Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge

Изучаемый сегодня планшет Digma Pro Edge относится к доступной линейке, при этом оснащен 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1200 пикелей, частотой обновления 60 Гц и технологией In-cell. Представлен в версиях с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти (оба варианта поддерживают виртуальное увеличение объема вдвое) и 128 или 256 Гбайт внутренней памяти. Работает на базе платформы с 8-ядерным процессором MediaTel Helio G85.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со стильным оформлением. Комплект включает чехол-книжку, защитное стекло, наклейки, скрепку, салфетку из микрофибры, адаптер питания и USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Качество комплектного чехла высокое. У него жесткая основа, точно повторяющая форму корпуса планшета, обеспечивающая плотную посадку и защиту.

Есть крышка, защищающая экран от повреждений при транспортировке. На внутренней его стороне два углубления, которые можно использовать для выбора между двумя углами наклона при размещении на столе. В этом случае чехол выступает в роли подставки.

Внешний вид

Корпус планшета выполнен из алюминия. Выглядит премиально, а также в отличие от пластика этот материал дает общую жесткость, при небольшой толщине, составляющей у него – 7.6мм.

Представлен в трех вариантах расцветки корпуса – серебристой, синей, мятной. Поверхность крышки матовая, не выскальзывает из рук и не подвержено загрязнению следами пальцев.

В углу расположен выступающий блок камеры со светодиодной вспышкой. Установленный чехол-книжка выравнивает плоскость, без него именно камера будет основной точкой опоры.

На боковых гранях по краям решетка динамика. У него он стерео, звук хорошего качества. Позволит смотреть фильмы, сериалы и слушать музыку.

При этом есть возможность подключить не только беспроводные, но и проводные колонки или наушники. Зарядка Digma Pro Edge проходит через разъем USB-C. В выдвижной лоток ставятся две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Планшет поддерживает емкие накопители.

На боковой грани кнопка включения и регулятор громкости. Можно обратить внимание на вставку вдоль всей ширины из прозрачного пластика, она необходима для корректной работы модулей связи и уверенного приема.

Экран

Лицевая сторона защищена стеклом. По центру одной из рамок объектив веб-камеры. Средняя толщина рамок – 9 мм.

Матрица IPS с технологией In-cell с яркостью 350 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади, изображение хорошо читаемо под разными углами наклона. Здесь традиционное соотношение сторон 16:10, удобное как для типовой работы с чтением контента, так и просмотра фильмов.

Диагональ 11-дюймов с разрешением 1920х1200 пикселей. Выводимое изображение не зернит. Сочно и ярко. Частота обновления 60 Гц. Планшет использовался в повседневной работе, а также для развлечений.

Платформа

Установлен процессор MediaTek Helio G85 с тактовой частотой 2 ГГц и выполненный по 12нм техпроцессу. Как отмечали вначале, доступные 6 или 8 Гбайт оперативной памяти могут быть автоматически увеличены до 12 или 16 Гбайт. Доступен достаточный объем под хранение данных и установку программ, а также игр, а также владелец всегда сможет поставить емкую карту памяти.

Это платформа не топового уровня, скорее «рабочая лошадка» на каждый день. При продолжительной нагрузке крышка не нагревался. Заметных ограничений по выбору софта у пользователя не будет.

Аккумулятор

Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.0. Телефонный модуль поддерживает LTE и его можно использовать не только для доступа в сеть, но и телефонных звонков. Как пример, здесь можно поставить дополнительные номера и использовать для звонков или связи с детьми.Автономную работу Digma Pro Edge обеспечивает аккумулятор с емкостью 7000 мАч. В смешанной нагрузке хватало в среднем на 6 часов работы с высокой яркостью экрана. Хватит на весь день в типовой работе с запуском приложений и игр. Поддерживает быструю зарядку, в комплекте идет адаптер мощностью 18 Вт.

Софт

Предустановлена операционная система Android 14 с чистой оболочкой. Предустановлено несколько магазинов приложений, Google сервисы доступны «из коробки».

Итоги

Digma Pro Edge – недорогой планшет с хорошим техническим оснащением, высоким качеством исполнения, ярким дисплеем, корпусом из металла, поддержкой LTE и карты памяти, стереодинамиком, хорошими показателями автономной работы.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:LjN8KWAz9