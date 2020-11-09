Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 10 560 рублей.
GameSir VX2 обзор
КомплектацияУпакован в коробку из плотного картона с изображением кейпада и комплектующих. Комплект включает проводную мышку, адаптер подключения, переходник на USB Type-C, подробное руководство пользователя.
Внешний видОсновной частью выступает кейпад с 36 клавишами и 3D-джойстиком. Его корпус выполнен из окрашенного в серебристый цвет металла.
Общая высокая жесткость конструкции. Используются механические переключатели с хорошим откликом и высоким ресурсом службы
Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Они не будут стираться при длительной эксплуатации.
Тут только латиница. С учетом того, что этот кейпад не предназначен для набора текста вопрос символов не актуален.
В нижней части у GameSir VX2 расположен ультратонкий 3D-джойстик. Его поверхность с текстурным рисунком.
В верхней части панель со светодиодными индикаторами, отображающие текущие рабочие статусы и заряд аккумулятора.
На левой стороне USB Type-C разъем, используемый для проведения зарядки и механический выключатель. Справа полноразмерный USB под подключение мышки.
Она изначально идет в комплекте. Выполнена в корпусе из облегченного пластика. Практически вся ее площадь подсвечивается.
Подсветка несет еще и информационную функцию. Отображающую текущий уровень чувствительности сенсора: зеленый (400DPI), красный (800DPI), синий (1600DPI), желтый (2400DPI), оранжевый (3200DPI), сиреневый (6400DPI), белый (12000DPI). Меняются также частота опроса сенсора.
У мышки традиционный набор кнопок из основных и дополнительных. Колесико прокрутки.
Форма эргономичная. Рассчитана она только под правшей. Хотя это еще и связано с размещением разъема на кейпаде GameSir VX2.
На основании окошко сенсора, наклейка с техническими данными. По периметру распределены ножки скольжения.
Важной частью является комплектный USB-адаптер подключения. Он отвечает за подключение на частоте 2.4 ГГц.
Он сопровождается светодиодными индикаторами и механической кнопкой. На нем же есть дополнительный кабель с microUSB.
ТестыДля начала предлагаем рассмотреть пример работы с Sony PlayStation 4 Pro. Подключается все следующим образом. В свободный USB на консоли нужно подсоединить адаптер к нему в свою очередь уже геймпад от консоли. Далее включаем питание на кейпаде и подключением к нему мышку. Если все сделано правильно на панели индикаторов отобразится иконка активного соединения и геймпада.
Это беспроводное соединение. Можно удалиться на расстояние до 10 метров. Вполне комфортно разместиться в кресле или на диване. Но для мышки нужна будет дополнительная жесткая поверхность. Мы тестировали в нескольких играх, включая GTA 5, DiRT 5 и BattleField V. Дополнительная настройка в играх не потребовалась. Но нужно некоторое время чтобы привыкнуть к расположению клавиш. Для начала можно держать под рукой комплектную схему из инструкции.
Тест GameSir VX2 в DiRT 5. Sony PlayStation 4 ProЗаметных задержек в соединении нет. Работает все корректно. В играх проблем с GameSir VX2 мы не испытывали. Также он совместим с Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Nintendo Switch.
Тест GameSir VX2 в GTA 5. Sony PlayStation 4 ProТакже проводили тестирование с проводным и беспроводным соединением с ПК. Адаптер используется тот же. Заменяет вполне отдельный геймпад. Можно использовать как дополнение к уже имеющейся клавиатуре. Из недостатков отметим отсутствие отдельного приложения для ПК с перенастройкой клавиш под макросы, то есть это именно соответствующие обычной клавиатуре кнопки, а не дополнительные.
Настройка есть через приложение для Android и iOS. Для Android она загружается обходными путями через APK-файл. По какой-то причине в магазине приложений оно не представлено.
С помощью него можно загрузить готовые пресеты под определенные игры. Или выбор предлагаемых профилей.
Отдельное окно для обновления прошивки клавиатуры.
За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3600 мАч. Его хватает на долгое время. Мы при активном использовании заряжали 1-2 раза в неделю. Сбоев в соединении замечено не было.
Итоги по GameSir VX2GameSir VX2 будет интересна впервую очередь для владельцев Xbox, PlayStation и Nintendo. С ними можно получить комфорт использования традиционной периферии, а также преимущество в целом ряде игровых жанров, как пример, заметно точнее можно целиться по противникам. Дополнен беспроводной кейпад мышкой. Механические переключатели TTC Red, подсветка, металлический корпус.
GameSir VX2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".