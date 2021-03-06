Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет

Сегодняшний обзор Digma Optima 7 A100S будет интересен тем, кто находится в поиске 7-дюймового планшета в ценовом сегменте до 5000 рублей. Эта модель работает на базе операционной системы Android Go с облегченными версиями софта, снижающими нагрузку на систему. А с учетом того, что в недорогом сегменте есть ограничения по устанавливаемым компонентом, этим улучшается удобство повседневной эксплуатации.

Digma Optima 7 A100S обзор

Его средняя стоимость составляет 4790 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

На лицевой стороне коробке нанесена информация по бонусной подписке «Яндекс.Плюс» сроком 3 месяца. Комплект включает блок питания, кабель USB и руководство пользователя.

Внешний вид

По исполнению это увеличенный в габаритах смартфон. При чем в этой модели есть поддержка голосовых вызовов. Для этого на верхней рамке выведена решетка разговорного динамика.

Здесь не требуется использование гарнитуры. Есть приложение для звонков и чтения/отправки текстовых сообщений. Слот для SIM-карты скрывается под крышкой.

Так можно будет не только получать доступ в сеть вне помещения, но и использовать как замена или дополнение смартфона. Работает этот функционал корректно.

Оба разъема у Digma Optima 7 A100S на верхнем торце. Тут аудиоразъем и microUSB для проведения зарядки.

Планшет поддерживает расширение внутренней памяти с помощью microSD. Поддерживаются емкие накопители. Расположен слот под нее рядом со слотом под SIM.

Задняя крышка выполнена из пластика. Поверхность ее матовая. Прилегает к корпусу плотно, но при сильном надавливании прогибается.

В верхнем ее углу объектив основной камеры со светодиодной вспышкой. Еще одна камера на фронтальной стороне. Пригодится для мессенджеров.

На экран нанесена транспортировочная пленка. Рамки вокруг экрана широкие. По периметру есть бортик, предотвращающий касание экрана с поверхностью стола.

Экран

Оснащен Digma Optima 7 A100S экраном с IPS-матрицей. Ее разрешение составляет 1024x600 пикселей. Углы обзора широкие. Сенсорное управление. На касания реагирует точно. Придраться можно к невысокому уровню максимальной яркости. Комфортнее работать с ним в помещении. На улице «слепнет».

Начинка

Работает на базе платформы Unisoc SC7731E. Это четыре ядра Cortex-A7 с графикой Mali-T820 MP1. На борту 1 Гбайт оперативной и 16 Гбайт внутренней памяти. На высокий уровень быстродействия рассчитывать не стоит. Это планшет для браузера, социальных сетей и рабочих приложений. Поиграть можно только в игры с несложной графикой.

Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц. Bluetooth 4.2 под беспроводные аксессуары и периферию.

Аккумулятор

Софт

За автономную работу устройства отвечает батарея с емкостью 2500 мАч. Это четыре часа работы в смешанном сценарии. На восстановление заряда уходит 4 часа.Работает на базе Android 10 Go edition. Понравилось отсутствие рекламного и партнерского софта и игр, которым грешит большинство производителей. Google программы идут в облегченной модификации.

Итоги по Digma Optima 7 A100S

Digma Optima 7 A100S, как и любой недорогой планшет, имеет свои плюсы и минусы. Среди плюсов отметим разговорную решетку динамика и поддержку вызовов с помощью SIM, дисплей с IPS-матрицей, отсутствие рекламы в памяти, накопитель объемом 16 Гбайт. Из минусов малый объем оперативной памяти.