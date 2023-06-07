Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3

В мае компания NVIDIA расширила семейство видеокарт на микроархитектуре ADA Lovelace с поддержкой трассировки лучей и NVIDIA DLSS 3. Ориентирована GeForce RTX 4060 Ti на игры в разрешении Full HD в самых современных играх, при этом на фоне повышения в производительности в сравнение с предшественницей GeForce RTX 3060 Ti, она потребляет меньше энергии. Основана она на графическим процессоре AD106 с 22.9 млрд транзисторов, состоящем из укрупненных кластеров с несколькими кластерами текстурной обработки, контроллерами памяти и блоками растеризации. Всего здесь 4352 активных CUDA-ядра, 34 RT-ядра, 136 тензорных ядер, 136 текстурных модуля и 48 ROP.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

При этом сохранен объем графической памяти GDDR6 в количестве 8 Гбайт, а в сравнении с предшественником, еще и урезана шина до 128 бит и используется только 8-линий PCIe 4.0, хотя последнее, как показала практика, на производительность в играх не оказывает заметного влияния.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Одним из ключевых ее преимуществ, в сравнение с прошлым поколением и конкурентами, стала поддержка технологии DLSS 3. За счет этой технологии видеокарта обеспечивает большую частоту кадров даже в сравнение с более дорогими решениями, в поддерживаемых играх, список которых постоянно расширяется. Если коротко, то суть ее заключается в создании дополнительных кадров на основе двух соседних, за счет этого повышается плавность, а освободившуюся мощность можно направить на трассировку лучей или повышение разрешения. Мы ее изучили на примере Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming.

Комплектация

Коробка с традиционным для этой серии оформлением. На ее обратной стороне описаны ключевые элементы конструкции и особенности исполнения. Комплект включает руководство пользователя.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming обзор

Внешний вид

Установлена система охлаждения Windforce с тремя вентиляторами диаметром 80 мм с уже привычным подходом, когда один из вентиляторов продувает воздух сквозь ребра радиатора.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Вращаются они в разных направлениях, это технология Alternate Spinning, которая как и особая форма лопастей, для достижения лучшей эффективности.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

В конструкции системы охлаждения используется трехсекционный радиатор, соединенный между собой четырьмя медными трубками. Контактные пластины осуществляют отвод тепла с графического чипа, памяти и силовой цепи. Нанесен термоинтерфейс.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

В Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming используется 6-фазная подсистема питания + 1 фаза для видеопамяти. Используемые здесь сборки рассчитаны на 55А. За управление отвечает контроллер uPI uP9512R.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Графический процессор работает на частоте 2535 МГц, частота видеопамяти – 18000 МГц. Шина 128 бит.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Обратная сторона с усиливающей пластиной, выполненной из металла. Есть вырез в тыльной части для сквозного движения воздуха. Длина видеокарты составляет 272 мм, что позволяет рассматривать ее для установки в корпуса с разным типоразмером. На боковой грани переключатель режимов работы и гнездо питания.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

В отличие от старших «братьев», здесь традиционный 8-пиновый PCI разъем. Рекомендован блок питания мощностью от 500 Вт.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

На панели разъемов выведены два DisplayPort и два HDMI. Часть заглушки с вентиляционными отверстиями.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

У нее есть ограниченная по площади зона с подсветкой. Это логотип бренда на боковой грани.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Софт

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Владелец Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming загрузив Control Center получить доступ к настройке видеокарты. Он объединяет различные продукты этого производителя.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Выбирается режим работы системы охлаждения. Здесь можно использовать автоматический профиль или выставить график зависимости скорости оборотов от температуры вручную.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Вкладка для управления частотой ядра, питанием, частотой памяти. Здесь же ведется контроль рабочих параметров.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Бенчмарки

Тестовый стенд собран с процессором Intel Core i5-13600K и 32 Гбайт оперативной памяти. В нагреве с помощью бенчмарка температура не превышала 63 градусов.

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

FireStrike Extreme

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

NightRaid

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Time Spy

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Port Royal

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

PCMARK 10

Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Тесты в играх

Тестирование в играх вели с отключенным DLSS 3.0, на максимальных настройках графики в разрешениях 1080p и 1440p.

Cyberpunk 2077: Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

The Witcher 3: Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Far Cry 6: Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming – видеокарта для современных игр в Full HD разрешении на ультра настройках графики и трассировкой лучей, а с DLSS 3.0 еще и задел для Quad HD. Ее весомым преимуществом является умеренное энергопотребление и поддержка актуальных технологий. А изученная сегодня видеокарта предлагает два BIOS, выдержанный внешний вид, а также низкий уровень шума во время работы.
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