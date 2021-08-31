Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки

В линейку оперативной памяти IRP-4000D4V64L18S/16GDC от Goodram входят модули памяти от 8 до 16 Гбайт, частотой от 3600 до 4000 МГц. Есть как отдельно поставляемые планки, так и комплект из двух модулей. Адресована эта линейка на геймеров и энтузиастов. Из особенностей производитель отмечает невысокий профиль и строгий внешний вид.

Комплектация

Сопровождаются эта память пожизненной гарантией. Сегодня мы изучим набор из двух модулей, работающих на частоте 4000 МГц.Упакованы в блистер из прозрачного пластика. Минималистичное оформление с выведенными данными по частоте и таймингам.

Внешний вид

Используется металлический радиатор с невысоким профилем. Он окрашен в черный цвет и на этом фоне эффектно смотрится золотистый логотип бренда. Отсутствует подсветка.

Помимо окрашенных в черный цвет, есть также схожие по исполнению белые планки в рамках IRDM PRO Hollow White.

Высота модулей не превышает 38 мм. Обеспечивается широкая совместимость с башенными системами охлаждения.

На верхней грани два выреза. По краям нанесены названия линейки. Прилегают радиаторы к печатной плате плотно.

Хорошо смотрятся установленными на материнскую плату, включая сборки, в которых используются компоненты премиального уровня.

Поддерживается профиль XMP 2.0. Записанная частота 4000 МГц работает с таймингами 18-22-22. Рабочее напряжение 1.4 В.

Тесты

Тестовая система построена с процессором Intel Core i5-10600K. Проблем с запуском XMP 2.0 профиля нет. Высокие частоты пользователь активирует или автоматически при установке памяти IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK в материнскую плату или переключением одной кнопки на стартовом экране BIOS.

Разгон

Мы также проверили разгонный потенциал. Без повышения таймингов и напряжения получили стабильную работу на частоте 4133 МГц.

Итоги

Набор оперативной памяти IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK станет хорошим выбором для тех кто не готов переплачивать за подсветку и при этом хочет получить высокие рабочие частоты с эффективным отводом тепла, а также совместимостью с башенными системами охлаждения. Из особенностей отметим пожизненную гарантию.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".