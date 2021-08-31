Обзор Goodram IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK (IRP-4000D4V64L18S/16GDC). Быстрая оперативная память без подсветки

В линейку оперативной памяти IRP-4000D4V64L18S/16GDC от Goodram входят модули памяти от 8 до 16 Гбайт, частотой от 3600 до 4000 МГц. Есть как отдельно поставляемые планки, так и комплект из двух модулей. Адресована эта линейка на геймеров и энтузиастов. Из особенностей производитель отмечает невысокий профиль и строгий внешний вид.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Сопровождаются эта память пожизненной гарантией. Сегодня мы изучим набор из двух модулей, работающих на частоте 4000 МГц.

Комплектация

Упакованы в блистер из прозрачного пластика. Минималистичное оформление с выведенными данными по частоте и таймингам.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Внешний вид

Используется металлический радиатор с невысоким профилем. Он окрашен в черный цвет и на этом фоне эффектно смотрится золотистый логотип бренда. Отсутствует подсветка.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Помимо окрашенных в черный цвет, есть также схожие по исполнению белые планки в рамках IRDM PRO Hollow White.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Высота модулей не превышает 38 мм. Обеспечивается широкая совместимость с башенными системами охлаждения.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

На верхней грани два выреза. По краям нанесены названия линейки. Прилегают радиаторы к печатной плате плотно.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Хорошо смотрятся установленными на материнскую плату, включая сборки, в которых используются компоненты премиального уровня.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Поддерживается профиль XMP 2.0. Записанная частота 4000 МГц работает с таймингами 18-22-22. Рабочее напряжение 1.4 В.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Тесты

Тестовая система построена с процессором Intel Core i5-10600K. Проблем с запуском XMP 2.0 профиля нет. Высокие частоты пользователь активирует или автоматически при установке памяти IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK в материнскую плату или переключением одной кнопки на стартовом экране BIOS.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Разгон

Мы также проверили разгонный потенциал. Без повышения таймингов и напряжения получили стабильную работу на частоте 4133 МГц.

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorНабор оперативной памяти IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK станет хорошим выбором для тех кто не готов переплачивать за подсветку и при этом хочет получить высокие рабочие частоты с эффективным отводом тепла, а также совместимостью с башенными системами охлаждения. Из особенностей отметим пожизненную гарантию.
IRDM PRO DDR4 PITCH BLACK получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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