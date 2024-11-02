Недорогой планшет для детей дошкольного возраста. Обзор Digma Kids A7

Изучаемый сегодня Digma Kids A7 ориентирован на самую маленькую аудиторию дошкольного возраста, это специализированный детский планшет. Помимо милого внешнего исполнения, в нем проведены оптимизации для безопасного и надежного доступа к информационным и развлекательным ресурсам. Также его можно использовать как средство связи с родителями.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает стилус, адаптер питания, USB-кабель, спиннер, брелок с поп-ит, набор тематических наклеек, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Доступен планшет в двух версиях: светло-синей и светло-розовой. Корпус «мимишный», причем в буквальном смысле, внешняя ее его часть — это мишка с ушками и лапками.

На задней крышке применено интересное инженерное решение, носик тут не только элемент декора, его можно выдвинут и он будет выступать ножкой для размещения планшета под разными углами наклона. Удобно для чтения или просмотра видеороликов.

Сама форма удобна для хвата детскими руками. Минимальный риск того что устройство упадет на пол. Также сам экран утоплен относительно рамки.

По центру верхней объектив веб-камеры. Она тут пригодится для видеосвязи с родителями.

На правом торце кнопка включения и регулятор громкости на правой. На верхнем разъем USB-C и аудиоразъем. Под заглушкой слот для карты памяти формата microSD и SIM-карты. Случайное извлечение исключено.

Экран

Внешнее исполнение планшета производит приятное впечатление. Мы опросили несколько детей разного возраста и пола, он вызывал интерес и привлекал к себе внимание.Digma Kids A7 оснащен экраном с диагональю 7 дюймов и разрешением 1024 на 600 пикселей. Выводимое изображение четкое, не зернит и не бликует. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Частота обновления 60 Гц.

Планшет хорошо показал себя при воспроизведении мультиков и видеороликов. Шрифты четкие, читать не затруднительно. Поддерживает автоматическое ориентирование и одновременно определение касания несколькими пальцами.

Платформа

Работает на базе восьмиядерного процессора с ядрами Cortex-A55 тактовой частотой до 1600 МГц. Доступны 2 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. Ребенок сможет запускать приложения, простые игры, открывать детский Youtube Kids и браузер с фильтрацией контента.

Память под хранение данных можно будет расширить установкой карты памяти. На нее можно будет записать коллекцию мультиков или музыки. Набор модулей связи включает Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2. Также для постоянного доступа в интернет или на время поездок можно будет поставить SIM-карту.

Аккумулятор

Аккумулятор с емкостью 2800 мАч с максимальной яркостью экрана давал 3.5 часа работы. Зарядка проходит через разъем USB-C, процесс занимает 1.5 часа комплектным адаптером.

Софт

Работает на базе операционной системы Android с предустановленной оболочкой оптимизированной для эксплуатации детьми дошкольного возраста. Это коснулось тематического оформления иконок и фонового изображения, а также набора приложений.

Родитель перед началом эксплуатации сможет создать профиль ребенка, задать общие настройки и ограничений. Сам интерфейс представляет собой крупные иконки для запуска приложений и игр. Стартовый набор включает обучающие приложения, тренировку для мозга, рисование с помощью комплектного стилуса, детский телевизор и галерею.

Набор сможет пополнять сам родитель. Тут также работает фильтр приложений, отображая только безопасные.

Итоги

При необходимости можно зайти в обычный интерфейс и уже из него ставить любые приложения из привычных магазинов. Здесь же настройки параметров работы.Digma Kids A7 –детский планшет для детей дошкольного возраста. Невысокая стоимость, привлекательное внешнее исполнения, встроенная подставка, LTE и слот для карты памяти, IPS-дисплей, адаптированная оболочка, расширенная комплектация со стилусом.