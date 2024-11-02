Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7

Изучаемый сегодня Digma Kids A7 ориентирован на самую маленькую аудиторию дошкольного возраста, это специализированный детский планшет. Помимо милого внешнего исполнения, в нем проведены оптимизации для безопасного и надежного доступа к информационным и развлекательным ресурсам. Также его можно использовать как средство связи с родителями.

Digma Kids A7

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает стилус, адаптер питания, USB-кабель, спиннер, брелок с поп-ит, набор тематических наклеек, руководство пользователя, гарантийный талон.

Digma Kids A7

Внешний вид

Digma Kids A7

Доступен планшет в двух версиях: светло-синей и светло-розовой. Корпус «мимишный», причем в буквальном смысле, внешняя ее его часть — это мишка с ушками и лапками.

Digma Kids A7

На задней крышке применено интересное инженерное решение, носик тут не только элемент декора, его можно выдвинут и он будет выступать ножкой для размещения планшета под разными углами наклона. Удобно для чтения или просмотра видеороликов.

Digma Kids A7

Сама форма удобна для хвата детскими руками. Минимальный риск того что устройство упадет на пол. Также сам экран утоплен относительно рамки.

Digma Kids A7

По центру верхней объектив веб-камеры. Она тут пригодится для видеосвязи с родителями.

Digma Kids A7

На правом торце кнопка включения и регулятор громкости на правой. На верхнем разъем USB-C и аудиоразъем. Под заглушкой слот для карты памяти формата microSD и SIM-карты. Случайное извлечение исключено.

Digma Kids A7

Внешнее исполнение планшета производит приятное впечатление. Мы опросили несколько детей разного возраста и пола, он вызывал интерес и привлекал к себе внимание.

Экран

Digma Kids A7 оснащен экраном с диагональю 7 дюймов и разрешением 1024 на 600 пикселей. Выводимое изображение четкое, не зернит и не бликует. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Частота обновления 60 Гц.

Digma Kids A7

Планшет хорошо показал себя при воспроизведении мультиков и видеороликов. Шрифты четкие, читать не затруднительно. Поддерживает автоматическое ориентирование и одновременно определение касания несколькими пальцами.

Digma Kids A7

Платформа

Работает на базе восьмиядерного процессора с ядрами Cortex-A55 тактовой частотой до 1600 МГц. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Ребенок сможет запускать приложения, простые игры, открывать детский Youtube Kids и браузер с фильтрацией контента.

Digma Kids A7

Память под хранение данных можно будет расширить установкой карты памяти. На нее можно будет записать коллекцию мультиков или музыки. Набор модулей связи включает Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2. Также для постоянного доступа в интернет или на время поездок можно будет поставить SIM-карту.

Digma Kids A7

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 2800 мАч с максимальной яркостью экрана давал 3.5 часа работы. Зарядка проходит через разъем USB-C, процесс занимает 1.5 часа комплектным адаптером.

Digma Kids A7

Софт

Работает на базе операционной системы Android с предустановленной оболочкой оптимизированной для эксплуатации детьми дошкольного возраста. Это коснулось тематического оформления иконок и фонового изображения, а также набора приложений.

Digma Kids A7

Родитель перед началом эксплуатации сможет создать профиль ребенка, задать общие настройки и ограничений. Сам интерфейс представляет собой крупные иконки для запуска приложений и игр. Стартовый набор включает обучающие приложения, тренировку для мозга, рисование с помощью комплектного стилуса, детский телевизор и галерею.

Digma Kids A7

Набор сможет пополнять сам родитель. Тут также работает фильтр приложений, отображая только безопасные.

Digma Kids A7

При необходимости можно зайти в обычный интерфейс и уже из него ставить любые приложения из привычных магазинов. Здесь же настройки параметров работы.

Итоги

Digma Kids A7 –детский планшет для детей дошкольного возраста. Невысокая стоимость, привлекательное внешнее исполнения, встроенная подставка, LTE и слот для карты памяти, IPS-дисплей, адаптированная оболочка, расширенная комплектация со стилусом.
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