Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7

Доступен планшет в двух версиях: светло-синей и светло-розовой. Корпус «мимишный», причем в буквальном смысле, внешняя ее его часть — это мишка с ушками и лапками.
На задней крышке применено интересное инженерное решение, носик тут не только элемент декора, его можно выдвинут и он будет выступать ножкой для размещения планшета под разными углами наклона. Удобно для чтения или просмотра видеороликов.
Сама форма удобна для хвата детскими руками. Минимальный риск того что устройство упадет на пол. Также сам экран утоплен относительно рамки.
По центру верхней объектив веб-камеры. Она тут пригодится для видеосвязи с родителями.
На правом торце кнопка включения и регулятор громкости на правой. На верхнем разъем USB-C и аудиоразъем. Под заглушкой слот для карты памяти формата microSD и SIM-карты. Случайное извлечение исключено.
Внешнее исполнение планшета производит приятное впечатление. Мы опросили несколько детей разного возраста и пола, он вызывал интерес и привлекал к себе внимание.
Планшет хорошо показал себя при воспроизведении мультиков и видеороликов. Шрифты четкие, читать не затруднительно. Поддерживает автоматическое ориентирование и одновременно определение касания несколькими пальцами.
Память под хранение данных можно будет расширить установкой карты памяти. На нее можно будет записать коллекцию мультиков или музыки. Набор модулей связи включает Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2. Также для постоянного доступа в интернет или на время поездок можно будет поставить SIM-карту.
Родитель перед началом эксплуатации сможет создать профиль ребенка, задать общие настройки и ограничений. Сам интерфейс представляет собой крупные иконки для запуска приложений и игр. Стартовый набор включает обучающие приложения, тренировку для мозга, рисование с помощью комплектного стилуса, детский телевизор и галерею.
Набор сможет пополнять сам родитель. Тут также работает фильтр приложений, отображая только безопасные.
При необходимости можно зайти в обычный интерфейс и уже из него ставить любые приложения из привычных магазинов. Здесь же настройки параметров работы.