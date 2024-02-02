Тесты видеокарты, сравнение с RTX 4070 Ti. Обзор GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

В начале текущего года на выставке CES компания NVIDIA расширила серию видеокарт 4000 представив новые SUPER. Это RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Изменениями стали увеличения ядер CUDA и увеличение скорости работы памяти. Оригинальные снимаются производства, их место занимают новые. Мы провели изучение GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC от Gigabyte, построенная на чипе AD103, как у RTX 4080. Количество CUDA ядер увеличилось на 10%, кэш-память второго уровня объемом 48 Мбайт. Здесь 256-битная шина памяти с 16 Гбайт памяти, против 192-битной с 12 Гбайт.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

AD103 физически имеет 10 240 ядер CUDA, 320 ядер Tensor, 80 ядер RT и 320 TMU, 64 МБ встроенной кэш-памяти L2 и 112 ROP. Выполнено ядро по 5-нм техпроцессу. Здесь ядро RT третьего поколения которое улучшило работу с трассировкой лучей. Отдельно отметим два независимых набора аппаратных ускорителей с возможностью декодировать и кодировать два потока видео параллельно, предшественник обладал только одним из них. Само кодирование тоже ускорилось.

Комплектация

Комплект включает переходник питания с 16-контактного разъема на два 8-пиновых, металлический кронштейн для организации дополнительной поддержки в корпусе, винты, руководство пользователя и гарантийный талон.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC обзор

Внешний вид

У нее премиальное внешнее исполнение. Длина составляет 30,5 сантиметров. Ширина 13. Занимает три слота на высоту трех слотов на материнской памяти. В комплекте производитель предусмотрел дополнительный упор, предотвращающий провисание и повышенный износ слота PCIe.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

На обратной стороне металлическая платина с вырезом в районе дальнего вентилятора, обеспечивающее сквозное движение воздуха через пластины радиатора. Нанесен схематичный рисунок.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Гнездо питания 12VHPWR находится по центру боковой грани. Предусмотрели переходник для блоков питания без наличия в комплекте соответствующего интерфейса. Рекомендованы источники питания мощностью от 750 Ватт, при этом в сравнение с RTX 4070 показатели энергоэффективности улучшились.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

На панель портов вывода выведены три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть стилизованная вентиляционная решетка.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC использует систему охлаждения с тремя вентиляторами. Под кожухом двуксекционный радиатор с восемью тепловыми трубками. Помимо контактной площадки для ядра и чипов памяти, есть площадка для силовой обвязки.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Здесь 10-фазная схема питания со сборками рассчитанными на ток 50А. Контроллер uPI uP9512R. Чипы памяти GDDR6X от Micron.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Софт

Видеокарта сопровождается поддержкой управления с помощью фирменного приложения. С помощью него можно вести детальный монторинг параметров работы. Изменение лимитов энергопотребления.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Инструменты по проведению разгона памяти и ядра. Выбранные настройки распределяются по профилям с переключением между ними.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Управление схемой работы вентиляторов. Автоматический пресет или ручной выбор.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Изменение эффектов подсветки. Здесь подсвечивается периметр вентиляторов. Есть синхронизация с остальными компонентами.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Тесты

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Тестовый стенд построен с процессором AMD Ryzen 5 7600X, разогнанным до частоты 5400 МГц, память объемом 32 Гбайт с частотой 6400 МГц.

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Установленная система охлаждения отлично справлялась с отводом тепла. В синтетическом нагреве температура в закрытом корпусе не превышала 57 градусов. Тихая.

Firestrike Extreme

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

TimeSpy Extreme

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Port Royal

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Solar Bay

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

NVIDIA DLSS

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC

Тесты в играх

Тестирование в играх велось на разрешении WQHD. Производительность в сравнение с прошлым поколением улучшилась.

FarCry 6: GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti

CyberPunk 2077: GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti

Red Dead Redemption 2: GeForce RTX 4070 Ti SUPER vs RTX 4070 Ti

Итоги

GeForce RTX 4070 Ti SUPER GAMING OC – высокопроизводительная видеокарта с тихим и эффективным охлаждением, совместимым с большинством доступных корпусов. Заводской разгон и потенциал для экспериментов с ручным, низкий уровень шума, комплектный кронштейн для надежного монтажа. Отличная замена RTX 4070 Ti для проведения сборок, рассчитанных на игры и работу с контентом. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.
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