Недорогой 11-дюймовый планшет. Обзор Digma Pro Edge

Изучаемый сегодня планшет Digma Pro Edge относится к доступной линейке, при этом оснащен 11-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1200 пикелей, частотой обновления 60 Гц и технологией In-cell. Представлен в версиях с 6 или 8 Гбайт оперативной памяти (оба варианта поддерживают виртуальное увеличение объема вдвое) и 128 или 256 Гбайт внутренней памяти. Работает на базе платформы с 8-ядерным процессором MediaTel Helio G85.

Digma Pro Edge

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со стильным оформлением. Комплект включает чехол-книжку, защитное стекло, наклейки, скрепку, салфетку из микрофибры, адаптер питания и USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Digma Pro Edge

Качество комплектного чехла высокое. У него жесткая основа, точно повторяющая форму корпуса планшета, обеспечивающая плотную посадку и защиту.

Digma Pro Edge

Есть крышка, защищающая экран от повреждений при транспортировке. На внутренней его стороне два углубления, которые можно использовать для выбора между двумя углами наклона при размещении на столе. В этом случае чехол выступает в роли подставки.

Digma Pro Edge

Внешний вид

Digma Pro Edge

Корпус планшета выполнен из алюминия. Выглядит премиально, а также в отличие от пластика этот материал дает общую жесткость, при небольшой толщине, составляющей у него – 7.6мм.

Digma Pro Edge

Представлен в трех вариантах расцветки корпуса – серебристой, синей, мятной. Поверхность крышки матовая, не выскальзывает из рук и не подвержено загрязнению следами пальцев.

Digma Pro Edge

В углу расположен выступающий блок камеры со светодиодной вспышкой. Установленный чехол-книжка выравнивает плоскость, без него именно камера будет основной точкой опоры.

Digma Pro Edge

На боковых гранях по краям решетка динамика. У него он стерео, звук хорошего качества. Позволит смотреть фильмы, сериалы и слушать музыку.

Digma Pro Edge

При этом есть возможность подключить не только беспроводные, но и проводные колонки или наушники. Зарядка Digma Pro Edge проходит через разъем USB-C. В выдвижной лоток ставятся две nanoSIM и карту памяти формата microSD. Планшет поддерживает емкие накопители.

Digma Pro Edge

На боковой грани кнопка включения и регулятор громкости. Можно обратить внимание на вставку вдоль всей ширины из прозрачного пластика, она необходима для корректной работы модулей связи и уверенного приема.

Digma Pro Edge

Лицевая сторона защищена стеклом. По центру одной из рамок объектив веб-камеры. Средняя толщина рамок – 9 мм.

Экран

Digma Pro Edge

Матрица IPS с технологией In-cell с яркостью 350 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади, изображение хорошо читаемо под разными углами наклона. Здесь традиционное соотношение сторон 16:10, удобное как для типовой работы с чтением контента, так и просмотра фильмов.

Digma Pro Edge

Диагональ 11-дюймов с разрешением 1920х1200 пикселей. Выводимое изображение не зернит. Сочно и ярко. Частота обновления 60 Гц. Планшет использовался в повседневной работе, а также для развлечений.

Digma Pro Edge

Платформа

Установлен процессор MediaTek Helio G85 с тактовой частотой 2 ГГц и выполненный по 12нм техпроцессу. Как отмечали вначале, доступные 6 или 8 Гбайт оперативной памяти могут быть автоматически увеличены до 12 или 16 Гбайт. Доступен достаточный объем под хранение данных и установку программ, а также игр, а также владелец всегда сможет поставить емкую карту памяти.

Digma Pro Edge

Это платформа не топового уровня, скорее «рабочая лошадка» на каждый день. При продолжительной нагрузке крышка не нагревался. Заметных ограничений по выбору софта у пользователя не будет.

Digma Pro Edge

Wi-Fi работает в двух диапазонах. Bluetooth 5.0. Телефонный модуль поддерживает LTE и его можно использовать не только для доступа в сеть, но и телефонных звонков. Как пример, здесь можно поставить дополнительные номера и использовать для звонков или связи с детьми.

Аккумулятор

Автономную работу Digma Pro Edge обеспечивает аккумулятор с емкостью 7000 мАч. В смешанной нагрузке хватало в среднем на 6 часов работы с высокой яркостью экрана. Хватит на весь день в типовой работе с запуском приложений и игр. Поддерживает быструю зарядку, в комплекте идет адаптер мощностью 18 Вт.

Digma Pro Edge

Софт

Digma Pro Edge

Предустановлена операционная система Android 14 с чистой оболочкой. Предустановлено несколько магазинов приложений, Google сервисы доступны «из коробки».

Digma Pro Edge

Итоги

Digma Pro Edge – недорогой планшет с хорошим техническим оснащением, высоким качеством исполнения, ярким дисплеем, корпусом из металла, поддержкой LTE и карты памяти, стереодинамиком, хорошими показателями автономной работы.

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