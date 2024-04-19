Массажер для глаз с подогревом. Обзор HELST HME-200

Компактная коробка из белоснежного картона с изображением массажера на лицевой стороне. В комплекте USB-кабель, документацию.
На лицевой стороне два окошка с заглушками, которые можно в зависимости от того необходимо ли смотреть открывать и закрывать. Сбоку блок с двумя кнопками управления, одна из них переключает режимы массажа, вторая управляет нагревом. В зависимости от текущего состояния они подсвечиваются.
Здесь встроенный аккумулятор, зарядка которого проводится через разъем USB-C на боковой грани. Его хватает на проведение нескольких процедур с использованием подогрева.
Внутренняя сторона из гипоаллергенного силикона. Тут находятся 12 виброподушек, распределенных симметрично по правой и левой сторонам.
Ремешки позволяют регулировать степень обхвата индивидуально. Подойдет HELST HME-200 людям разного возраста.
Происходит расслабление, снятие усталость с глаз, общее улучшение самочувствие. Есть и положительные воздействия на состояние кожи за счет улучшение кровообращения. Чаще всего по завершению процедуры появлялись румяна. Нагревающие элементы расположены в двух элементах, температура нагрева около 39-40 градусов, согласно проведенным замерам.
Формат исполнения массажера, его компактность и автономность позволяют брать с собой в поездки, а также использовать не только дома, но и в перерывах на работе.