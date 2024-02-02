Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

В начале текущего года на выставке CES компания NVIDIA расширила серию видеокарт 4000 представив новые SUPER. Это RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Изменениями стали увеличения ядер CUDA и увеличение скорости работы памяти. Оригинальные снимаются производства, их место занимают новые. Мы провели изучение GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC от Gigabyte, построенная на чипе AD103, как у RTX 4080. Количество CUDA ядер увеличилось на 10%, кэш-память второго уровня объемом 48 Мбайт. Здесь 256-битная шина памяти с 16 Гбайт памяти, против 192-битной с 12 Гбайт.

Комплектация

AD103 физически имеет 10 240 ядер CUDA, 320 ядер Tensor, 80 ядер RT и 320 TMU, 64 МБ встроенной кэш-памяти L2 и 112 ROP. Выполнено ядро по 5-нм техпроцессу. Здесь ядро RT третьего поколения которое улучшило работу с трассировкой лучей. Отдельно отметим два независимых набора аппаратных ускорителей с возможностью декодировать и кодировать два потока видео параллельно, предшественник обладал только одним из них. Само кодирование тоже ускорилось.Комплект включает переходник питания с 16-контактного разъема на два 8-пиновых, металлический кронштейн для организации дополнительной поддержки в корпусе, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC обзор

Внешний вид

У нее премиальное внешнее исполнение. Длина составляет 30,5 сантиметров. Ширина 13. Занимает три слота на высоту трех слотов на материнской памяти. В комплекте производитель предусмотрел дополнительный упор, предотвращающий провисание и повышенный износ слота PCIe.

На обратной стороне металлическая платина с вырезом в районе дальнего вентилятора, обеспечивающее сквозное движение воздуха через пластины радиатора. Нанесен схематичный рисунок.

Гнездо питания 12VHPWR находится по центру боковой грани. Предусмотрели переходник для блоков питания без наличия в комплекте соответствующего интерфейса. Рекомендованы источники питания мощностью от 750 Ватт, при этом в сравнение с RTX 4070 показатели энергоэффективности улучшились.

На панель портов вывода выведены три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть стилизованная вентиляционная решетка.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC использует систему охлаждения с тремя вентиляторами. Под кожухом двуксекционный радиатор с восемью тепловыми трубками. Помимо контактной площадки для ядра и чипов памяти, есть площадка для силовой обвязки.

Здесь 10-фазная схема питания со сборками рассчитанными на ток 50А. Контроллер uPI uP9512R. Чипы памяти GDDR6X от Micron.

Софт

Видеокарта сопровождается поддержкой управления с помощью фирменного приложения. С помощью него можно вести детальный монторинг параметров работы. Изменение лимитов энергопотребления.

Инструменты по проведению разгона памяти и ядра. Выбранные настройки распределяются по профилям с переключением между ними.

Управление схемой работы вентиляторов. Автоматический пресет или ручной выбор.

Изменение эффектов подсветки. Здесь подсвечивается периметр вентиляторов. Есть синхронизация с остальными компонентами.

Тесты

Тестовый стенд построен с процессором AMD Ryzen 5 7600X, разогнанным до частоты 5400 МГц, память объемом 32 Гбайт с частотой 6400 МГц.

Firestrike Extreme

Установленная система охлаждения отлично справлялась с отводом тепла. В синтетическом нагреве температура в закрытом корпусе не превышала 57 градусов. Тихая.

TimeSpy Extreme

Port Royal

Solar Bay

NVIDIA DLSS

Тесты в играх

FarCry 6: GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti

CyberPunk 2077: GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti

Red Dead Redemption 2: GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti

Итоги

Тестирование в играх велось на разрешении WQHD. Производительность в сравнение с прошлым поколением улучшилась.GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC – высокопроизводительная видеокарта с тихим и эффективным охлаждением, совместимым с большинством доступных корпусов. Заводской разгон и потенциал для экспериментов с ручным, низкий уровень шума, комплектный кронштейн для надежного монтажа. Отличная замена RTX 4070 Ti для проведения сборок, рассчитанных на игры и работу с контентом. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.