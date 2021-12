Обзор Game&Watch: The Legend of Zelda. Раскрываем все секреты новой консоли Nintendo

В этом году исполнилось 35 лет со дня выхода видеоигры The Legend of Zelda, положившей начало самой известной и самой продолжительной приключенческой серии. В честь этого знаменательного события, компания Nintendo решила побаловать поклонников, подарив им новую игровую консоль, посвященную Зельде. Выполнена новинка в стиле Game&Watch – популярной портативки из 80-х, а содержимое согреет сердце любого настоящего фаната приключений Линка. Самые же упорные смогут обнаружить множество «пасхалок», припрятанных разработчиками. Кстати, похожий гаджет, посвященный Mario, уже выходил в прошлом году, и разлетелся тогда словно горячие пирожки.

Сюрпризы начинаются уже с упаковки, состоящей из прозрачного блистера, надетого на картонную коробку. Если последний сдвинуть, то вместо картинки из первой части The Legend of Zelda на экране нарисованной консоли, мы увидим кадр из игры Vermin с оригинального Game&Watch. Похожим образом изменится и название. На обороте можно увидеть, что ждет нас внутри: три игры из серии о Зельде: The Legend of Zelda, Zelda II: Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, упомянутый ранее Vermin, только с Линком в главной роли, а также часы и таймер. При открытии коробки пользователя приветствует благодарственная надпись «Special thanks to you».

Внутри находится еще один приятный подарок – код на 300 Gold Points, которые можно потратить на игры в eShop. Сама консолька, завернутая в пластиковый пакетик, находится в картонном ложементе с рисунком трифорса – одного из символов игры о Зельде. Очередной секрет состоит в том, что ложемент несколькими ловкими движениями может превратиться в подставку. Конечно, это не полноценная ножка, которая была у оригинальной Game&Watch, но у Mario-версии не было и такого. В отдельном отсеке можно найти 30-сантиметровый кабель USB-USB Type-C. Об отсутствии зарядного блока, производитель честно предупреждает еще на упаковке.

Наконец-то мы добрались до самой консоли. Внешне она напоминает знакомую с детства «Электронику». Корпус изготовлен из зеленого пластика, глянцевого с торцов и матового сзади, верхняя панель закрыта металлической пластиной. В центре располагается 2.3-дюймовый дисплей. В отличие от оригинала, здесь используется очень качественная IPS-матрица с большими углами обзора и сочными цветами. В настройках можно регулировать уровень яркости.

Органы управления напоминают контроллер от «Денди»: крестовина – слева, A, B, Start и Select – справа. Имеются еще три системные клавиши: Game, Time и Pause/Set. Органы управления тактильно приятны и нажимаются четко. Все, кроме пластиковой крестовины, выполнены из резины. На левом торце располагается динамик, на правом – кнопка включения и порт USB Type-C для зарядки. Малышка обладает размерами 112x67x12.5мм и весит всего 68 г, поэтому поместится практически в любом кармане. Очередная «пасхалка» располагается на тыльной стороне корпуса: если взглянуть на нее в темноте, то можно увидеть светящийся символ трифорса.

Аппаратная платформа строится на 32-битном процессоре ARM Corex-M7, работающим на частоте 280 МГц. Тут 1 МБ оперативной памяти и столько же постоянной. Немного, по современным меркам, но для нормальной работы встроенных игр этого оказалось вполне достаточно. Используется батарея на 525 мАч которой хватает на 8 ч игры, а в режиме ожидания она с легкостью протянет несколько месяцев. Выход из «режима сна» осуществляется почти мгновенно. Заряжается консоль почему-то почти 3.5 часа.

Нажатие кнопки Game приводит к экрану выбора игры. Зельды можно запустить в вариантах, созданных для различных стран. Каждая из них отличается не только переводом, но и звуковым, а также графическим оформлением. Русской, к сожалению, нет, поскольку она никогда официально не выходила. Отмечу, что Link’s Awakening тут монохромная, хотя выходила еще и цветная ее версия для GameBoy Color. При желании, в ней можно изменить соотношение сторон, чтобы игра полностью смотрелась как на оригинальном устройстве.

В Vermin Линку предстоит, вооружившись парой молотков и перемещаясь влево-вправо, расплющивать головы кротов. Как и в оригинале, доступны две версии: Game A и ускоренная Game B. В том же меню находится таймер, который можно установить в промежутке от 1 до 10 минут. Пока идет время, снизу по одной из трех локаций ходит Линк из второй части Зельды и убивает противников, но в любой момент можно перехватить управление и собственноручно расправляться с врагами.

Игровой процесс сохраняется автоматически, поэтому можно смело выходить в меню или блокировать консоль. Впрочем, записать прогресс можно и вручную, если одновременно зажать клавиши A, B, Start и Select. После трех минут бездействия, устройство переходит в спящий режим автоматически, предварительно показав красивый арт (еще один сюрприз от Nintendo). При нажатии клавиши Pause/Set можно узнать текущее время и уровень заряда батареи, отрегулировать яркость и громкость, а также сбросить прогресс.

Следуя своему названию, Game&Watch: The Legend of Zelda позволяет не только играть, но и дает доступ к электронным часам. В отличие от версии с Mario, здесь можно отключить блокировку экрана, поставить консоль на подставку, подключить питающий кабель и использовать гаджет в качестве настольного хронометра. Циферблат выполнен в стиле уровней из первой Зельды, каждый час Линк переходит на новый уровень, а когда все цифры совпадают, прилетают феи. Как и в случае с таймером, в любой момент можно перехватить управление героем Хайрула. А вот будильника, к сожалению, здесь нет.

Благодаря компактности, можно быстро начать играть в дороге и столько же быстро закончить, но есть и пара моментов, которые я посчитал не совсем удобными. Экран здесь намного меньше, чем в современных смартфонах, поэтому консоль придется держать близко к глазам, чтобы разглядеть мелкие элементы. Второй момент – отсутствие разъема mini jack – в транспорте придется или полностью отказаться от звука, или мешать окружающим.

В завершении, раскрою еще несколько секретов консоли. Ретро игры, зачастую, намного сложнее современных, поэтому разработчики предусмотрели лазейку: если на экране выбора игры зажать клавишу A в течение 5 с, то Линк в оригинальной The Legend of Zelda начнет с максимальным количеством сердец, в Zelda II – с заполненными шкалами здоровья, атаки и магии, а в Link’s Awakenin – с мечом второго уровня.

Удержав кнопку A пока запущены часы, можно заменить их тиканье на музыку. В режиме таймера таким образом запускается режим, в котором требуется одолеть 21 врага на время. Если же такой трюк проделать в Vermin, то получим ее усложненную версию. Похожего эффекта можно добиться, если указать ZELDA вместо имени в первой игре, а если ввести его же в Link’s Awakening, то зазвучит дополнительный музыкальный трек.Game&Watch: The Legend of Zelda – шикарный подарок не только для поклонников Зельды, но и всех, кому не чужд ретрогейминг. Это не просто очередная безделушка, которая будет без дела пылиться на полке, а вполне полноценная консоль, позволяющая приобщиться к четырем классическим играм Nintendo. Устройство отлично подходит на роль таймкиллера в пути – компактная, быстро включается, хорошо держит заряд. Специально же для фанатов в ней припасено огромное лукошко «пасхальных яиц», а сама консоль представляет коллекционный интерес. Game&Watch: The Legend of Zelda уже поступила в продажу по цене 4999 рублей, и станет отличным подарком под елочку.