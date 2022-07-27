Обзор Gigabyte UD1000GM PG5. Эффективный и мощный блок питания с 12VHPWR

Одним из первых блоков питания с поддержкой нового стандарта питания PCIe 5.0 стал Gigabyte UD1000GM PG5. Для него заявляется сертификат эффективности 80 Plus Gold и мощность 1000 Вт. Как итог, им можно будет обеспечить питание игровой системы с процессорами уровня Core i9/Ryzen 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.
Поставляется упакованным в коробку из плотного картона, в оформлении которой сделан на поддержку PCIe GEN 5. В зависимости от региона сопровождается 10-летней гарантией.
На обратной стороне приведены данные по техническим характеристикам, а также данные по длине всех типов кабелей.
Все кабели у него съемные, комплект включает 8 различных кабелей.
Это не только улучшить совместимость с корпусами, но и упростит последующий доступ к панели разъемов для подключения модульных кабелей питания.
Распределены они у Gigabyte UD1000GM PG5 подписанными группами. Здесь же наклейка с пометкой об использовании только оригинальных кабелей.
Для подключения видеокарт доступны как новый 16-контактный 12VHPWR, так и три 8-пиновых PCIe, совмещенных с линиями дополнительного питания процессора. В целом же он позволит обеспечить питание как видеокарт текущего, так и следующих поколений.
Длина кабеля нового 16-пинового PCIe составляет 700 мм. Он с дополнительной защитной оплеткой. Набор 8-пиновых PCIe включает четыре разъема, распределенных по двум кабелям общей длиной 750 мм.
На основание корпуса нанесена наклейка с подробной таблицей, согласно информации на которой, на линии 12V выдается мощность 1000W, а на линии 3.3 и 5V – 125W. 55A на новом 12VHPWR и суммарно 83.3A на 12V. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Gold.
Верхняя панель со штампованной вентиляционной решеткой. Отдельный доступ к вентилятору конструктивно не предусмотрен.
Используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной конденсатор Chemi-Con 400В 1000 мКф. Диодные сборки до 30А зафиксированы на металлическом радиаторе. Резонансный контроллер Champion CM6901X.
На входе фильтр высокочастотных помех. Есть все виды защит – OCP, OVP, UVP, OTP, OPP, SCP.
За активный отвод тепла отвечает 120 мм вентилятор Jamicon с гидродинамическим подшипником.
|Данные
|150W
|29
|600W
|41
|Нагрузка
|45
|Данные
|150W
|89
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|92
|650W
|91
|850W
|90
|1000W
|89
|150W
|600W
|1000W
|12
|12,03
|12,01
|11,99
|5
|5.08
|5.01
|4.98
|3,33
|3.33
|3.32
|3.32