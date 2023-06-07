Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3

При этом сохранен объем графической памяти GDDR6 в количестве 8 Гбайт, а в сравнении с предшественником, еще и урезана шина до 128 бит и используется только 8-линий PCIe 4.0, хотя последнее, как показала практика, на производительность в играх не оказывает заметного влияния.
Одним из ключевых ее преимуществ, в сравнение с прошлым поколением и конкурентами, стала поддержка технологии DLSS 3. За счет этой технологии видеокарта обеспечивает большую частоту кадров даже в сравнение с более дорогими решениями, в поддерживаемых играх, список которых постоянно расширяется. Если коротко, то суть ее заключается в создании дополнительных кадров на основе двух соседних, за счет этого повышается плавность, а освободившуюся мощность можно направить на трассировку лучей или повышение разрешения. Мы ее изучили на примере Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming.
Вращаются они в разных направлениях, это технология Alternate Spinning, которая как и особая форма лопастей, для достижения лучшей эффективности.
В конструкции системы охлаждения используется трехсекционный радиатор, соединенный между собой четырьмя медными трубками. Контактные пластины осуществляют отвод тепла с графического чипа, памяти и силовой цепи. Нанесен термоинтерфейс.
В Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming используется 6-фазная подсистема питания + 1 фаза для видеопамяти. Используемые здесь сборки рассчитаны на 55А. За управление отвечает контроллер uPI uP9512R.
Графический процессор работает на частоте 2535 МГц, частота видеопамяти – 18000 МГц. Шина 128 бит.
Обратная сторона с усиливающей пластиной, выполненной из металла. Есть вырез в тыльной части для сквозного движения воздуха. Длина видеокарты составляет 272 мм, что позволяет рассматривать ее для установки в корпуса с разным типоразмером. На боковой грани переключатель режимов работы и гнездо питания.
В отличие от старших «братьев», здесь традиционный 8-пиновый PCI разъем. Рекомендован блок питания мощностью от 500 Вт.
На панели разъемов выведены два DisplayPort и два HDMI. Часть заглушки с вентиляционными отверстиями.
У нее есть ограниченная по площади зона с подсветкой. Это логотип бренда на боковой грани.
Владелец Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming загрузив Control Center получить доступ к настройке видеокарты. Он объединяет различные продукты этого производителя.
Выбирается режим работы системы охлаждения. Здесь можно использовать автоматический профиль или выставить график зависимости скорости оборотов от температуры вручную.
Вкладка для управления частотой ядра, питанием, частотой памяти. Здесь же ведется контроль рабочих параметров.