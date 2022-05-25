Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX

Вышедший годом ранее постапокалиптический градостроительный симулятор Endzone: A World Apart Survivor Edition на ПК, в мае стал доступен на консолях последнего поколения. Теперь погрузиться в решение проблем выживания можно и используя геймпад. Она включает сразу несколько вышедших дополнений, мы, в свою очередь, изучили ее на Sony PlayStation 5. Игра пройдена на 100% и получена «платиновая награда».

Многие ошибочно считают, что игры такого жанра сложны в управлении с геймпада. Но как показала практика, даже если это первый опыт, адаптация проходит быстро. Все ключевые и часто используемые доступны в один клик. Сложности за все время прохождения не испытывали. Тут еще свой вклад вносит переработка расположения интерфейсных элементов и логика взаимодействия с ними в сравнении с версией для ПК.

С основными механиками, принципами работы зданий и использованию внутриигровых ресурсов игрока знакомит учебная миссия. Есть как полный сценарий с прохождением от начального этапа, так и отдельные отрезки с целенаправленным изучением одного из направлений. Все подсказки идут на русском языке.

Сам сюжет как нельзя более актуален, в результате ядерного катаклизма жизнь в привычном понимании завершилась, основная часть населения погибла, территории заражены, ресурсы ограничены. Игрок берет под свое управление небольшую группу людей спустя 150 лет после катаклизма.

В режиме «ВЫЖИВАНИЕ» есть возможность начать как со случайным набором настроек и карты, так и внести изменения. Например, выбрать количество воды, ресурсов на локации, задать агрессивность рейдеров, выпадение радиоактивных осадков, износ снаряжения и одежды. Каждое начало даст уникальный опыт и проходить будет на неповторяющихся картах.

В распоряжение поступает центральный автобус (база) и десяток выживших. Потребуется решить вопросы обеспечения водой, едой, жильем и обеспечить безопасную жизнедеятельность. Выжившим присваивается одна из профессий: строители, лесники, инженеры, водоносы, портные и др. В дальнейшем эта часть геймплея будет требовать микроменеджмента с соблюдением баланса между отдельными направлениями. Отсутствие равновесия особенно на начальных этапах приведет к гибели поселения.

Интерес добавляют случайные события с изменением климата, требованиями со стороны жителей, производственными кризисами, болезнями и нападением рейдеров. Все это не дает возможность использовать уже проверенную тактику с распределением ролей и очередностью стройки.

В сравнении с другими градостроительными симуляторами, тут больше типов ресурсов. Базовые – лом и дерево; переработанные – уголь, пластик, металл, ткани; дополнительные – песок, цемент, йод, сера; сложные – стекло, бетон, усиленный металл. Переработка требует не только налаживания добычи, но и выставленного технологического процесса с соблюдением баланса объемов простых материалов и переработки в более сложные. И даже уже в развитом поселении можно вполне столкнуться с нехваткой даже базовых, разрушив достигнутый баланс.

Сложности добавляет возраст поселенцев. Здесь тоже потребуется микроменеджмент между детьми, взрослыми и пожилыми. Недостаточное количество половозрелых взрослых приведет поселение к вымиранию. Для детей, в свою очередь, нужно запустить школу, повысив эффективность расхода ресурсов и снаряжения, а также освоения профессий. Пожилым нужно обеспечить помещение и работу, похоронить после смерти, а выросшим детям соответственно заменить на рабочем месте. Большее количество детей увеличит расходы воды и еды в поселении, а уже в короткой перспективе может привести к перенаселению.

Внимание уделено и настройке баланса для питания и воды. Обойтись только одним источником будет сложно даже с щадящими условиями в окружающей среде. Например, построение только рыбацких домиков при первой же засухе полностью отрежет этот источник. Это же касается полей и садов без установленного оросителя с работающим на нем жителем, зверей нужно кормить и поить. Также эти базовые продукты для лучшего результата и настроения потребуется переработать в сложные блюда и напитки.

Большую часть зданий, рецептов и варианты добычи ресурсов в Endzone: A World Apart Survivor Edition предварительно нужно изучить в центре исследований. Помимо затрат определенного количества ресурсов, задействуется два отдельных накопительных элемента – знания и исследования. Один добывается учеными, второй отсылает к еще одной части игры – экспедициям.

Это своего рода мини игра. Суть которой заключается в выборе состава команды исследователей, опциональной защитной экипировки и инструментов, экспедиционных наборов. Группа отправляется на предварительно изученный разведчиком объект, а на нем уже выбираются действия и направления для группы. В качестве награды можно получить семена, разные ресурсы, таблетки, очки исследования. Ошибки могут привести к гибели команды или наоборот в поселении появятся новые жители.

На успешность колонии влияет настроение. На него помимо обеспечения снаряжением, влияют и другие параметры. Нужно продумать досуг, сбалансированное питание, качество дорог, занятость. Повышать настроение можно и отдельным выполнением требований с доски объявлений (форум). Тоже своего рода разнообразие и понимание направления для дальнейшего развития поселения. Игнорирование просьб и плохое настроение приводят к бунту с моментальным расходом части воды и еды.

Как и отмечали выше, сам игрок при старте может не только изменить особенности среды, но и отключать часть геймплея. Не заниматься отражением рейдеров, не лечить больных, не исследовать (сразу все доступно для постройки).

Помимо выживания доступен набор сценариев. В них события и локации уже настроены разработчиками. От игрока требуется достигнуть поставленных целей, это чаще всего три ключевых набора. В этом случае у игры появляется финальная цель, которой нет в обычном выживании, хотя и тут можно продолжить развивать поселение уже после успешного выполнения ключевых целей. Наиболее сложным показался сценарий «Охотники и добыча», в котором за ограниченное количество сезонов нужно развернуть военно-промышленный комплекс, сбалансировать поселение и усилить его для отражения сильных групп рейдеров. Его, судя по статистике STEAM и SONY, смогло пройти только небольшое количество игроков.

Также запомнились сценарии с созданием бункера для будущих поселений, в котором помимо развития базы требуется развитие еще одного уникального объекта. Каждый сценарий отличается, проходить их интересно.

В плане графики все отлично, много мелких элементов, хорошая прорисовка окружающей среды. Каждое из зданий имеет отдельные анимации, многие из них меняются в зависимости от состояний и активности. Понравилась сама стилистика зданий и объектов. Нехватки быстродействия замечено не было, даже в больших поселениях все работало четко.

При прохождении на 100% с получением всех доступных наград можно будет составить представление по разным элементам, режимам и механикам игры. Они достаточно обширны и разнообразны, придраться можно только к оценке сложности с выбором типа от разработчиков, на платформе Sony из доступных 66, бронзовые – 64, хотя сложность и затратность немалого числа из них потребует достаточно внимания, но это уже придирки.

Endzone: A World Apart Survivor Edition – качественно проработанный градостроительный симулятор в постапокалиптическом мире. Привлекательная и живая атмосфера, микроменеджмент сразу в ряде отдельных элементах игры, большое количество деталей, прорисовка окружающей среды, зданий и поселенцев, аудиовизуальный ряд. Всем этим можно будет насладиться в рандомных картах, локациях с предустановками пользователя или сценариях. Да, возможно тут нет оригинальных механик, но в целом этот набор именно то, что ждешь от игры этого жанра.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".