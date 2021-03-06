Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет

Сегодняшний обзор Digma Optima 7 A100S будет интересен тем, кто находится в поиске 7-дюймового планшета в ценовом сегменте до 5000 рублей. Эта модель работает на базе операционной системы Android Go с облегченными версиями софта, снижающими нагрузку на систему. А с учетом того, что в недорогом сегменте есть ограничения по устанавливаемым компонентом, этим улучшается удобство повседневной эксплуатации.

Digma Optima 7 A100S

Его средняя стоимость составляет 4790 рублей. Продажи уже стартовали.

Digma Optima 7 A100S обзор

Комплектация

На лицевой стороне коробке нанесена информация по бонусной подписке «Яндекс.Плюс» сроком 3 месяца. Комплект включает блок питания, кабель USB и руководство пользователя.

Digma Optima 7 A100S

Внешний вид

По исполнению это увеличенный в габаритах смартфон. При чем в этой модели есть поддержка голосовых вызовов. Для этого на верхней рамке выведена решетка разговорного динамика.

Digma Optima 7 A100S

Здесь не требуется использование гарнитуры. Есть приложение для звонков и чтения/отправки текстовых сообщений. Слот для SIM-карты скрывается под крышкой.

Digma Optima 7 A100S

Так можно будет не только получать доступ в сеть вне помещения, но и использовать как замена или дополнение смартфона. Работает этот функционал корректно.

Digma Optima 7 A100S

Оба разъема у Digma Optima 7 A100S на верхнем торце. Тут аудиоразъем и microUSB для проведения зарядки.

Digma Optima 7 A100S

Планшет поддерживает расширение внутренней памяти с помощью microSD. Поддерживаются емкие накопители. Расположен слот под нее рядом со слотом под SIM.

Digma Optima 7 A100S

Задняя крышка выполнена из пластика. Поверхность ее матовая. Прилегает к корпусу плотно, но при сильном надавливании прогибается.

Digma Optima 7 A100S

В верхнем ее углу объектив основной камеры со светодиодной вспышкой. Еще одна камера на фронтальной стороне. Пригодится для мессенджеров.

Digma Optima 7 A100S

На экран нанесена транспортировочная пленка. Рамки вокруг экрана широкие. По периметру есть бортик, предотвращающий касание экрана с поверхностью стола.

Digma Optima 7 A100S

Экран

Digma Optima 7 A100S

Оснащен Digma Optima 7 A100S экраном с IPS-матрицей. Ее разрешение составляет 1024x600 пикселей. Углы обзора широкие. Сенсорное управление. На касания реагирует точно. Придраться можно к невысокому уровню максимальной яркости. Комфортнее работать с ним в помещении. На улице «слепнет».

Digma Optima 7 A100S

Начинка

Работает на базе платформы Unisoc SC7731E. Это четыре ядра Cortex-A7 с графикой Mali-T820 MP1. На борту 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. На высокий уровень быстродействия рассчитывать не стоит. Это планшет для браузера, социальных сетей и рабочих приложений. Поиграть можно только в игры с несложной графикой.

Digma Optima 7 A100S

Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2 под беспроводные аксессуары и периферию.

Digma Optima 7 A100S

Аккумулятор

За автономную работу устройства отвечает батарея с емкостью 2500 мАч. Это четыре часа работы в смешанном сценарии. На восстановление заряда уходит 4 часа.

Софт

Работает на базе Android 10 Go edition. Понравилось отсутствие рекламного и партнерского софта и игр, которым грешит большинство производителей. Google программы идут в облегченной модификации.

Digma Optima 7 A100S

Итоги по Digma Optima 7 A100S

Digma Optima 7 A100S, как и любой недорогой планшет, имеет свои плюсы и минусы. Среди плюсов отметим разговорную решетку динамика и поддержку вызовов с помощью SIM, дисплей с IPS-матрицей, отсутствие рекламы в памяти, накопитель объемом 16 Гбайт. Из минусов малый объем оперативной памяти.
Комментарии и отзывы Digma Optima 7 A100S
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