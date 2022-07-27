Обзор Gigabyte UD1000GM PG5. Эффективный и мощный блок питания с 12VHPWR

Увеличение производительности графических игр даже несмотря на все улучшения технических процессов, идет на фоне роста энергопотребления. Например, ряд видеокарт старшего уровня сейчас требует для работы подключение сразу трех 8-контактных PCI разъемов. Но уже в следующем поколении начнет активно распространяться новый тип разъема - 12VHPWR, включающий 12 силовых и 4 сигнальных контакта, получая до 600 Вт питания.

Комплектация

Одним из первых блоков питания с поддержкой нового стандарта питания PCIe 5.0 стал Gigabyte UD1000GM PG5. Для него заявляется сертификат эффективности 80 Plus Gold и мощность 1000 Вт. Как итог, им можно будет обеспечить питание игровой системы с процессорами уровня Core i9/Ryzen 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона, в оформлении которой сделан на поддержку PCIe GEN 5. В зависимости от региона сопровождается 10-летней гарантией.

На обратной стороне приведены данные по техническим характеристикам, а также данные по длине всех типов кабелей.

Gigabyte UD1000GM PG5 обзор

Внешний вид

Все кабели у него съемные, комплект включает 8 различных кабелей.Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали. За счет использования высококачественной элементной базы длина его корпуса уменьшена с распространённых 160 мм до 140 мм.

Это не только улучшить совместимость с корпусами, но и упростит последующий доступ к панели разъемов для подключения модульных кабелей питания.

Распределены они у Gigabyte UD1000GM PG5 подписанными группами. Здесь же наклейка с пометкой об использовании только оригинальных кабелей.

Для подключения видеокарт доступны как новый 16-контактный 12VHPWR, так и три 8-пиновых PCIe, совмещенных с линиями дополнительного питания процессора. В целом же он позволит обеспечить питание как видеокарт текущего, так и следующих поколений.

Длина кабеля нового 16-пинового PCIe составляет 700 мм. Он с дополнительной защитной оплеткой. Набор 8-пиновых PCIe включает четыре разъема, распределенных по двум кабелям общей длиной 750 мм.

На основание корпуса нанесена наклейка с подробной таблицей, согласно информации на которой, на линии 12V выдается мощность 1000W, а на линии 3.3 и 5V – 125W. 55A на новом 12VHPWR и суммарно 83.3A на 12V. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Gold.

Верхняя панель со штампованной вентиляционной решеткой. Отдельный доступ к вентилятору конструктивно не предусмотрен.

Начинка

В Gigabyte UD1000GM PG5 используются преобразователи LLC с синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователи во вторичной цепи.

Используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной конденсатор Chemi-Con 400В 1000 мКф. Диодные сборки до 30А зафиксированы на металлическом радиаторе. Резонансный контроллер Champion CM6901X.

На входе фильтр высокочастотных помех. Есть все виды защит – OCP, OVP, UVP, OTP, OPP, SCP.

За активный отвод тепла отвечает 120 мм вентилятор Jamicon с гидродинамическим подшипником.

Тесты

Уровень шума

В Gigabyte UD1000GM PG5 поддерживается режим полной остановки вентилятора при нагрузке до 200W. Уровень шума замерялся в условиях открытого стенда на расстоянии 40 сантиметров.

Данные 150W 29 600W 41 Нагрузка 45

КПД

Продемонстрировал высокую эффективность при низкой, средней и высокой нагрузке. Превосходит требования 80 Plus Gold.

Данные 150W 89 250W 91 350W 92 500W 92 650W 91 850W 90 1000W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 600W 1000W 12 12,03 12,01 11,99 5 5.08 5.01 4.98 3,33 3.33 3.32 3.32

Итоги

Gigabyte UD1000GM PG5 – блок питания для игровых и рабочих систем высокого уровня. Его ключевой особенностью является 16-пиновый разъем 12VHPWR. Помимо него полностью модульный кабель-менеджмент, многоступенчатая защита, стабильное напряжение по всем линиям, вентилятор с нарезным гидродинамическим подшипником, высокое качество пайки на печатной плате, компактные габариты, режим работы с полной остановкой вентилятора при низкой нагрузке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".