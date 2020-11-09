Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro

В споре между любителями консолей и ПК, часто в качестве аргумента выступает возможность играть на геймпаде или связке с клавиатурой и мышкой. Для консолей это чаще всего геймпад. Но есть возможность обойти ограничения и поиграть в любимые игры с помощью традиционных для платформы ПК элементов. Как пример, беспроводной набор GameSir VX2, включающий кейпад и мышку.

GameSir VX2

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 10 560 рублей.

GameSir VX2 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением кейпада и комплектующих. Комплект включает проводную мышку, адаптер подключения, переходник на USB Type-C, подробное руководство пользователя.

GameSir VX2

Внешний вид

Основной частью выступает кейпад с 36 клавишами и 3D-джойстиком. Его корпус выполнен из окрашенного в серебристый цвет металла.

GameSir VX2

Общая высокая жесткость конструкции. Используются механические переключатели с хорошим откликом и высоким ресурсом службы

GameSir VX2

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Они не будут стираться при длительной эксплуатации.

GameSir VX2

Тут только латиница. С учетом того, что этот кейпад не предназначен для набора текста вопрос символов не актуален.

GameSir VX2

В нижней части у GameSir VX2 расположен ультратонкий 3D-джойстик. Его поверхность с текстурным рисунком.

GameSir VX2

В верхней части панель со светодиодными индикаторами, отображающие текущие рабочие статусы и заряд аккумулятора.

GameSir VX2

На левой стороне USB Type-C разъем, используемый для проведения зарядки и механический выключатель. Справа полноразмерный USB под подключение мышки.

GameSir VX2

Она изначально идет в комплекте. Выполнена в корпусе из облегченного пластика. Практически вся ее площадь подсвечивается.

GameSir VX2

Подсветка несет еще и информационную функцию. Отображающую текущий уровень чувствительности сенсора: зеленый (400DPI), красный (800DPI), синий (1600DPI), желтый (2400DPI), оранжевый (3200DPI), сиреневый (6400DPI), белый (12000DPI). Меняются также частота опроса сенсора.

GameSir VX2

У мышки традиционный набор кнопок из основных и дополнительных. Колесико прокрутки.

GameSir VX2

Форма эргономичная. Рассчитана она только под правшей. Хотя это еще и связано с размещением разъема на кейпаде GameSir VX2.

GameSir VX2

На основании окошко сенсора, наклейка с техническими данными. По периметру распределены ножки скольжения.

GameSir VX2

Важной частью является комплектный USB-адаптер подключения. Он отвечает за подключение на частоте 2.4 ГГц.

GameSir VX2

Он сопровождается светодиодными индикаторами и механической кнопкой. На нем же есть дополнительный кабель с microUSB.

GameSir VX2

Тесты

Для начала предлагаем рассмотреть пример работы с Sony PlayStation 4 Pro. Подключается все следующим образом. В свободный USB на консоли нужно подсоединить адаптер к нему в свою очередь уже геймпад от консоли. Далее включаем питание на кейпаде и подключением к нему мышку. Если все сделано правильно на панели индикаторов отобразится иконка активного соединения и геймпада.

GameSir VX2

Это беспроводное соединение. Можно удалиться на расстояние до 10 метров. Вполне комфортно разместиться в кресле или на диване. Но для мышки нужна будет дополнительная жесткая поверхность. Мы тестировали в нескольких играх, включая GTA 5, DiRT 5 и BattleField V. Дополнительная настройка в играх не потребовалась. Но нужно некоторое время чтобы привыкнуть к расположению клавиш. Для начала можно держать под рукой комплектную схему из инструкции.

Тест GameSir VX2 в DiRT 5. Sony PlayStation 4 Pro

Заметных задержек в соединении нет. Работает все корректно. В играх проблем с GameSir VX2 мы не испытывали. Также он совместим с Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Nintendo Switch.

Тест GameSir VX2 в GTA 5. Sony PlayStation 4 Pro

Также проводили тестирование с проводным и беспроводным соединением с ПК. Адаптер используется тот же. Заменяет вполне отдельный геймпад. Можно использовать как дополнение к уже имеющейся клавиатуре. Из недостатков отметим отсутствие отдельного приложения для ПК с перенастройкой клавиш под макросы, то есть это именно соответствующие обычной клавиатуре кнопки, а не дополнительные.

GameSir VX2

Настройка есть через приложение для Android и iOS. Для Android она загружается обходными путями через APK-файл. По какой-то причине в магазине приложений оно не представлено.

GameSir VX2

С помощью него можно загрузить готовые пресеты под определенные игры. Или выбор предлагаемых профилей.

GameSir VX2

GameSir VX2

Отдельное окно для обновления прошивки клавиатуры.

GameSir VX2

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3600 мАч. Его хватает на долгое время. Мы при активном использовании заряжали 1-2 раза в неделю. Сбоев в соединении замечено не было.

Итоги по GameSir VX2

Золото. Выбор редакции MegaObzorGameSir VX2 будет интересна впервую очередь для владельцев Xbox, PlayStation и Nintendo. С ними можно получить комфорт использования традиционной периферии, а также преимущество в целом ряде игровых жанров, как пример, заметно точнее можно целиться по противникам. Дополнен беспроводной кейпад мышкой. Механические переключатели TTC Red, подсветка, металлический корпус.
GameSir VX2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы GameSir VX2
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