Обзор Gigabyte UD1000GM PG5. Эффективный и мощный блок питания с 12VHPWR

Увеличение производительности графических игр даже несмотря на все улучшения технических процессов, идет на фоне роста энергопотребления. Например, ряд видеокарт старшего уровня сейчас требует для работы подключение сразу трех 8-контактных PCI разъемов. Но уже в следующем поколении начнет активно распространяться новый тип разъема - 12VHPWR, включающий 12 силовых и 4 сигнальных контакта, получая до 600 Вт питания.

Gigabyte UD1000GM PG5

Одним из первых блоков питания с поддержкой нового стандарта питания PCIe 5.0 стал Gigabyte UD1000GM PG5. Для него заявляется сертификат эффективности 80 Plus Gold и мощность 1000 Вт. Как итог, им можно будет обеспечить питание игровой системы с процессорами уровня Core i9/Ryzen 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090.

Комплектация

Gigabyte UD1000GM PG5

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона, в оформлении которой сделан на поддержку PCIe GEN 5. В зависимости от региона сопровождается 10-летней гарантией.

Gigabyte UD1000GM PG5

На обратной стороне приведены данные по техническим характеристикам, а также данные по длине всех типов кабелей.

Gigabyte UD1000GM PG5

Все кабели у него съемные, комплект включает 8 различных кабелей.

Gigabyte UD1000GM PG5 обзор

Внешний вид

Выполнен корпус из окрашенной в черный цвет стали. За счет использования высококачественной элементной базы длина его корпуса уменьшена с распространённых 160 мм до 140 мм.

Gigabyte UD1000GM PG5

Это не только улучшить совместимость с корпусами, но и упростит последующий доступ к панели разъемов для подключения модульных кабелей питания.

Gigabyte UD1000GM PG5

Распределены они у Gigabyte UD1000GM PG5 подписанными группами. Здесь же наклейка с пометкой об использовании только оригинальных кабелей.

Gigabyte UD1000GM PG5

Для подключения видеокарт доступны как новый 16-контактный 12VHPWR, так и три 8-пиновых PCIe, совмещенных с линиями дополнительного питания процессора. В целом же он позволит обеспечить питание как видеокарт текущего, так и следующих поколений.

Gigabyte UD1000GM PG5

Длина кабеля нового 16-пинового PCIe составляет 700 мм. Он с дополнительной защитной оплеткой. Набор 8-пиновых PCIe включает четыре разъема, распределенных по двум кабелям общей длиной 750 мм.

Gigabyte UD1000GM PG5

На основание корпуса нанесена наклейка с подробной таблицей, согласно информации на которой, на линии 12V выдается мощность 1000W, а на линии 3.3 и 5V – 125W. 55A на новом 12VHPWR и суммарно 83.3A на 12V. Логотип сертификата эффективности 80 Plus Gold.

Gigabyte UD1000GM PG5

Верхняя панель со штампованной вентиляционной решеткой. Отдельный доступ к вентилятору конструктивно не предусмотрен.

Gigabyte UD1000GM PG5

Начинка

В Gigabyte UD1000GM PG5 используются преобразователи LLC с синхронным выпрямителем и DC-DC преобразователи во вторичной цепи.

Gigabyte UD1000GM PG5

Используются японские конденсаторы с высоким ресурсом службы. Основной конденсатор Chemi-Con 400В 1000 мКф. Диодные сборки до 30А зафиксированы на металлическом радиаторе. Резонансный контроллер Champion CM6901X.

Gigabyte UD1000GM PG5

На входе фильтр высокочастотных помех. Есть все виды защит – OCP, OVP, UVP, OTP, OPP, SCP.

Gigabyte UD1000GM PG5

За активный отвод тепла отвечает 120 мм вентилятор Jamicon с гидродинамическим подшипником.

Gigabyte UD1000GM PG5

Тесты

В Gigabyte UD1000GM PG5 поддерживается режим полной остановки вентилятора при нагрузке до 200W. Уровень шума замерялся в условиях открытого стенда на расстоянии 40 сантиметров.

Уровень шума

Данные
150W29
600W41
Нагрузка45
Продемонстрировал высокую эффективность при низкой, средней и высокой нагрузке. Превосходит требования 80 Plus Gold.

КПД

Данные
150W89
250W91
350W92
500W92
650W91
850W90
1000W89

Уровень напряжения на линиях

150W600W1000W
1212,0312,0111,99
55.085.014.98
3,333.333.323.32

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorGigabyte UD1000GM PG5 – блок питания для игровых и рабочих систем высокого уровня. Его ключевой особенностью является 16-пиновый разъем 12VHPWR. Помимо него полностью модульный кабель-менеджмент, многоступенчатая защита, стабильное напряжение по всем линиям, вентилятор с нарезным гидродинамическим подшипником, высокое качество пайки на печатной плате, компактные габариты, режим работы с полной остановкой вентилятора при низкой нагрузке.
Gigabyte UD1000GM PG5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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