Обзор GameSir VX2. Беспроводной кейпад для Xbox One X и Sony PlayStation 4 Pro

В споре между любителями консолей и ПК, часто в качестве аргумента выступает возможность играть на геймпаде или связке с клавиатурой и мышкой. Для консолей это чаще всего геймпад. Но есть возможность обойти ограничения и поиграть в любимые игры с помощью традиционных для платформы ПК элементов. Как пример, беспроводной набор GameSir VX2, включающий кейпад и мышку.

GameSir VX2 обзор

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 10 560 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением кейпада и комплектующих. Комплект включает проводную мышку, адаптер подключения, переходник на USB Type-C, подробное руководство пользователя.

Внешний вид

Основной частью выступает кейпад с 36 клавишами и 3D-джойстиком. Его корпус выполнен из окрашенного в серебристый цвет металла.

Общая высокая жесткость конструкции. Используются механические переключатели с хорошим откликом и высоким ресурсом службы

Символы на клавиши нанесены методом лазерной гравировки. Они не будут стираться при длительной эксплуатации.

Тут только латиница. С учетом того, что этот кейпад не предназначен для набора текста вопрос символов не актуален.

В нижней части у GameSir VX2 расположен ультратонкий 3D-джойстик. Его поверхность с текстурным рисунком.

В верхней части панель со светодиодными индикаторами, отображающие текущие рабочие статусы и заряд аккумулятора.

На левой стороне USB Type-C разъем, используемый для проведения зарядки и механический выключатель. Справа полноразмерный USB под подключение мышки.

Она изначально идет в комплекте. Выполнена в корпусе из облегченного пластика. Практически вся ее площадь подсвечивается.

Подсветка несет еще и информационную функцию. Отображающую текущий уровень чувствительности сенсора: зеленый (400DPI), красный (800DPI), синий (1600DPI), желтый (2400DPI), оранжевый (3200DPI), сиреневый (6400DPI), белый (12000DPI). Меняются также частота опроса сенсора.

У мышки традиционный набор кнопок из основных и дополнительных. Колесико прокрутки.

Форма эргономичная. Рассчитана она только под правшей. Хотя это еще и связано с размещением разъема на кейпаде GameSir VX2.

На основании окошко сенсора, наклейка с техническими данными. По периметру распределены ножки скольжения.

Важной частью является комплектный USB-адаптер подключения. Он отвечает за подключение на частоте 2.4 ГГц.

Он сопровождается светодиодными индикаторами и механической кнопкой. На нем же есть дополнительный кабель с microUSB.

Тесты

Для начала предлагаем рассмотреть пример работы с Sony PlayStation 4 Pro. Подключается все следующим образом. В свободный USB на консоли нужно подсоединить адаптер к нему в свою очередь уже геймпад от консоли. Далее включаем питание на кейпаде и подключением к нему мышку. Если все сделано правильно на панели индикаторов отобразится иконка активного соединения и геймпада.

Тест GameSir VX2 в DiRT 5. Sony PlayStation 4 Pro

Это беспроводное соединение. Можно удалиться на расстояние до 10 метров. Вполне комфортно разместиться в кресле или на диване. Но для мышки нужна будет дополнительная жесткая поверхность. Мы тестировали в нескольких играх, включая GTA 5, DiRT 5 и BattleField V. Дополнительная настройка в играх не потребовалась. Но нужно некоторое время чтобы привыкнуть к расположению клавиш. Для начала можно держать под рукой комплектную схему из инструкции.

Тест GameSir VX2 в GTA 5. Sony PlayStation 4 Pro

Заметных задержек в соединении нет. Работает все корректно. В играх проблем с GameSir VX2 мы не испытывали. Также он совместим с Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Nintendo Switch.

Также проводили тестирование с проводным и беспроводным соединением с ПК. Адаптер используется тот же. Заменяет вполне отдельный геймпад. Можно использовать как дополнение к уже имеющейся клавиатуре. Из недостатков отметим отсутствие отдельного приложения для ПК с перенастройкой клавиш под макросы, то есть это именно соответствующие обычной клавиатуре кнопки, а не дополнительные.

Настройка есть через приложение для Android и iOS. Для Android она загружается обходными путями через APK-файл. По какой-то причине в магазине приложений оно не представлено.

С помощью него можно загрузить готовые пресеты под определенные игры. Или выбор предлагаемых профилей.

Отдельное окно для обновления прошивки клавиатуры.

Итоги по GameSir VX2

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 3600 мАч. Его хватает на долгое время. Мы при активном использовании заряжали 1-2 раза в неделю. Сбоев в соединении замечено не было.GameSir VX2 будет интересна впервую очередь для владельцев Xbox, PlayStation и Nintendo. С ними можно получить комфорт использования традиционной периферии, а также преимущество в целом ряде игровых жанров, как пример, заметно точнее можно целиться по противникам. Дополнен беспроводной кейпад мышкой. Механические переключатели TTC Red, подсветка, металлический корпус.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".