Массажер для глаз с подогревом. Обзор HELST HME-200

Не так давно проводили тестирование массажера для глаз HELST HME-100, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки рассмотрим ее продвинутый вариант HELST HME-200 с 12 массажными пальчиками (10 у младшей модели), 4 режимами массажа (против 3) и отверстиями для глаз, позволяющим совмещать проведение процедуры с просмотром серии сериала или фильма.

HELST HME-200

Комплектация

HELST HME-200

Компактная коробка из белоснежного картона с изображением массажера на лицевой стороне. В комплекте USB-кабель, документацию.

HELST HME-200

HELST HME-200 обзор

Внешний вид

Как и рассмотренная внешне напоминает маску для сна, но отличия есть в используемых материалах. Здесь внешние из мягкой экокожи.

HELST HME-200

На лицевой стороне два окошка с заглушками, которые можно в зависимости от того необходимо ли смотреть открывать и закрывать. Сбоку блок с двумя кнопками управления, одна из них переключает режимы массажа, вторая управляет нагревом. В зависимости от текущего состояния они подсвечиваются.

HELST HME-200

Здесь встроенный аккумулятор, зарядка которого проводится через разъем USB-C на боковой грани. Его хватает на проведение нескольких процедур с использованием подогрева.

HELST HME-200

Внутренняя сторона из гипоаллергенного силикона. Тут находятся 12 виброподушек, распределенных симметрично по правой и левой сторонам.

HELST HME-200

Ремешки позволяют регулировать степень обхвата индивидуально. Подойдет HELST HME-200 людям разного возраста.

HELST HME-200

Тесты

Поддерживает несколько режимов работы, для которых можно включать и выключать подогрев. Основу массажа составляют виброподушки, их воздействие похоже на мануальный массаж пальцами, проводимый специалистом. Зона воздействия — это верхняя часть лица вокруг глаз.

HELST HME-200

Происходит расслабление, снятие усталость с глаз, общее улучшение самочувствие. Есть и положительные воздействия на состояние кожи за счет улучшение кровообращения. Чаще всего по завершению процедуры появлялись румяна. Нагревающие элементы расположены в двух элементах, температура нагрева около 39-40 градусов, согласно проведенным замерам.

HELST HME-200

Формат исполнения массажера, его компактность и автономность позволяют брать с собой в поездки, а также использовать не только дома, но и в перерывах на работе.

HELST HME-200

Итоги

HELST HME-200 – доступный массажер для глаз с четырьмя режимами работы и подогревом. Аккуратное внешнее исполнение, интуитивное управление, зарядка через USB-C. В отличие от младшей модели тут можно совмещать проведение процедуры с просмотром сериала или чтением.
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