Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge

Качество комплектного чехла высокое. У него жесткая основа, точно повторяющая форму корпуса планшета, обеспечивающая плотную посадку и защиту.
Есть крышка, защищающая экран от повреждений при транспортировке. На внутренней его стороне два углубления, которые можно использовать для выбора между двумя углами наклона при размещении на столе. В этом случае чехол выступает в роли подставки.
Корпус планшета выполнен из алюминия. Выглядит премиально, а также в отличие от пластика этот материал дает общую жесткость, при небольшой толщине, составляющей у него – 7.6мм.
Представлен в трех вариантах расцветки корпуса – серебристой, синей, мятной. Поверхность крышки матовая, не выскальзывает из рук и не подвержено загрязнению следами пальцев.
В углу расположен выступающий блок камеры со светодиодной вспышкой. Установленный чехол-книжка выравнивает плоскость, без него именно камера будет основной точкой опоры.
На боковых гранях по краям решетка динамика. У него он стерео, звук хорошего качества. Позволит смотреть фильмы, сериалы и слушать музыку.
При этом есть возможность подключить не только беспроводные, но и проводные колонки или наушники. Зарядка Digma Pro Edge проходит через разъем USB-C. В выдвижной лоток ставятся две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Планшет поддерживает емкие накопители.
На боковой грани кнопка включения и регулятор громкости. Можно обратить внимание на вставку вдоль всей ширины из прозрачного пластика, она необходима для корректной работы модулей связи и уверенного приема.
Лицевая сторона защищена стеклом. По центру одной из рамок объектив веб-камеры. Средняя толщина рамок – 9 мм.
Матрица IPS с технологией In-cell с яркостью 350 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади, изображение хорошо читаемо под разными углами наклона. Здесь традиционное соотношение сторон 16:10, удобное как для типовой работы с чтением контента, так и просмотра фильмов.
Диагональ 11-дюймов с разрешением 1920х1200 пикселей. Выводимое изображение не зернит. Сочно и ярко. Частота обновления 60 Гц. Планшет использовался в повседневной работе, а также для развлечений.
Это платформа не топового уровня, скорее «рабочая лошадка» на каждый день. При продолжительной нагрузке крышка не нагревался. Заметных ограничений по выбору софта у пользователя не будет.
Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.0. Телефонный модуль поддерживает LTE и его можно использовать не только для доступа в сеть, но и телефонных звонков. Как пример, здесь можно поставить дополнительные номера и использовать для звонков или связи с детьми.
Предустановлена операционная система Android 14 с чистой оболочкой. Предустановлено несколько магазинов приложений, Google сервисы доступны «из коробки».