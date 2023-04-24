Обзор Digma CITI Octa 10. Недорогой 10-дюймовый планшет для учебы

Изучаемый сегодня планшет Digma CITI Octa 10 оснащен встроенной поддержкой 4G, используемой как для доступа в сеть, так и голосовых вызовов и отправки сообщений как на смартфонах. Ориентирован он на выполнение задач связанных с учебой, работой и творчеством.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на которой помимо изображения планшета есть пометка по бонусной подписке Яндекс.Плюс на 90 дней.

Комплект включает кабель и адаптер питания в ярко-оранжевом исполнении, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma CITI Octa 10 обзор

Внешний вид

Выполнен в традиционном формате для Android планшетов в корпусе из пластика черного цвета. Задняя крышка у него глянцевая с логотипом бренда в центре.

Не самый практичный в эксплуатации. Крышка собирает следы пальцев и пыль, при этом выглядит за счет блеска лучше.

В верхней части съемный элемент, скрывающий отсек с раздельными слотами под две SIM и карту памяти. Как и отмечали, здесь можно использовать его для связи, например, для дополнительных номеров. Проблем с качеством приема замечено не было.

В центре блок основной камеры со светодиодной вспышкой, не выступающий над ее поверхностью.

Боковая грань Digma CITI Octa 10 закруглена. Справа кнопка включения и регулятор громкости, а также аудиоразъем. Планшет оснащен микрофоном и динамиком.

Экран

Зарядка и передача данных проходит через разъем microUSB. В комплекте есть и кабель и адаптер.

Оснащен S-IPS дисплеем с диагональю 10.1 дюйма. Рамки вокруг экрана со средней шириной в 1 сантиметр, при хвате руке не будет ложных нажатий. Разрешение составляет 1920х1200 пикселей.

Детализация и насыщенность высокие, удобно читать и смотреть фильмы. Углы обзора у него широкие, отсутствуют блики при наклоне. Сенсорный слой поддерживает 5 одновременных касаний.

Платформа

Построен Digma CITI Octa 10 на базе процессора Spreadtrum SC9863 с тактовой частотой 1.6 ГГц. Располагает 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Под хранение файлов можно установить карту памяти. Производительности хватало для стабильной работы игры Roblox.

Аккумулятор

На борту базовый набор модулей связи, состоящий из Bluetooth 4.2 и однодиапазонный Wi-Fi. Скромно по современным меркам, но есть полноценный 4G-модуль для доступа в интернет и телефонных звонков.Установлен аккумулятор с емкостью 5000 мАч, который с максимальной яркостью экрана и активным использованием LTE дал 4 часа работы в смешанной нагрузке. В обычном сценарии со средней яркостью это полдня эксплуатации. Зарядка комплектным адаптером займет 2.5 часа.

Камеры

Основная камера с разрешением 5 Мп, как у большинства планшетов она уступает качеству предлагаемому смартфонами, но как вариант чтобы снять документ или переслать изображение в мессенджерах задачу решает.

Фронтальная камера 2 Мп. Без автофокусировки.

Софт

Установлена операционная система Android 9 без стороннего лаунчера. Отсутствует реклама и сторонний софт.

Итоги

Digma CITI Octa 10 – недорогой 10-дюймовый планшет с 4G. Станет хорошим помощником в учебе в школе, в качестве мультимедийного, позволяя просматривать фильмы и ролики, а также как дополнение к смартфону, включая возможность установки дополнительных SIM.