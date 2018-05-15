Обзор оперативной памяти GoodRAM IRDM X DDR4 3000 (IR-X3000D464L16S/16GDC)

Летом прошлого года мы проводили тестирования набора оперативной памяти GoodRAM IRDM Red DDR-2400 , продемонстрировавший отличное сочетание быстродействия и стоимости. Еще одним из преймуществ стало использование низкопрофильных радиаторов, не препятствующих установке массивных радиаторов воздушной системы охлаждения процессора. В конце года польская компания Wilk Elektronik анонсировала выход обновленной линейки IDRM X, главным отличием которой стали повышенные тактовые частоты.

GoodRAM IR-X3000D464L16S/16GDC обзор

У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её тестирования с вами. В центре внимания будет наборс двумя планками объемом по 8 Гбайт. К моменту публикации он стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются планки в прозрачных блистерах, предотвращающих риск повреждений при транспортировке. На одну из сторон нанесена наклейка с техническими данными и маркировкой серии. Эти планки дополнены пожизненной гарантией.

Внешний вид

Новая линейка GoodRAM IRDM X DDR4 унаследовала преймущества предшествующей серии в виде не выступающего за пределы алюминиевого радиатора.

Как и ранее есть несколько цветовых расцветок: черная, красная, синяя, белая и разноцветная.

Сама линейка доступна как в наборах по две или одной планке, объемами по 8 или 16 Гбайт. Вся линейка идет с таймингами 16-18-18. Предлагаются три версии в зависимости от рабочей частоты: 2666, 3000 и 3200 МГц.

Радиатор охлаждения состоит из двух независимых сторон, за счет этого по гребню он не выступает за пределы печатной платы. Так достигается баланс между эффективностью охлаждения и совместимостью с остальными компонентами.

Максимальная высота в самой верхней точке не превышает 31.25мм.

Интересно смотрятся несколько вырезов на боковой части. По центру красуется логотип серии.

Противники подсветки могут вздохнуть спокойно, GoodRAM IRDM X DDR4 идет без неё. В этом тоже есть определенный плюс в пользу выбора этой линейки.

В последних тестах нас попросили уточнять ранг у изучаемой модели памяти, здесь он Single.

Тесты

По умолчанию GoodRAM IRDM X IR-X3000D464L16S/16GDC работает на частоте 3000 МГц с таймингами 16-18-18. Для работы требуется напряжение 1.35V. Реализована поддержка XMP 2.0.

Мы не стали ограничиваться заводскими настройками, получив при том же напряжении и таймингах стабильную работу при частоте 3466 МГц.

Для сравнения уровня быстродействия, мы также выставили частоту самой младшей модификации, работающей на частоте 2666 МГц.

Aida64

По традиции, мы приведем данные, полученные в ходе синтетических тестов работы с памятью GoodRAM IRDM X DDR-3000 на трех разных частотах: 2666, 3000 и 3466 МГц.

WinRar

7 Zip

CineBench 15

Time Spy

Итоги по GoodRAM IRDM X DDR-3000

продемонстрировала отличное сочетания стоимости и быстродействия. В эти модули заложен хороший потенциал, позволяющий владельцу не ограничиваться заводскими настройками и выжать максимум, получив высокие тактовые частоты без повышения таймингов. К плюсам отнесем широкую совместимость с компонентами, пожизненную гарантию, интересное оформление. Из особенностей отметим отсутствие подсветки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".