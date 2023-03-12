Обзор Gorenje GV62212. Встраиваемая посудомоечная машина с 6 программами и 14 комплектами

С вопросом необходимости мытья посуды сталкиваются даже как те кто готовит самостоятельно, так и те кто пользуется услугами доставки. Поэтому посудомоечная машина будет актуальна на любой кухне, даже самой компактной, взяв на себя выполнение рутиной и неприятной работы, при этом повысив качество мойки посуды в сравнение с ручной мойкой. Изучаемая сегодня Gorenje GV62212 выполнена во встраиваемом формате, оснащена 3 корзинами на 14 комплектов посуды.

Gorenje GV62212

Комплектация

Комплект включает монтажные элементы для установки фасада и монтажа в кухонном гарнитуре, воронку для наполнения отсека с солью, различную документацию.

Gorenje GV62212

Gorenje GV62212 обзор

Внешний вид

Полновстраиваемая посудомоечная машина без каких-либо украшений. Технологичный дизайн в корпусе из стали.

Gorenje GV62212

Задняя панель со слоем шумоизоляции. Здесь два шланга, заливной с аквастоп, защитой от протечки, и канализационный. Кабель питания с евровилкой.

Gorenje GV62212

Дверца предполагает установку мебельного фасада. Для этого в комплекте есть вся необходимая фурнитура. При этом также есть скрытая ручка на дверце, позволяющая по необходимости открывать до встраивания.

Gorenje GV62212

У Gorenje GV62212 три корзины. Нижняя корзина с держателями, размещенными под разными углами, используемые для установки больших тарелок, кастрюль и скоровород

Gorenje GV62212

С полностью открытой дверцей корзина выезжает по направляющим, не прогибаясь и при полной загрузке. Ее же можно будет полностью снять.

Gorenje GV62212

На дне посудомоечной машины съемный блок с фильтром, который необходимо будет промывать в дальнейшем при накоплении остатков еды и механических загрязнений. Отсек с крышкой для загрузки соли.

Gorenje GV62212

Средняя корзина с регулируемой высотой расположения. По центру ее лицевой стороны пластиковая ручка с хромированным логотипом бренда. На боковых гранях складываемые пластиковые полочки.

Gorenje GV62212

Верхняя полка V-образная, ложки складываются рядами. Высота до стенки позволит здесь также расположить чайные чашки.

Gorenje GV62212

Импеллеры подающие воду с традиционным исполнением. Они изогнуты в направлении вращений и имеют расположенные под разным углом отверстия.

Gorenje GV62212

На внутренней стороне дверцы контейнер для моющих средств. Отсек для жидких и порошковых средств и емкость для ополаскивателя.

Gorenje GV62212

Органы управления Gorenje GV62212 сосредоточены на верхней грани дверцы. Они включают кнопку включения, выбора отсрочки запуска мойки, переключения режимов и сокращения программы при половинной загрузке.

Gorenje GV62212

Контролировать время отсрочки, активную программу и включенный 1/2 можно через ряд светодиодных индикаторов. Режимы отображаются в виде пиктограмм.

Тесты

Важно при монтаже правильно установить и зафиксировать дверцу-фасад. В комплектной инструкции подробно описаны рекомендации и схема. После установки фасада проводится регулировка натяжения пружин.

Gorenje GV62212

Подключается подающий шланг с системой аквастоп и выпускной к канализации. Посудомоечная машина поддерживает шесть программ мойки:
  • быстрая -проводится за ограниченное время в течение 90 минут с температурой 65 градусов.
  • интенсивная – для сильно загрязненной посуды с температурой 60 градусов.
  • деликатная – с температурой 55 градусов. Для фужеров и стеклянной посуды.
  • нормальная – для ежедневной мойки разной посуды. Температура 50 градусов.
  • быстрая интенсивная – температура 50 градусов.
  • эко – 40 градусов минимальным расходом воды.
Необходимый минимум под различные задачи. Посудомоечная машина не перегружена лишними настройками и дополнительными опциями. Программы включают в разном сочетании циклы предварительной очистки, мойки, ополаскивания.

Gorenje GV62212

Как и в случае с любой ПММ для корректной работы необходимо добавить соль в специальный отсек. Расход ее будет зависеть от жесткости воды. В качестве моющего средства можно использовать порошки, жидкие средства, а также таблетки «все в одном».

Gorenje GV62212

Загрузка посуды в посудомоечную машину удобная. На нижней оптимально располагать тарелки, кастрюли и сковороды, в средней – чашки, крышки и другие элементы, а на верхнюю ложки и ножи. Справляется с мойкой посуды на отлично, удаляла запекшиеся остатки пищи на противне, не оставляет загрязнений на глубокой посуде.

Gorenje GV62212

Из минусов отметим недостаточный уровень сушки. После мойки потребуется открыть дверцу и подождать до высыхания.

Итоги

Gorenje GV62212 – встраиваемая посудомоечная машина с шестью программами, рассчитанная на 14 комплектов. Удобная организация загрузки посуды в три корзины, интуитивное управление, регулировка высоты корзин, быстрый режим, низкий расход воды. Из минусов плохое качество сушки.
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