

Digma CITI Octa 10

Софт

Digma CITI Octa 10

Установлена операционная система Android 9 без стороннего лаунчера. Отсутствует реклама и сторонний софт.

Digma CITI Octa 10

Итоги

Digma CITI Octa 10 – недорогой 10-дюймовый планшет с 4G. Станет хорошим помощником в учебе в школе, в качестве мультимедийного, позволяя просматривать фильмы и ролики, а также как дополнение к смартфону, включая возможность установки дополнительных SIM.
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