Обзор Gorenje GV62212. Встраиваемая посудомоечная машина с 6 программами и 14 комплектами

Задняя панель со слоем шумоизоляции. Здесь два шланга, заливной с аквастоп, защитой от протечки, и канализационный. Кабель питания с евровилкой.
Дверца предполагает установку мебельного фасада. Для этого в комплекте есть вся необходимая фурнитура. При этом также есть скрытая ручка на дверце, позволяющая по необходимости открывать до встраивания.
У Gorenje GV62212 три корзины. Нижняя корзина с держателями, размещенными под разными углами, используемые для установки больших тарелок, кастрюль и скоровород
С полностью открытой дверцей корзина выезжает по направляющим, не прогибаясь и при полной загрузке. Ее же можно будет полностью снять.
На дне посудомоечной машины съемный блок с фильтром, который необходимо будет промывать в дальнейшем при накоплении остатков еды и механических загрязнений. Отсек с крышкой для загрузки соли.
Средняя корзина с регулируемой высотой расположения. По центру ее лицевой стороны пластиковая ручка с хромированным логотипом бренда. На боковых гранях складываемые пластиковые полочки.
Верхняя полка V-образная, ложки складываются рядами. Высота до стенки позволит здесь также расположить чайные чашки.
Импеллеры подающие воду с традиционным исполнением. Они изогнуты в направлении вращений и имеют расположенные под разным углом отверстия.
На внутренней стороне дверцы контейнер для моющих средств. Отсек для жидких и порошковых средств и емкость для ополаскивателя.
Органы управления Gorenje GV62212 сосредоточены на верхней грани дверцы. Они включают кнопку включения, выбора отсрочки запуска мойки, переключения режимов и сокращения программы при половинной загрузке.
Контролировать время отсрочки, активную программу и включенный 1/2 можно через ряд светодиодных индикаторов. Режимы отображаются в виде пиктограмм.
Подключается подающий шланг с системой аквастоп и выпускной к канализации. Посудомоечная машина поддерживает шесть программ мойки:
Как и в случае с любой ПММ для корректной работы необходимо добавить соль в специальный отсек. Расход ее будет зависеть от жесткости воды. В качестве моющего средства можно использовать порошки, жидкие средства, а также таблетки «все в одном».
Загрузка посуды в посудомоечную машину удобная. На нижней оптимально располагать тарелки, кастрюли и сковороды, в средней – чашки, крышки и другие элементы, а на верхнюю ложки и ножи. Справляется с мойкой посуды на отлично, удаляла запекшиеся остатки пищи на противне, не оставляет загрязнений на глубокой посуде.
Из минусов отметим недостаточный уровень сушки. После мойки потребуется открыть дверцу и подождать до высыхания.